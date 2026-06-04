Tecno

La función de WhatsApp que está generando discusiones familiares en el mundo

El hábito de revisar y contestar mensajes a toda hora está generando tensiones entre familiares, impulsando a muchos usuarios a silenciar conversaciones

Guardar
Google icon
WhatsApp tiene una nueva función en los chats.
Los grupos familiares de WhatsApp pueden ocasionar conflictos. (Foto: Meta)

La función de los mensajes y los grupos de WhatsApp, pensada para mantener conectadas a las familias, también está generando tensiones y discusiones en muchos hogares. Diversos especialistas y estudios advierten que la comunicación permanente a través del celular puede aumentar los niveles de estrés, provocar ansiedad y crear una sensación de obligación constante para responder, especialmente cuando se trata de familiares cercanos.

WhatsApp se ha consolidado como una de las principales herramientas de comunicación entre familiares. Los grupos de padres, hermanos, tíos o primos permiten compartir fotos, organizar reuniones y mantenerse al tanto de lo que ocurre en la vida cotidiana.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la posibilidad de enviar mensajes en cualquier momento también ha dado lugar a una dinámica de conexión continua que no siempre resulta beneficiosa. Para algunas personas, las notificaciones constantes y la expectativa de responder de inmediato terminan convirtiéndose en una carga emocional.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
WhatsApp se usa mucho entre la familia para mantenerse comunicados. (Meta)

La situación es especialmente visible en los grupos familiares, donde las conversaciones suelen extenderse durante horas y abarcar desde asuntos importantes hasta comentarios cotidianos.

Los expertos advierten sobre los efectos psicológicos

Un estudio realizado por la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) en 2017 encontró que revisar constantemente correos electrónicos y mensajes de texto contribuye de manera significativa al aumento del estrés.

PUBLICIDAD

Nancy Cheever, profesora de Comunicación de la Universidad Estatal de California Dominguez Hills, ha investigado el impacto de los teléfonos móviles en el estado de ánimo y sostiene que la conexión permanente mediante mensajes, correos y redes sociales favorece la aparición de ansiedad.

La hiperconectividad no solo afecta al bienestar emocional. También puede influir en la productividad y en la capacidad de concentración.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
Permanecer atento a las notificaciones del celular puede provocar ansiedad.

Scott Bea, psicólogo de la Clínica Cleveland, explicó al diario británico Daily Mail que revisar continuamente las notificaciones puede reducir la productividad hasta en un 40 %, debido a las constantes interrupciones que generan los mensajes.

Los mensajes familiares pueden generar una sensación de obligación

A diferencia de las conversaciones laborales, que en ocasiones pueden posponerse, las comunicaciones con familiares suelen estar acompañadas por una presión emocional adicional.

La psicóloga social Theresa DiDonato, de la Universidad Loyola Maryland, describió este fenómeno en un artículo publicado en Psychology Today bajo el concepto de “ciclo de mantenimiento de relación móvil”.

Según la especialista, los intercambios permanentes de mensajes pueden fomentar una dependencia excesiva y llegar a afectar la sensación de privacidad y autonomía de las personas.

De esta manera, una práctica cotidiana aparentemente inocente puede terminar provocando frustración o incluso resentimiento hacia familiares que, aunque actúan con buenas intenciones, desconocen el impacto psicológico que puede tener una comunicación excesiva.

Los mensajes al grupo familiar pueden generar una sensación de obligación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Los mensajes al grupo familiar pueden generar una sensación de obligación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El silencio de las conversaciones se ha convertido en una estrategia frecuente

Ante la sobrecarga de mensajes, muchos usuarios optan por silenciar los grupos familiares o archivar las conversaciones para reducir las interrupciones.

Esta herramienta de WhatsApp permite seguir perteneciendo al grupo sin recibir notificaciones constantes, una medida que algunas personas consideran necesaria para proteger su bienestar y disminuir la ansiedad.

Sin embargo, esta decisión no siempre es comprendida por el resto de los integrantes de la familia. En algunos casos, la ausencia de respuestas inmediatas o la menor participación en las conversaciones puede interpretarse como desinterés o distanciamiento, dando lugar a discusiones y malentendidos.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
Muchos usuarios silencian los grupos de WhatsApp familiares para evitar recargarse emocionalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo es recomendable establecer límites

Dana Gionta, psicóloga clínica y coautora del libro From Stressed to Centered, señala que sentirse saturado o frustrado por los mensajes es una señal clara de que es necesario establecer límites.

