Estados Unidos aumentará los envíos de ayuda a Bolivia ante la crisis provocada por las protestas y los bloqueos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una reunión en Washington (REUTERS/Archivo)

Estados Unidos anunció este jueves que ampliará la asistencia destinada a Bolivia para enfrentar el desabastecimiento de productos básicos y las dificultades que atraviesa el sistema sanitario a raíz de los bloqueos de carreteras que se extienden desde hace más de un mes, impulsados por el ex presidente socialista Evo Morales y otros sectores de la sociedad.

La decisión fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conversación telefónica con el presidente boliviano, Rodrigo Paz. Según informó el Departamento de Estado, la administración de Donald Trump incrementará tanto la ayuda de emergencia como el respaldo logístico para atender a las poblaciones afectadas por la interrupción del transporte terrestre.

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El anuncio se produce en medio de una crisis que ya impacta sobre el suministro de alimentos, combustibles, insumos médicos y medicamentos en distintas regiones del país. Los bloqueos son impulsados por organizaciones campesinas y sindicatos que reclaman la salida del mandatario boliviano.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por Washington, Rubio trasladó a Paz el respaldo político de la Casa Blanca y ratificó el apoyo estadounidense a las instituciones bolivianas.

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“El secretario señaló que Estados Unidos intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras destinados a desestabilizar la sociedad boliviana”, indicó el Departamento de Estado.

La nota también señala que ambos dirigentes analizaron la situación interna del país y abordaron temas vinculados a la seguridad regional.

Washington reafirmó su respaldo al gobierno boliviano en medio de la crisis provocada por los bloqueos (REUTERS/Archivo)

Durante la llamada, Rubio reafirmó “el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia boliviana” y expresó el respaldo de Washington al gobierno de Paz en el proceso de recuperación económica e institucional.

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Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, sostuvo que la administración estadounidense continuará acompañando a Bolivia mientras intenta superar la crisis.

“Rubio reafirmó que la Administración Trump seguirá junto a Bolivia mientras trabaja hacia la estabilidad, la seguridad y un futuro mejor para todos los bolivianos”, afirmó.

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La conversación entre ambos mandatarios se produjo un día después de que Paz presentara una iniciativa legislativa destinada a facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas de despeje de rutas. El gobierno sostiene que los bloqueos están agravando una situación económica ya compleja y dificultan el abastecimiento de productos esenciales en todo el país.

Los cortes comenzaron el 6 de mayo y afectan corredores estratégicos que conectan los principales centros urbanos y productivos de Bolivia.

Las consecuencias ya alcanzan al sistema sanitario. Según datos citados por organismos nacionales e internacionales, al menos diez personas murieron durante el conflicto. Siete de ellas no lograron recibir atención médica a tiempo debido a las dificultades para trasladarse o acceder a tratamientos.

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Productores agropecuarios participan en una protesta contra los cortes de rutas en Cochabamba. Los manifestantes reclamaron el restablecimiento del tránsito de alimentos y combustibles (REUTERS)

La advertencia de El Pentágono

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, utilizó sus redes sociales para manifestar su apoyo al gobierno boliviano y cuestionar a quienes buscan forzar un cambio de poder mediante las protestas.

“El Pentágono y Escudo de las Américas rechazan todos los intentos de derrocar al Gobierno legítimo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia”, escribió.

El funcionario agregó que Washington sigue de cerca la situación interna del país. “Estados Unidos está observando. Bolivia no debe permitir que caiga presa del viejo statu quo de dominación narcoterrorista en la región”, afirmó.

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El Escudo de las Américas es una alianza regional de cooperación en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Bolivia forma parte de ese mecanismo junto a otros países del continente.

(Con información de EFE y AFP)