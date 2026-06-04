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Pablo Giralt: “Para relatar un Mundial me preparo como un atleta de élite”

En diálogo con Infobae al Regreso, Giralt reveló el detrás de escena de su oficio: meses de trabajo, cuidados específicos y hasta cábalas familiares para encarar la maratón de partidos y emociones de un Mundial

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Pablo Giralt defendió el optimismo para la Copa del Mundo 2026 por el presente de la Selección Argentina y la vigencia de Lionel Messi

Pablo Giralt compartió en Infobae al Regreso su mirada sobre la consagración de la Selección Argentina en el Mundial 2022, su experiencia personal como relator y la preparación del equipo de cara a la próxima Copa del Mundo.

El repaso comenzó con el recuerdo del penal de Montiel en Qatar, en donde Giralt expresó: “Somos campeones del mundo, la puta madre. 36 años tuvimos que esperar para que el fútbol nos devuelva esta alegría tan grande”. Al escuchar la grabación, reconoció la emoción que aún le produce: “Me hacía emocionar. Y ya pienso todo lo que nos viene por delante ahora con este Mundial. Soy muy pro selección, muy positivo siempre en ese aspecto”.

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La selección como fenómeno social

El relator subrayó el poder integrador de la selección nacional: “Cuando viene el mundial nos ponemos todos la misma camiseta, desaparecen las diferencias políticas, sociales, económicas. Somos una cosa tan poderosa, tan fuerte, que a mí me hace muy bien”. Giralt recordó cómo el triunfo de Qatar desbordó las calles y unificó al país: “La alegría se traslada a las calles como pasó en diciembre del 2022, que fue una locura, y que esto pueda seguir”.

(Infobae en Vivo)
Giralt recordó la emoción del penal de Montiel en Qatar y la consagración de la Selección Argentina en el Mundial 2022 (Infobae en Vivo)

La entrevista abordó el presente del equipo y la expectativa para la Copa 2026. Giralt defendió el optimismo: “Esta selección nos dio dos eliminatorias puntero, dos Copa América, campeón del mundo. Messi fue cuatro veces finalista en Copa América, ganó dos y perdió dos”.

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Señaló que el grupo se mantiene competitivo: “Tenemos un mediocampo con Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, lo tenemos a Leo vigente y en plenitud. Leo y Cristiano son distintos al resto. Leo el mejor de la historia, se preparó para este Mundial y está con toda la ansiedad lógica de lo que viene”.

Fortalezas del plantel y los desafíos que vienen

Ante la consulta por los referentes del equipo, Giralt fue enfático: “Tenemos un arquero que es para mí el mejor arquero del mundo. Es un arquero que te gana partidos, lo ha demostrado permanentemente en Aston Villa”.

Sobre el entrenador, remarcó: “Scaloni nos da tranquilidad, tiene la templanza para manejar el grupo. Yo creo que tenemos un montón de señales para ser optimistas”.

(Infobae en Vivo)
Pablo Giralt advirtió que ganar un Mundial es difícil, pero remarcó que la Argentina es el vigente campeón del mundo y un rival incómodo (Infobae en Vivo)

Giralt evitó la euforia fácil y analizó la dificultad de ganar: “Mirá lo que cuesta ganar un mundial. En el 78 nos mete Holanda un tiro en el palo, en el 86 nos empataron dos a dos y sufrimos. Acá jugamos la final con Francia. Hicimos la mejor final de la historia. Fuimos a los penales”. Advirtió sobre el respeto internacional: “No creo que tengan ganas de jugar contra nosotros. No somos un rival cómodo. Somos los vigentes campeones del mundo”.

Al proyectar el torneo, Giralt sumó su deseo: “Me gustaría que los sudamericanos sean protagonistas. Creo que va a haber dos sudamericanos en semifinales. Y están las potencias de siempre: Francia, España, Portugal”.

El método Giralt: preparación, vínculos y cábalas

La entrevista permitió conocer el backstage del relator. Giralt detalló: “Me vengo preparando para este mundial hace siete, ocho meses. Y dos años antes con la coach vocal y el preparador físico”.

(Infobae en Vivo)
Pablo Giralt afirmó que para relatar un Mundial se prepara como un atleta de élite con meses de trabajo previo (Infobae en Vivo)

Su equipo lo acompaña para sostener la exigencia de cuarenta partidos en un mes: “Tengo una coach vocal que me entrena hace dos años. Hacemos videollamadas. Tengo un equipo de gente: mi psicóloga, mi médico personal, mi preparador físico. Me ayudan a estar fuerte ese mes”, y bromeó con las exigencias de un atleta de élite.

Las cábalas también forman parte del ritual: “Tengo mi Rosario de la abuela, la corbata azul que usé en la final, los trajes azules, mi micrófono, mis caramelitos de miel, mi bebida energizante”.

El vínculo con Messi ocupó un lugar central. Giralt confesó: “A Leo lo amo y tiene gestos conmigo maravillosos. Me haya elegido para hacer nota en su casa en París, que cada vez que me ve me dé ese abrazo, ese beso y que me sienta tan querido por alguien que amo tanto... es de ser el único cholulo que soy yo”.

El cierre dejó en claro que la esperanza se sostiene con método y convicción: “Yo creo que con fe, con optimismo. Los mundiales ganarlos es muy difícil, pero si uno va con expectativa y disfruta, el Mundial es maravilloso”.

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