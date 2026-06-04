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Moria Casán contó por qué dudó en aceptar la biopic sobre su vida: “No se va a conocer ni la mitad de mi historia”

A semanas del lanzamiento de la ficción sobre su historia, la artista reveló detalles del rodaje y la exigencia emocional que afrontó su hija al interpretarla

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La One habló del trabajo que hizo su hija para representarla en su serie

En el marco de la expectativa por el estreno de la serie basada en su vida, Moria Casán habló sobre el proyecto y el desafío particular que enfrentó su hija, Sofía Gala, al encarnarla en la ficción.

A medida que se acerca la fecha de estreno de la serie que retrata su vida, la One compartió detalles sobre el proceso detrás del proyecto y, especialmente, sobre la experiencia de su hija. La artista participó del ciclo Por favor rebobinar, conducido por Sebastián De Caro en Olga, donde el eje temático era el análisis de la película La naranja mecánica, pero la atención pronto giró hacia la esperada biopic.

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Durante la charla, Moria habló de lo que significa ver su historia personal convertida en una serie, con otras actrices en los distintos roles, entre ellas Sofía Gala. La conductora y actriz reconoció fuertemente impactada: “Es muy loco tener una serie de mí misma con Sofía haciendo de mí”. Luego, la invitada profundizó sobre el desafío actoral al que se enfrentó su hija: “Se tiene que auto parir, se parió a sí misma y se tiene que acostar con su padre”. Con esta frase, Moria describió la complejidad de representar escenas que involucran a figuras muy próximas, como el propio padre de Sofía.

La declaración sorprendió a todos en el estudio y puso en evidencia la intensidad emocional de la tarea asumida por Sofía Gala. Moria compartió también una anécdota del rodaje y un insólito diálogo que tuvo con su pequeño durante la grabación: “Una vez la llamé y le pregunté dónde estaba y me dijo: ‘En un hotel acostándome con Castiglione’”.

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Moria Casán cuenta cómo es verse en una serie con Sofía Gala como protagonista
Moria Casán cuenta cómo es verse en una serie con Sofía Gala como protagonista

Ante la reacción de quienes la escuchaban, aclaró que se trataba de una escena de ficción con Marco Antonio Caponi, actor que interpreta a Mario Castiglione, el padre de Sofía. La situación derivó en risas y bromas, y Moria remarcó la particularidad de revivir episodios tan íntimos y conocidos en un set de filmación.

En otra instancia de la profunda charla, Casán abordó las dudas que tuvo durante el desarrollo del proyecto y el modo en que fue encontrando una forma de relatar su vida, marcada por la exposición pública. “Yo tardé en definir, porque mi vida se conoce tanto que no sabía por dónde contarla”, explicó. Y agregó, sobre la magnitud de su trayectoria en el mundo del espectáculo: “Me di cuenta que cuando empezamos a hacer cosas de mi vida no se va a conocer ni la mitad”.

En la entrevista, Moria también reflexionó sobre los aspectos menos visibles de su historia, que suelen quedar al margen de la imagen pública construida durante décadas. “La gente no tiene ni idea lo que es llegar a un teatro después de la facultad, y eso es verdad, no es ficción”, afirmó con decisión y firmeza. Con esta potente frase, la figura del espectáculo local subrayó la importancia de mostrar los años de trabajo y esfuerzo que precedieron a la fama y que rara vez se cuentan de manera profunda en las plataformas.

Moria Casán adelanta qué mostrará su serie y por qué todavía queda tanto por contar (Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026)
Moria Casán adelanta qué mostrará su serie y por qué todavía queda tanto por contar (Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026)

Las palabras de Moria Casán anticipan que la serie ofrecerá una mirada diferente sobre su vida, poniendo en primer plano tanto los episodios más emblemáticos como aquellos momentos menos conocidos, atravesados por el esfuerzo y la intimidad familiar. Según su propia perspectiva, la producción dejará muchas historias por contar, pero permitirá descubrir facetas nuevas de una de las figuras centrales del espectáculo argentino.

Semanas atrás, Sofía se abrió al relatar que la vida junto a una figura como Moria Casán no fue sencilla en la juventud. “Me escapaba mucho de mi casa. En un momento nos peleamos muy fuerte. Yo tendría doce, trece años”, recordó la joven, durante el Cosquín Rock Montevideo, situando el conflicto en la casa familiar de Parque Leloir, un barrio de extensas calles de tierra en el que convivían durante esa época.

Aquella tarde, la calma aparente se quebró, tal como rememoró la actriz: “Hago dos cuadras de tierra, y sale la mujer que trabajaba en mi casa gritando: ‘Sofía, Sofía, se desmayó tu mamá’”. Esa alarma fue el disparador de una reacción visceral.

“Y a mí me agarró una locura. Vuelvo corriendo a mi casa gritando ‘mamá, mamá’ y la encuentro tirada. Tirada y desmayada”, narró. En ese instante, el instinto de Sofía la llevó a actuar casi sin pensar. “Yo soy muy del cachetazo. Cualquier cosa la resuelvo a los cachetazos”, confesó, describiendo cómo intentó despertar a Moria Casán con palmadas.

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