El agradecimiento de Rocío Igarzabal tras contar el abuso que sufrió: “El miedo se transforma en valor y fuerza”

Un día después de abrirse en sus redes sociales sobre el dolor que vivió en su infancia, Rocío Igarzabal emitió un mensaje de agradecimiento a través de su cuenta de Instagram, luego de revelar que fue víctima de abuso a los 5 años. La actriz de Casi Ángeles se dirigió a su cuenta de Instagram para dirigirse a quienes comparten historias similares y destacó la importancia histórica de este momento después de la multitudinaria marcha de Ni una menos en el Congreso.

“Gracias por todos sus mensajes. El miedo se transforma en valor, en fuerza. Cuántas mujeres me están escribiendo con situaciones similares a la mía. Es muy fuerte leer los relatos”, expresó la actriz que se encuentra de gira con la obra El divorcio.

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En su mensaje, la también cantante instó a no perder de vista el eje de la problemática que denunció. Escribió: “No saquemos el foco de lo importante. De las que ya no están y de todo el trabajo que queda por hacer”. La actriz concluyó su comunicado con un mensaje de contención: “Nos abrazo”.

"El miedo se transforma en valor, en fuerza. Cuántas mujeres me están escribiendo con situaciones similares a la mía", expresó Rocío Igarzabal (Instagram)

El testimonio de la intérprete generó una amplia respuesta de sus seguidores, muchas de las cuales compartieron experiencias similares a la suya, según relató la propia actriz en su mensaje. También en su red social, compartió imágenes de la marcha que se realizó en la Plaza del Congreso y destacó el mensaje que llevó una de las manifestantes: “Lo más roto del abuso es crecer entendiendo el miedo antes que la infancia. Lxs niñxs no se tocan”.

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Rocío Igarzabal eligió el 3 de junio, día de una nueva marcha de Ni Una Menos, para revelar públicamente que fue víctima de abuso sexual durante su infancia. La actriz y cantante contó a través de sus redes sociales que a los cinco años de edad fue abusada por una persona de confianza del entorno familiar. En la publicación, acompañada de imágenes de su niñez, detalló: “Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años. Por alguien que decía ‘cuidarme’. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo 5 años”.

En un segundo mensaje, profundizó sobre las consecuencias de este abuso en su vida, afirmando que creció sintiéndose culpable, desarrolló trastornos alimenticios y permaneció en silencio durante años. “Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo”, explicó.

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El mensaje que Rochi Igarzabal replicó de la marcha de Ni una menos

La actriz manifestó el dolor persistente y la angustia que la acompañaron, así como el proceso de pedir ayuda y continuar adelante: “Hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia. Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se las arrancaron”.

El testimonio de la actriz se difundió en un contexto de alta sensibilidad social en Argentina, marcado por el reciente femicidio de Agostina Vega en Córdoba y el de Dulce Candia en Misiones. La publicación de la actriz fue interpretada por ella misma como un acto colectivo y de memoria: “Y hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha. Nunca nos cansemos de luchar”. Cerró su mensaje con la consigna #NiUnaMenos y una dedicatoria: “Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas”.

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La repercusión fue inmediata. Decenas de seguidoras y seguidores respondieron con mensajes de apoyo y relatos de experiencias propias. Entre los comentarios, se leyeron testimonios de otras mujeres que atravesaron situaciones similares y agradecimientos por la valentía de compartir la historia.