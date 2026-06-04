Claudio Úbeda habló por primera vez de su salida de Boca: de los detalles de su charla con Delgado al gesto de Paredes que destacó

Claudio Úbeda compartió detalles de su desvinculación de Boca Juniors (EFE/Jonathan Miranda)

Este martes, se confirmó la salida de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors, una decisión que el club comunicó en sus redes sociales tras la eliminación en la Copa Libertadores. Esta noticia puso fin a un ciclo marcado por altibajos y abrió la puerta a especulaciones sobre quién será el próximo conductor del equipo.

El detonante de la desvinculación fue la derrota por 1-0 ante Universidad Católica, un golpe que selló la eliminación de Boca del certamen continental y extendió la sequía de victorias a cuatro partidos consecutivos en esa competencia. Úbeda reconoció en diálogo con radio La Red que el club no permite margen para traspiés de este tipo: “Todos entendemos las exigencias de los equipos grandes y mucho más Boca. Entendíamos ese punto de inflexión de no haber avanzado en la Libertadores. Sabíamos que dependíamos mucho de ese resultado”.

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La caída en la Libertadores fue solo uno de los tropiezos recientes. El equipo también quedó fuera en los octavos de final del Torneo Apertura, tras perder 2-3 en la Bombonera frente a Huracán, y fue eliminado por Racing en las semifinales del Clausura 2025, con un gol de Maravilla Martínez que definió la serie. Esas tres derrotas en series eliminatorias disputadas como local reflejaron la dificultad para sostener la regularidad en los momentos decisivos.

Úbeda se mostró sincero sobre el impacto de su salida. “¿Si duele que me digan ex técnico de Boca? Sí, duele un poco. Bah, duele bastante. El que no vive el trabajo cada uno con la intensidad y el amor que se necesita... En las condiciones que pasaron nos duele porque sabíamos que teníamos las posibilidades de seguir avanzando. En un club tan grande como Boca se necesitaba permanentemente ganar y es lógico que se desencadene en una situación así”.

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La eliminación en la Copa Libertadores fue el detonante de la salida del entrenador (REUTERS/Rodrigo Valle)

Consultado sobre su deseo de continuar, el entrenador fue claro: “Lógico que me quería quedar. Una cosa es el sentimiento de querer seguir perteneciendo a ese grupo y a estar con los jugadores y otra son las condiciones y los resultados finales que terminan tapando un montón de cosas buenas que ocurrieron en el año y que te demuestra que el desenlace iba a ser mi salida”.

La conversación sobre el desenlace de su ciclo incluyó también una autocrítica matizada. Úbeda negó que su gestión representara un fracaso absoluto: “Fracasar es cuando uno no intenta. Nosotros intentamos hasta el final y si empezamos a hacer un desarrollo del año desde que estuvimos con Miguel, tuvimos un proceso de adaptación y cuando sucede lo de Miguel, hubo un punto de inflexión desde el partido de Lanús en adelante. El equipo se mostró de otra manera, con más seguridad y siendo más equipo. Empezó a crecer y estuvimos 14 partidos sin perder. Ganamos los dos clásicos”.

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Úbeda admitió que el balance general quedó atado a la última imagen: “En la tabla anual ahora el equipo está clasificado a la próxima Libertadores, pero a Boca no le alcanza con esto y necesita ganar. Sin embargo, en nuestro análisis propio, lo tenemos que considerar. Lamentablemente te quedás con la foto final. Es lógico que la gente se enoje por no haber pasado de fase”.

El entrenador relató con honestidad cómo fue el momento de su desvinculación. “El Chelo (Delgado) me dijo que quería juntarse conmigo para decirme las cosas en la cara. Me dio los argumentos para explicarme el porqué no íbamos a seguir. Estábamos mano a mano. Él me estaba esperando con un café. Yo mirándolo a la cara ya sabía por dónde venía la mano. Pero se la hice fácil. Entendimos que el planteo que ellos hacían era real. Él también reconoció que estaban agradecidos por el proceso que vivimos y por no tener en el proceso ningún conflicto en el Mundo Boca”.

