El video de la Selección jugando al básquet antes del Mundial y los dos jugadores que hicieron furor: “¡Mirá esa técnica!“

Los jugadores del elenco nacional probaron con tiros al aro

En medio de la preparación para el Mundial 2026, los jugadores de la selección argentina se tomaron un tiempo para distenderse y lo hicieron con la incursión en otro deporte: el elenco nacional sorprendió con un entrenamiento de básquet. La técnica de Lautaro Martínez, los tiros de Nicolás Tagliafico y la participación de Emiliano Dibu Martínez quedaron en el foco.

En un video publicado por la cuenta de TikTok de la Selección titulado: “Probando la puntería en Kansas”, se pudo ver a los futbolistas mostrar su faceta vinculado al baloncesto. En el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, Tagliafico y el Toro fueron los que más probaron al aro.

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Por su parte, Julián Álvarez, que viene de someterse a un tratamiento especial para solucionar un leve malestar en el tobillo, apareció brevemente en el compacto posteado en redes sociales. También tuvo participación Nicolás González, quien le aportó su cuota de humor al momento.

Lautaro, con buena técnica para tirar al aro (@CABB)

Además, el Dibu Martínez sorprendió al hacer tiros al aro con una sola mano. Vale recordar que el arquero se está recuperando de una fractura en una de sus manos y que sus entrenamientos con pelota de fútbol son sin guantes y sin utilizar la extremidad afectada.

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De todos modos, el que se llevó todos los elogios fue Lautaro. El goleador mostró sus aptitudes y la cuenta oficial de la CABB (Confederación Argentina de Básquet) lo destacó, junto a Tagliafico, con un posteo que indicó: “¡Mirá esa técnica de tiro!“.

No es casual su forma de tirar al aro. A los 15 años, Lautaro Martínez tuvo que tomar una decisión que marcaría su vida: el fútbol o el básquet. Criado en Bahía Blanca, la ciudad argentina con mayor tradición en ese deporte, el hoy delantero del Inter de Milán practicó ambas disciplinas durante su adolescencia y, según su hermano menor, Jano (figura del Ferro Carril Oeste semifinalista de la Liga Nacional), estuvo muy cerca de optar por la pelota naranja. El lateral con pasado en Independiente también incursionó en el básquet durante su infancia.

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Tagliafico en la práctica de la Selección (@CABB)

En cuanto a la práctica del miércoles, Álvarez fue el único jugador de la Selección que no pisó el césped. La Araña se realizó, un día después, un tratamiento con plasma debido a que la lesión es mayor a lo esperado.

DT Lionel Scaloni pudo esbozar una posible formación para el amistoso del sábado ante Honduras, previsto para las 21 horas en Kansas City. El colaborador técnico Roberto Fabián Ayala repartió 10 camisetas durante la entrada en calor y dio forma a un primer once con Gerónimo Rulli en el arco; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la defensa; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Thiago Almada en el mediocampo; y Lautaro Martínez junto a José López en el ataque.

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Esa alineación presentó dos variantes respecto del ensayo del lunes: Giay ocupó el lugar de Nicolás Capaldo y el Flaco López entró por Giuliano Simeone. El caso de Giay y Capaldo adquiere relevancia adicional porque cualquiera de los dos podría ingresar a la lista definitiva si Gonzalo Montiel no se recupera a tiempo de su lesión.

Lionel Messi también estuvo ausente del trabajo grupal, aunque su situación responde a una causa diferente: el capitán se recupera de una sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda, sufrida en el último partido del Inter Miami ante Philadelphia Union por la MLS. La idea del cuerpo técnico es preservarlo el sábado y evaluar su participación en el amistoso del martes ante Islandia, a partir de las 22.

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La selección argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium, por la primera fecha del Grupo J, que también integran Austria y Jordania.