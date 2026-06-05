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Imágenes satelitales detectan y luego pierden el rastro de una misteriosa estructura en el mar de China Meridional

El episodio coincide con la primera patrulla conjunta de los guardacostas de EEUU y Filipinas en el atolón y con el plan chino de declararlo reserva natural nacional

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Una imagen de satélite muestra una posible balsa en la apertura de Scarborough Shoal, en el Mar de China Meridional, el 27 de mayo de 2026 Vantor/Handout vía REUTERS
Una imagen de satélite muestra una posible balsa en la apertura de Scarborough Shoal, en el Mar de China Meridional, el 27 de mayo de 2026 Vantor/Handout vía REUTERS

Un objeto de origen desconocido apareció y desapareció en el El Bajo de Masinloc,​ también conocido como el Atolón de Scarborough, entre el 27 de mayo y el 1 de junio, según imágenes satelitales publicadas por Reuters. El hallazgo ocurrió en los mismos días en que buques de la Guardia Costera de Estados Unidos y Filipinas realizaron la primera patrulla conjunta conocida en las aguas del atolón, el enclave más disputado del mar de China Meridional.

Filipinas anunció el miércoles que investiga los reportes. El secretario de Defensa, Gilberto Teodoro, declaró en el Diálogo de Shangri-La —foro de seguridad regional en Singapur— que había recibido “información en bruto” sobre una posible estructura en el atolón, pero que las Fuerzas Armadas aún no habían podido determinar su naturaleza. El Consejo de Seguridad Nacional fue designado para conducir la investigación.

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La empresa Vantor captó imágenes los días 27, 29 y 30 de mayo que mostraban un posible objeto flotante —balsa o boya— en la apertura del atolón, junto a una barrera que lo atravesaba. El martes, SeaLight —grupo de monitoreo vinculado a la Universidad de Stanford— publicó en X imágenes del 28 de mayo en las que identificó “un pequeño objeto reflectante claramente distinguible en la plataforma arrecifal, cerca de la entrada de la laguna”. El objeto medía menos de diez metros de diámetro. En una imagen del 1 de junio, ya no era visible.

Una imagen de satélite muestra una posible balsa en la apertura de Scarborough Shoal, en el Mar de China Meridional, el 30 de mayo de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS
Una imagen de satélite muestra una posible balsa en la apertura de Scarborough Shoal, en el Mar de China Meridional, el 30 de mayo de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS

Entre el 26 de mayo y el 1 de junio, el guardacostas USCGC Midgett operó junto al BRP Melchora Aquino en la primera patrulla conjunta de ese tipo en las aguas del atolón, según SeaLight. Los buques se posicionaron a entre 35 y 40 millas náuticas del enclave. El ejército filipino informó haber rastreado en mayo 82 buques chinos de guardia costera y marina dentro de su zona económica exclusiva, 39 en las inmediaciones del atolón.

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El Scarborough Shoal —“Huangyan Dao” para China y “Bajo de Masinloc” para Filipinas— es un triángulo de rocas y arrecifes a 120 millas náuticas al oeste de Luzón, dentro de la zona económica exclusiva filipina y a más de 740 kilómetros de la provincia china de Hainan. Caladero histórico para pescadores de varios países y enclave próximo a rutas comerciales de primer orden, el atolón quedó bajo control chino de facto en 2012, cuando una confrontación naval de semanas concluyó con la retirada de Manila.

El incidente se inscribe en una secuencia que Manila y Washington leen como pasos graduales hacia la ocupación permanente. En septiembre de 2025, el Consejo de Estado chino aprobó la creación de una reserva natural de 3.523 hectáreas en el atolón, con el argumento de preservar el arrecife de coral. Manila respondió con una protesta formal y calificó la medida de “pretexto claro para la ocupación”. El secretario de Estado Marco Rubio respaldó esa lectura y denunció los planes como “otro intento coercitivo” de Beijing para avanzar en sus reclamaciones territoriales.

FOTO ARCHIVO: Un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear Tipo 094A clase Jin de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China navega durante una exhibición militar en el Mar Meridional de China. 12 de abril de 2018 REUTERS/Stringer/
FOTO ARCHIVO: Un submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear Tipo 094A clase Jin de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China navega durante una exhibición militar en el Mar Meridional de China. 12 de abril de 2018 REUTERS/Stringer/

El precedente que orienta el análisis filipino tiene nombre: Mischief Reef. En 1994, China construyó en ese arrecife de las islas Spratly —dentro de la zona económica exclusiva filipina— estructuras presentadas como refugios para pescadores. Tres décadas después, ese enclave cuenta con pista de aterrizaje, hangares, radar y misiles superficie-aire. “Filipinas no permitirá que China militarice el Scarborough Shoal”, declaró en octubre de 2025 el jefe del Ejército, el general Romeo Brawner.

El laudo de 2016 del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya invalidó la “línea de los nueve trazos” y determinó que el bloqueo chino en Scarborough violaba el derecho internacional. China rechazó el fallo. El tribunal no se pronunció sobre la soberanía del atolón, laguna jurídica que Beijing ha explotado para profundizar su control sin desafiar formalmente ninguna resolución.

Lo que ocurrió entre el 27 de mayo y el 1 de junio puede ser muchas cosas: una boya de pesca, un dispositivo de monitoreo o un artefacto mal identificado. Lo que no admite ambigüedad es el patrón en el que se inscribe: barreras que aparecen y desaparecen, patrullas que ahuyentan pescadores, reservas naturales por decreto y estructuras efímeras sin autoría reconocida. Cada medida, aislada, resulta difícil de contestar; el conjunto replica el manual que ya funcionó en Mischief Reef.

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