La especialista sostiene que la mayoría de las personas experimenta las cadenas interminables de mensajes como una fuente de distracción y que, en el caso de los familiares, esta sensación suele ser más intensa debido al compromiso afectivo existente.

Los expertos coinciden en que poner límites saludables a la comunicación digital no implica romper vínculos, sino encontrar un equilibrio que permita preservar tanto las relaciones personales como el bienestar emocional.

Temas Relacionados

WhatsAppGruposMensajesLo último en tecnologíatecnología-noticiasFamilia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cancha de la NBA se convierte en una pantalla LED: así funciona esta tecnología futurista

Sus usos abarcan desde el entrenamiento táctico a la publicidad dinámica durante los partidos

Cancha de la NBA se convierte en una pantalla LED: así funciona esta tecnología futurista

Limpiar la pantalla del celular con tu ropa: el hábito que puede dejar marcas irreversibles

Las prendas de vestir contienen fibras de algodón, poliéster o costuras que acumulan pequeñas partículas de polvo y arenilla

Limpiar la pantalla del celular con tu ropa: el hábito que puede dejar marcas irreversibles

Con una eSim es posible saber el estado de tú vehículo de forma remota y en tiempo real

Ford Pro monitorea los vehículos comerciales de forma permanente y contacta al cliente cuando detecta una falla

Con una eSim es posible saber el estado de tú vehículo de forma remota y en tiempo real

Un especialista en derecho tecnológico explicó por qué el proyecto de Milei sobre inteligencia artificial no cierra legalmente

Alan Daitch analizó en Infobae al Regreso el plan oficial para otorgar personalidad jurídica a agentes autónomos y advirtió que la ley argentina exige siempre un responsable humano, incluso cuando la tecnología toma decisiones en forma autónoma

Un especialista en derecho tecnológico explicó por qué el proyecto de Milei sobre inteligencia artificial no cierra legalmente

Cómo una terapia robótica ayudó a niños discapacitados a pararse por sí solos

El dispositivo se sujeta a la rodilla y utiliza resistencia variable para fortalecer los músculos

Cómo una terapia robótica ayudó a niños discapacitados a pararse por sí solos

DEPORTES

Pablo Giralt: “Para relatar un Mundial me preparo como un atleta de élite”

Pablo Giralt: “Para relatar un Mundial me preparo como un atleta de élite”

Los tres futbolistas de la selección argentina que apuntan a ser las “Ferraris” del Mundial 2026

Claudio Úbeda habló por primera vez de su salida de Boca: de los detalles de su charla con Delgado al gesto de Paredes que destacó

El video de la Selección jugando al básquet antes del Mundial y los dos jugadores que hicieron furor: “¡Mirá esa técnica!“

Las perlitas de la derrota de Francia ante Costa de Marfil: el gol de Doué ante los ojos de su hermano y el KO de Kessié al árbitro

TELESHOW

Moria Casán contó por qué dudó en aceptar la biopic sobre su vida: “No se va a conocer ni la mitad de mi historia”

Moria Casán contó por qué dudó en aceptar la biopic sobre su vida: “No se va a conocer ni la mitad de mi historia”

El descargo de Rodrigo Lussich contra Mariano Martínez tras su pelea en vivo: “Una psicopateada absoluta de un cínico”

Marta Fort recordó a Gustavo Martínez, su padrino, en el día de su cumpleaños: “Compartí tantas risas y tanto afecto”

El agradecimiento de Rocío Igarzabal tras contar el abuso que sufrió: “El miedo se transforma en valor y fuerza”

La crítica de una influencer coreana a la China Suárez tras analizar su historial amoroso: “Amenaza a la familia”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos aumentará los envíos de ayuda a Bolivia ante la crisis provocada por las protestas y los bloqueos

Estados Unidos aumentará los envíos de ayuda a Bolivia ante la crisis provocada por las protestas y los bloqueos

Descubren el gen que acelera el desarrollo y la reproducción, pero acorta la vida

La selección de Panamá inició el viaje hacia el Mundial 2026

Una araña azul fluorescente y más de 70 especies desconocidas: el nuevo hallazgo científico en Angola

Científicos buscan salvar al pez guitarra, en peligro crítico de extinción en el Atlántico Sudoccidental