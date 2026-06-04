La función de WhatsApp que está generando discusiones familiares en el mundo

Los grupos familiares de WhatsApp pueden ocasionar conflictos. (Foto: Meta)

La función de los mensajes y los grupos de WhatsApp, pensada para mantener conectadas a las familias, también está generando tensiones y discusiones en muchos hogares. Diversos especialistas y estudios advierten que la comunicación permanente a través del celular puede aumentar los niveles de estrés, provocar ansiedad y crear una sensación de obligación constante para responder, especialmente cuando se trata de familiares cercanos.

WhatsApp se ha consolidado como una de las principales herramientas de comunicación entre familiares. Los grupos de padres, hermanos, tíos o primos permiten compartir fotos, organizar reuniones y mantenerse al tanto de lo que ocurre en la vida cotidiana.

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Sin embargo, la posibilidad de enviar mensajes en cualquier momento también ha dado lugar a una dinámica de conexión continua que no siempre resulta beneficiosa. Para algunas personas, las notificaciones constantes y la expectativa de responder de inmediato terminan convirtiéndose en una carga emocional.

WhatsApp se usa mucho entre la familia para mantenerse comunicados. (Meta)

La situación es especialmente visible en los grupos familiares, donde las conversaciones suelen extenderse durante horas y abarcar desde asuntos importantes hasta comentarios cotidianos.

Los expertos advierten sobre los efectos psicológicos

Un estudio realizado por la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) en 2017 encontró que revisar constantemente correos electrónicos y mensajes de texto contribuye de manera significativa al aumento del estrés.

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Nancy Cheever, profesora de Comunicación de la Universidad Estatal de California Dominguez Hills, ha investigado el impacto de los teléfonos móviles en el estado de ánimo y sostiene que la conexión permanente mediante mensajes, correos y redes sociales favorece la aparición de ansiedad.

La hiperconectividad no solo afecta al bienestar emocional. También puede influir en la productividad y en la capacidad de concentración.

Permanecer atento a las notificaciones del celular puede provocar ansiedad.

Scott Bea, psicólogo de la Clínica Cleveland, explicó al diario británico Daily Mail que revisar continuamente las notificaciones puede reducir la productividad hasta en un 40 %, debido a las constantes interrupciones que generan los mensajes.

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Los mensajes familiares pueden generar una sensación de obligación

A diferencia de las conversaciones laborales, que en ocasiones pueden posponerse, las comunicaciones con familiares suelen estar acompañadas por una presión emocional adicional.

La psicóloga social Theresa DiDonato, de la Universidad Loyola Maryland, describió este fenómeno en un artículo publicado en Psychology Today bajo el concepto de “ciclo de mantenimiento de relación móvil”.

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Según la especialista, los intercambios permanentes de mensajes pueden fomentar una dependencia excesiva y llegar a afectar la sensación de privacidad y autonomía de las personas.

De esta manera, una práctica cotidiana aparentemente inocente puede terminar provocando frustración o incluso resentimiento hacia familiares que, aunque actúan con buenas intenciones, desconocen el impacto psicológico que puede tener una comunicación excesiva.

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Los mensajes al grupo familiar pueden generar una sensación de obligación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El silencio de las conversaciones se ha convertido en una estrategia frecuente

Ante la sobrecarga de mensajes, muchos usuarios optan por silenciar los grupos familiares o archivar las conversaciones para reducir las interrupciones.

Esta herramienta de WhatsApp permite seguir perteneciendo al grupo sin recibir notificaciones constantes, una medida que algunas personas consideran necesaria para proteger su bienestar y disminuir la ansiedad.

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Sin embargo, esta decisión no siempre es comprendida por el resto de los integrantes de la familia. En algunos casos, la ausencia de respuestas inmediatas o la menor participación en las conversaciones puede interpretarse como desinterés o distanciamiento, dando lugar a discusiones y malentendidos.

Muchos usuarios silencian los grupos de WhatsApp familiares para evitar recargarse emocionalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo es recomendable establecer límites

Dana Gionta, psicóloga clínica y coautora del libro From Stressed to Centered, señala que sentirse saturado o frustrado por los mensajes es una señal clara de que es necesario establecer límites.

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La especialista sostiene que la mayoría de las personas experimenta las cadenas interminables de mensajes como una fuente de distracción y que, en el caso de los familiares, esta sensación suele ser más intensa debido al compromiso afectivo existente.

Los expertos coinciden en que poner límites saludables a la comunicación digital no implica romper vínculos, sino encontrar un equilibrio que permita preservar tanto las relaciones personales como el bienestar emocional.

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