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El técnico manifestó las sensaciones posteriores a su despedida del conjunto Xeneize (REUTERS/Agustin Marcarian)

El ciclo de Úbeda al frente del equipo dejó algunos momentos destacados, como la conquista de ambos Superclásicos dirigidos. En primer lugar, Boca venció 2-0 a River Plate de Marcelo Gallardo en Brandsen 805, con goles del Changuito Zeballos y Miguel Merentiel. Posteriormente, logró un triunfo por 1-0 en el estadio Monumental, gracias a un penal convertido por Leandro Paredes, quien fue la figura del encuentro.

Úbeda valoró el aporte del plantel y, en especial, el liderazgo de Paredes: “Los jugadores me ayudaron mucho. Tener a Leandro ayudó a no tener conflictos. Es un ejemplo a seguir como jugador por lo que contagia y por cómo lleva adelante la cinta de capitán”.

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Un episodio que marcó el espíritu del grupo fue la lesión de Paredes durante la entrada en calor previa al partido contra Católica. Úbeda contó: “Le dije a Leandro que tenga cuidado. Me dijo: ‘juego igual’. Yo lo miraba a cada rato para saber cómo estaba. Ese hecho me demostró que es un capitán que no abandona el barco. En ese tipo de instancia es el valor humano. Él sabía que está representando a un grupo de jugadores que se está jugando la vida para clasificar a octavos y Lea no quería abandonar”.

Además, Claudio Úbeda evocó con emoción su vínculo con Miguel Ángel Russo, el exentrenador de Boca Juniors que falleció el año pasado a los 69 años. “Dos cosas y una para mí de mucho más valor. Me quedó una camiseta con el nombre de Miguel, la de Boca cuando se hizo el homenaje. Me quedé con una de él con su nombre grabado. Y para mí tiene mucho más valor. Me regaló el silbato con el que él dirigía los entrenamientos y lo tengo guardado. Hasta había perdido el cordón y me quedó el silbato solo. Me lo regaló él”, relató Úbeda al recordar a quien fuera su mentor y colega.

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Claudio Úbeda honró a Miguel Ángel Russo y su estilo frontal

La importancia de estos objetos trasciende lo material para Úbeda, que confesó: “Parece una estupidez un silbato, pero para mí es una manera de decirme te paso el legado, que para mí haber estado con Miguel todo este tiempo fue fabuloso, porque nos abrió la puerta de un lugar que él tenía ganado allá cuando fuimos a Arabia con el mismo cuerpo técnico que tenemos ahora, salvo el profe, que después lo cambiamos. Sinceramente nos dijo: ‘Somos todos iguales, trabajemos juntos’. Nos abrió la puerta para que hagamos realmente lo que nosotros pensábamos cuando tenía que decir algo. Si te tenías que putear, te puteaba”.

Úbeda destacó también el modo franco y directo de Russo para conducir y formar vínculos dentro del vestuario. “Te decía las cosas de frente. Para eso era el número uno y para tener percepción de las cosas era el número uno. La verdad que nos quedamos con un cariño enorme con ellos. Seguimos en relación con Nati, con la hija, con Mónica, con la exmujer, con los chicos, con el nieto. Lo extrañamos mucho”.

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La desvinculación de Claudio Úbeda se produjo en un contexto donde Boca Juniors enfrenta la presión de resultados y la exigencia permanente de pelear por títulos. La eliminación en la Copa Libertadores fue el elemento decisivo que llevó a la dirigencia a buscar un nuevo rumbo para el equipo y precipitar la salida del técnico.

Tras el anuncio oficial, los rumores sobre el sucesor no se hicieron esperar. Entre los candidatos que suenan con más fuerza aparece Rodolfo Arruabarrena, ex jugador y ex entrenador del club, quien figura como la principal opción del presidente Juan Román Riquelme para hacerse cargo del primer equipo. Desde Boca Predio dejaron trascender que el nombre del Vasco “corre” y es “una posibilidad” concreta para asumir la conducción técnica.

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