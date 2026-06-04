Los tres futbolistas de la selección argentina que apuntan a ser las “Ferraris” del Mundial 2026

Los tres futbolistas que apuntan a ser el revulsivo más importante de la Selección en el Mundial 2026

Hay 17 de los 26 convocados de Argentina que ya saben cuánto pesa la Copa del Mundo. Entre ellos, los tres futbolistas que cambiaron la ecuación del equipo en medio de la cita en territorio asiático: Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez. Ahora, uno de los interrogantes a revelar en esta edición es quiénes serán los revulsivos que modifiquen la historia, tal como lo hicieron las Ferraris de la Selección en 2022, y hay un trío que pide pista en Estados Unidos.

Nico Paz, Valentín Barco y José López son los futbolistas que podrían asumir un papel parecido a Macca, Enzo y Julián por sus diferentes aportes en las múltiples convocatorias de Scaloni. Llegaron al Mundial con mucha expectativa de que aporten mucho desde el banco. Más allá de no haber integrado la comitiva en suelo qatarí, los tres se hicieron un hueco dentro de un plantel ensamblado y mostraron destellos de su talento en cada oportunidad que les tocó ingresar.

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El caso de Paz es distinto a los otros dos porque el joven de 21 años eligió representar a la Albiceleste más allá de haber nacido en España. Es hijo de Pablo Paz, ex defensor del combinado nacional, y tuvo la oportunidad de mostrarse en la Primera de Real Madrid. Sin embargo, fue vendido al Como de Italia, donde creció su nivel exponencialmente con un entrenador afín a su estilo de juego como Cesc Fàbregas.

Nico Paz expuso un gran nivel en esta temporada con el Como de Italia (Créditos: Reuters/Daniele Mascolo)

El mediocampista ofensivo marcó 13 goles y 8 asistencias en 40 juegos de la presente temporada dentro de un equipo que hizo historia con 71 puntos en 38 jornadas de la Serie A. Terminó en el cuarto lugar y se clasificó a la UEFA Champions League por primera vez. Entre sus tantos más importantes se destacan festejos contra Juventus, Milan e Inter.

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En el tramo final del curso, su estado físico fue motivo de debate entre los cuerpos médicos de su club y la Selección. Presentó molestias en la rodilla izquierda tras un golpe durante un partido en el Calcio y desde la entidad aseguraron que no se trataba de una lesión de gravedad. Finalmente, el jugador fue preservado en los últimos dos partidos, pero no afectó a sus compañeros, quienes lograron sendas victorias al Parma y Cremonese.

A nivel selección, Nico Paz arrastra ocho partidos, que es la misma cantidad que tenía Mac Allister cuando llegó a la Copa del Mundo de 2022. Debutó en octubre de 2024 en el 6-0 contra Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas y sus 17 minutos en cancha le bastaron para brindar una asistencia. Sumó rodaje en los últimos dos amistosos contra Mauritania (marcó un gol) y Zambia en la Bombonera y permanece muy bien considerado por Scaloni.

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Valentín Barco será refuerzo del Chelsea en la próxima temporada

Otra de las variantes en el mediocampo es Valentín Barco, quien tiene menos juegos que Enzo Fernández antes de Qatar. El Colo solo vistió la Celeste y Blanca en dos oportunidades frente a las tres del ex River Plate antes de competir en el Mundial anterior. Luego de pasos en Boca Juniors, Brighton y Sevilla, el lateral izquierdo reconvertido en volante encontró su lugar en el mundo con el Racing de Estrasburgo en Francia.

Su versatilidad para ocupar diferentes posiciones en la cancha es un ítem muy importante para el Gringo, y está en consonancia con la decisión de no poner en la nómina a Marcos Acuña para priorizar la citación de Facundo Medina, quien puede desenvolverse como central y lateral.

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Barco se estrenó con la Argentina en marzo de 2024, cuando disputó 34 minutos en un amistoso con triunfo 3-0 ante El Salvador. Pero acumuló muchas suplencias hasta que tuvo una segunda oportunidad: selló un gol en los 36′ jugados del 5-0 contra Zambia en la última doble fecha FIFA. Su situación podría compararse a la de Enzo, quien solo jugó los últimos tres amistosos antes de su presencia en la Copa del Mundo. Ambos van a ser compañeros en el Chelsea a partir de la próxima temporada.

José López ha tenido un gran semestre en Palmeiras (Créditos: Palmeiras)

Por otro lado, el caso de José Manuel López no es comparable al de Julián, quien para 2022 ya había sido campeón de América, pero se trata de una importante variante para aportar una cuota de frescura desde el banco de suplentes. El punta de 25 años es titular en el Palmeiras de Brasil y acumula 14 goles y 10 asistencias en 35 compromisos de este semestre. Además, fue titular en los seis duelos de la fase de grupos en la Copa Libertadores.

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Más allá de partir de atrás en la consideración con respecto a la Araña y Lautaro Martínez, el ex hombre de Lanús fue utilizado en la Albiceleste durante el último año. En su primer partido, dio una asistencia en el 6-0 ante Puerto Rico, ingresó cinco minutos frente a Angola y completó un cuarto de hora en el 2-1 ante Mauritania en la cancha de Boca Juniors.

EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina vs Argelia a las 22.00 de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina vs Austria a las 14.00 de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina vs Jordania a las 23.00 de Argentina en el Dallas Stadium