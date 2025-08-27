Tecno

Xiaomi lanza la primera beta de HyperOS 3: celulares compatibles y cómo registrarse

La primera beta ya está abierta para inscripciones y estará disponible en algunos de los modelos más potentes de Xiaomi y Redmi

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Xiaomi lanza lista de dispositivos
Xiaomi lanza lista de dispositivos que podrán actualizarse con HyperOS 3.0.

HyperOS 3 llega con el objetivo de ofrecer una experiencia más fluida en cada interacción, no solo en teléfonos, sino en todo el ecosistema de la compañía. Xiaomi lo describe bajo el concepto “Human x Car x Home”, que busca integrar tres ejes principales: la conexión entre personas y dispositivos, la interconexión entre diferentes aparatos y la relación de estos con su entorno.

El desarrollo de esta nueva versión ha involucrado a más de 3.000 ingenieros, que han trabajado bajo un enfoque holístico para reducir tiempos de espera, resolver problemas de compatibilidad y garantizar una mayor satisfacción en la experiencia de uso. La premisa de la compañía es clara. “la experiencia del usuario es el punto de referencia definitivo”.

Inscripciones abiertas para la primera beta

Tras un periodo de pruebas internas, Xiaomi anunció que ya está disponible la inscripción para la primera beta pública de HyperOS 3. Los usuarios que tengan un dispositivo compatible podrán registrarse desde la aplicación Xiaomi Community, instalada por defecto en los equipos con HyperOS.

No todos los modelos de
No todos los modelos de Xiaomi recibirán la actualización de HyperOS 3.

En esta primera etapa, la beta estará limitada a algunos de los modelos más potentes del catálogo actual:

  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 7 Pro

De acuerdo con Weibing, la beta se irá ampliando en las próximas semanas a más modelos de la marca, aunque todavía no se ha confirmado si esta fase de pruebas será global o se limitará inicialmente al mercado chino.

Xiaomi lanzará la beta pública
Xiaomi lanzará la beta pública para sus teléfonos de alta gama.

Cómo registrarse en la beta

Para quienes quieran probar HyperOS 3 antes de su despliegue oficial, Xiaomi compartió el proceso de inscripción:

  1. Abrir la aplicación Comunidad Xiaomi.
  2. Iniciar sesión con la cuenta Mi.
  3. Acceder a la sección “Yo” en la esquina inferior derecha.
  4. Cambiar la región de la app a Global en la opción “Preparar”.
  5. Volver a la sección “Yo” y seleccionar Pruebas beta.
  6. Si aparece la opción, ingresar a Reclutamiento para pruebas y pulsar en Solicitar. El sistema detectará automáticamente el dispositivo.
  7. Seguir las instrucciones en pantalla y enviar comentarios a través de los canales oficiales.

Si la opción de pruebas no aparece en la aplicación, significa que la beta global aún no está disponible y permanece exclusiva para China.

No en todos los países
No en todos los países estará disponible la beta pública.

Un paso clave en la estrategia de Xiaomi

El lanzamiento de HyperOS 3 refuerza la estrategia de Xiaomi de consolidar un ecosistema cada vez más integrado. La compañía no solo busca mejorar la experiencia en teléfonos inteligentes, sino también extender esa fluidez a tablets, dispositivos para el hogar inteligente y hasta vehículos, un sector en el que ha mostrado ambiciones con el reciente debut de su automóvil eléctrico SU7.

El nuevo sistema operativo se perfila como uno de los anuncios más importantes del año para Xiaomi, que intenta diferenciarse en un mercado de smartphones cada vez más competitivo. La primera beta de HyperOS 3 marcará el inicio de esa transición y dará a los usuarios la posibilidad de probar de primera mano las novedades que la compañía prepara para el futuro de su ecosistema.

