Honduras

Congreso de Honduras aprueba amnistía vehicular por dos meses para eliminar multas, intereses y recargos

Los propietarios de vehículos y motocicletas podrán ponerse al día con sus obligaciones tributarias sin pagar multas, intereses ni recargos, luego de que el Congreso Nacional aprobara una amnistía vehicular que estará vigente durante dos meses una vez sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta.

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La medida incluye obligaciones relacionadas con la matrícula vehicular y tasas registrales. (FOTO: Radio House)
La medida incluye obligaciones relacionadas con la matrícula vehicular y tasas registrales. (FOTO: Radio House)

El Congreso Nacional aprobó una nueva amnistía vehicular que permitirá a miles de propietarios de vehículos y motocicletas ponerse al día con sus obligaciones tributarias sin tener que pagar multas, intereses o recargos acumulados por mora.

La medida fue aprobada durante la sesión plenaria desarrollada esta semana y tiene como objetivo brindar un alivio económico a los contribuyentes que mantienen deudas relacionadas con la Tasa Única Anual de Matrícula Vehicular y otros cargos vinculados al registro y circulación de automotores.

Las autoridades consideran que esta iniciativa permitirá incrementar el cumplimiento tributario, facilitar la regularización de pagos pendientes y mejorar los niveles de recaudación estatal sin afectar aún más la economía de los ciudadanos.

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Beneficio aplicará a deudas de 2025 y años anteriores

De acuerdo con el decreto aprobado por los diputados, la amnistía beneficiará a propietarios de vehículos y motocicletas que mantienen obligaciones pendientes correspondientes al período fiscal 2025 y años anteriores.

La disposición contempla la exoneración temporal de multas, recargos e intereses generados por mora, permitiendo que los contribuyentes cancelen únicamente el valor principal de sus obligaciones tributarias.

Entre los beneficios incluidos se encuentran los pagos relacionados con la Tasa Única Anual de Matrícula Vehicular, así como diversas tasas registrales administradas por el Instituto de la Propiedad (IP).

El Congreso Nacional aprobó una amnistía que elimina temporalmente multas e intereses por mora. (FOTO: Hondudiario)
El Congreso Nacional aprobó una amnistía que elimina temporalmente multas e intereses por mora. (FOTO: Hondudiario)

Asimismo, la medida incorpora otros cobros asociados a contribuciones municipales y tasas viales locales que formen parte de las obligaciones pendientes de los propietarios de automotores.

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Las autoridades esperan que esta decisión incentive a miles de ciudadanos a regularizar su situación tributaria durante el período de vigencia de la amnistía.

También beneficiará a quienes tienen planes de pago

Uno de los aspectos destacados del decreto es que los contribuyentes que actualmente mantienen planes de pago activos también podrán acogerse al beneficio aprobado por el Congreso Nacional.

Según lo establecido en la normativa, durante la vigencia de la amnistía no se aplicarán intereses por retrasos en las cuotas pactadas previamente con las instituciones recaudadoras.

Esta disposición busca brindar mayor flexibilidad financiera a los ciudadanos que, pese a haber iniciado procesos de pago, enfrentan dificultades para cumplir puntualmente con los compromisos adquiridos.

Las autoridades consideran que esta medida permitirá reducir la morosidad y facilitará el cumplimiento de las obligaciones pendientes sin generar nuevas cargas económicas para los contribuyentes.

Entrará en vigor tras publicación en La Gaceta

Aunque la amnistía ya fue aprobada por el Congreso Nacional, su aplicación oficial dependerá de la publicación del decreto en el Diario Oficial La Gaceta.

Una vez completado este procedimiento legal, comenzará a correr el plazo de dos meses establecido para que los propietarios de vehículos y motocicletas puedan acogerse al beneficio.

Las autoridades recomendaron a los contribuyentes mantenerse atentos a la publicación oficial para conocer la fecha exacta de inicio y los procedimientos que deberán seguir para realizar sus pagos.

Asimismo, recordaron que la amnistía tendrá carácter temporal, por lo que quienes deseen aprovecharla deberán hacerlo dentro del período establecido por la ley.

Miles de conductores podrán regularizar sus pagos pendientes durante los próximos dos meses. (FOTO: Hondudiario)
Miles de conductores podrán regularizar sus pagos pendientes durante los próximos dos meses. (FOTO: Hondudiario)

Además del alivio económico para los ciudadanos, el Congreso Nacional considera que la medida contribuirá a fortalecer la recaudación fiscal del Estado.

Históricamente, este tipo de amnistías han permitido recuperar recursos provenientes de obligaciones pendientes que, en muchos casos, permanecen sin ser canceladas debido a la acumulación de multas e intereses.

Al eliminar temporalmente estos cargos adicionales, las autoridades esperan incentivar a los contribuyentes a regularizar sus pagos y reincorporarse al sistema tributario.

Los fondos recaudados son utilizados para financiar distintos programas y servicios públicos, incluyendo proyectos de infraestructura, seguridad vial y funcionamiento institucional.

Contribuyentes con planes de pago vigentes también serán beneficiados por la medida. (FOTO: El Heraldo)
Contribuyentes con planes de pago vigentes también serán beneficiados por la medida. (FOTO: El Heraldo)

Como parte de los mecanismos de transparencia incluidos en el decreto, las instituciones responsables de la recaudación deberán presentar un informe detallado al Congreso Nacional una vez finalizado el período de vigencia de la amnistía.

Dicho reporte deberá incluir información relacionada con los montos recuperados, la cantidad de contribuyentes beneficiados y los resultados obtenidos durante la aplicación de la medida.

Las autoridades consideran que este mecanismo permitirá evaluar el impacto real de la amnistía y determinar la efectividad de este tipo de iniciativas para mejorar la recaudación y facilitar el cumplimiento tributario.

Con esta decisión, miles de conductores tendrán una nueva oportunidad para ponerse al día con sus obligaciones vehiculares, mientras el Estado busca fortalecer sus ingresos y promover una mayor cultura de cumplimiento fiscal entre los contribuyentes hondureños.

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