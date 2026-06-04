El descargo de Rodrigo Lussich contra Mariano Martínez tras su pelea en vivo: “Una psicopateada absoluta de un cínico”

El conductor de Intrusos se despachó contra el actor y anfitrión de La jaula de la moda luego del tenso momento que vivieron (Video: Instagram)

Después del fuerte cruce en vivo con Mariano Martínez en una nota con Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich rompió el silencio lanzando un descargo contundente en sus redes sociales. A través de un video cargó contra el actor y flamante conductor de La jaula de la moda.

“Vamos a ver si se entendió, porque después vienen las ofensas. Mariano Martínez no me hizo un chiste a mí. Mariano Martínez me patoteó en vivo, hizo lo que se llama un comentario pasivo-agresivo”, sostuvo desde el inicio, rechazando la versión del actor que intentó minimizar lo sucedido.

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Lussich profundizó sobre su reacción en el momento y explicó: “Yo no me comí los mocos y le contesté, como corresponde”. Según aseveró, la actitud de Martínez durante la nota fue agresiva y lo llevó a responderle frontalmente: “Vino al aire, al fleje, a decirme, ‘¿quién te pensás que sos? ¿Vos a quién te comiste?’”.

"Mariano Martínez no me hizo un chiste a mí. Me patoteó en vivo, hizo lo que se llama un comentario pasivo-agresivo”, aseguró Rodrigo Lussich sobre la pelea con Mariano Martínez (Intrusos, Telefe)

El incidente ocurrió este jueves en Intrusos, cuando Mariano enfrentó a Lussich por sus críticas sobre su debut como conductor. “¿Quién te creés que sos Lussich? ¿A quién le ganaste?”, fue la frase que lanzó y terminó en su cruce. “A vos en la conducción te gané seguro”, se la devolvió Rodrigo. En el medio del tenso intercambio, Martínez intentó justificar la escena asegurando que todo había sido en tono de broma, pero Lussich no lo aceptó: “‘Yo te estoy haciendo un chiste’, me dijo. ‘No tenés humor’. Que haga un chiste, vos que te hacés chiste de todo, no te reís con esto. Y mirá, si fue un chiste, no se entendió, no se enteró nadie”, remarcó en su descargo.

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El episodio expuso una grieta entre ambos protagonistas y encendió el debate en redes. El conductor del ciclo de América fue categórico al definir la actitud del actor: “La verdad es que fue una psicopateada absoluta, típica de un cínico”, disparó, al afirmar que la supuesta broma fue en realidad una maniobra para desestabilizarlo en vivo.

Ante la respuesta frontal del conductor, el actor intentó luego presentar la situación como una broma, sin embargo Lussich calificó el episodio como una conducta hostil y pasivo-agresiva, negando que se tratara de humor malinterpretado.

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En medio de una entrevista en vivo, Maria Martínez le respondió a Rodrigo Lussich luego de las críticas por su llegada como conductor a La Jaula de la Moda (Intrusos - América)

En su mensaje, Lussich insistió en que el problema no fue la falta de sentido del humor, sino la forma en que Martínez eligió encarar el diálogo. “Él reaccionó muy mal, él se plantó de una mala manera, que hubiera merecido sacarlo del aire. Y yo le contesté mal porque soy más loco que él y porque me sentí atacado”, reconoció.

El conductor defendió su trayectoria y experiencia en televisión: “53 años, un poquito de historia en la tele, un poquito de experiencia, cruces, chicanas, todas estas cosas que pasan en la tele en un género que siempre tiene sus riesgos”. Reiteró que si lo encaran mal, él responde de la misma forma, y criticó que luego el actor intentara presentarlo como “un boludo que se calienta”.

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En uno de los fragmentos más filosos, Lussich remarcó: “El cinismo nunca es una buena manera de exponer al otro”. Y aunque aclaró que no está enojado, reconoció que su estilo vehemente puede generar esa impresión: “No estoy enojado, soy un tipo vehemente, entonces parece que estuviera más enojado de lo que estoy”.

Desde este año Mariano Martínez es el conductor de La jaula de moda (Instagram)

El descargo cerró con ironía y resignación, señalando que la audiencia quedó dividida tras el episodio. “No es que yo no entendí un chiste, porque soy soberbio. A mí me vino a recontra mal encarar, me recontra psicopateó, y como no se comió la respuesta, o mejor dicho, se comió los mocos con la respuesta, dijo: ‘Ah, un chiste, Rodri, reíte’”, concluyó.

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