La decisión que tomó Brasil con Neymar tras la lesión que sufrió en la previa del Mundial

Neymar se ausentó del amistoso contra Panamá y también lo hará ante Egipto (Crédito: AP/Martín Mejía)

La selección de Brasil jugará su último amistoso en la antesala al Mundial 2026 este sábado desde las 19 (hora argentina) contra la Egipto de Mohamed Salah en el Huntington Bank Field de Cleveland en busca de seguir afirmando la idea futbolística tras el 6-2 contra Panamá el domingo pasado. Sin embargo, el entrenador Carlo Ancelotti volverá a preservar a Neymar, quien tampoco sumará minutos contra el elenco africano y apunta a decir presente en el debut mundialista.

El portal brasileño Globo Esporte informó que Ney permanecerá en las instalaciones de entrenamiento de Columbia Park, el complejo de alto rendimiento utilizado por New York Red Bulls y elegido por la Canarinha para transitar la Copa del Mundo. El astro continuará con sus sesiones de fisioterapia para ponerse a punto de una lesión muscular originada con la camiseta del Santos.

PUBLICIDAD

Esta decisión mantiene los plazos de su recuperación, luego de que tampoco había participado en la práctica del martes pasado, que se trató del segundo ensayo del Scratch en Nueva Jersey. De cara al duelo contra los egipcios, Ancelotti delineó un equipo con varias modificaciones sobre la formación que enfrentó a los panameños.

Vale destacar que el DT confirmó que Neymar Jr. estará en el Mundial 2026 pese a una lesión de grado 2 en la pantorrilla derecha, que lo mantiene fuera de los entrenamientos con la Seleção y lo pone en duda para el estreno del 13 de junio ante Marruecos.

PUBLICIDAD

Las pruebas médicas practicadas por el cuerpo médico de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) revelaron que el cuadro era más grave de lo que el club diagnosticó. Santos había reportado un edema con inflamación en la pantorrilla y aseguraba que el jugador estaría listo esa misma semana; la CBF descartó esa posibilidad y fijó un período de recuperación de dos a tres semanas.

Neymar no juega un partido con Brasil desde el 17 de octubre de 2023 contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. En ese duelo sufrió la rotura del ligamento cruzado y del menisco de la rodilla izquierda

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, fue quien comunicó el diagnóstico oficial. “Se sometió a exámenes médicos complementarios, que culminaron con una resonancia magnética que confirmó una lesión de grado dos en la pantorrilla (gemelo). Continúa con el tratamiento y recibirá el alta en dos o tres semanas. Lo evaluaremos día a día. Esa es la expectativa”.

PUBLICIDAD

La lesión se produjo el 17 de mayo, en la derrota de Santos ante Coritiba, un día antes de que Carlo Ancelotti anunciara la lista definitiva de 26 jugadores para el torneo. Ante la pregunta de si habría incluido al delantero de haber conocido el diagnóstico real, el técnico italiano respondió con ironía. “¿Saben lo que dicen en Italia? Si mi abuela tuviera ruedas, sería un coche”.

A continuación, Carletto descartó cualquier cambio en la convocatoria. “Los 26 jugadores que elegí son los que jugarán en el Mundial”, afirmó el técnico ante los medios, según Bleacher Report. El técnico de 66 años añadió que Ney trabaja de forma individual con buen ánimo: “Entendió muy bien el papel que tiene que desempeñar en este Mundial. Cada día trabaja muy bien para recuperarse lo antes posible.”

PUBLICIDAD

La previsión del cuerpo técnico es que esté disponible para enfrentarse al seleccionado marroquí en el MetLife Stadium de Nueva Jersey; si no llega a tiempo, apuntan al segundo partido del grupo, ante Haití el 19 de junio en Filadelfia.

El regreso del máximo goleador histórico de Brasil, con 79 goles en 128 partidos, llega casi tres años después de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió ante Uruguay en octubre de 2023. Tras una etapa marcada por las lesiones en Arabia Saudita, el atacante de 34 años volvió a Santos en enero de 2025. Ancelotti, que lo había dejado fuera de las convocatorias anteriores por problemas físicos, lo incluyó en la prelista de 55 jugadores en mayo y luego lo ratificó en la lista definitiva. Será su cuarto Mundial.

PUBLICIDAD