Tecno

Inversores apuestan a que Gemini de Google dominará el mercado de la inteligencia artificial de 2025

El mercado de predicción Kalshi muestra un fuerte respaldo a Gemini, que supera a ChatGPT y Grok en las proyecciones para 2025

Conoce todas las funciones de
Conoce todas las funciones de IA que tienes disponibles con tu cuenta de Google. (Foto: Google)

Los mercados de predicción financiera están girando hacia un claro favorito en la carrera de la inteligencia artificial: Gemini de Google. Según los últimos datos de Kalshi, plataforma regulada de apuestas financieras, entre el 57 % y el 59 % de los operadores creen que Gemini dominará el panorama de la IA hacia finales de 2025, superando a modelos consolidados como ChatGPT de OpenAI y Grok de xAI.

Este cambio en el sentimiento del mercado se da en un contexto donde los avances técnicos y la integración de Gemini con los productos de Google han reforzado su competitividad. El mercado de predicción, que se resolverá el 31 de diciembre de 2025 en función de las clasificaciones del LM Arena Leaderboard, ya mueve millones de dólares en volumen de operaciones.

Los datos reflejan tanto la confianza en el desempeño de Gemini como el auge de las apuestas financieras vinculadas a la inteligencia artificial. La tendencia muestra cómo los inversores y entusiastas siguen de cerca la evolución de los modelos de lenguaje para anticipar cuál se consolidará como líder global en la industria tecnológica.

Gemini se posiciona como la
Gemini se posiciona como la IA más usada en 2025.

Gemini toma la delantera en Kalshi

Desde el 15 de agosto, las probabilidades de Gemini en Kalshi han subido de 48,1 % a casi 59 %, mientras que ChatGPT de OpenAI cayó a 19-20 % y Grok de xAI se mantiene en un 13-15 %. Este comportamiento marca una ventaja significativa para el modelo de Google.

El mercado, que ya acumula más de 7,4 millones de dólares en operaciones, se resolverá según el LM Arena Leaderboard, un ranking internacional que evalúa el rendimiento de los modelos de lenguaje en distintas categorías. En la actualidad, Gemini 2.5 Pro lidera en generación de texto, desarrollo web, visión y capacidades de búsqueda, posiciones que parecen impulsar la confianza de los operadores.

Actualizaciones técnicas refuerzan la confianza en Gemini

El aumento de las apuestas coincide con las últimas mejoras anunciadas por Google en su familia de modelos. Entre ellas destacan un modo de cuento, herramientas de razonamiento avanzado y un sistema de chat temporal que no almacena historial.

Mercados de inversores creen que
Mercados de inversores creen que Gemini de Google ganará la carrera de la inteligencia artificial en 2025. (Foto: Google)

Las métricas de rendimiento muestran diferencias claras frente a sus rivales. Gemini 2.5 Pro procesa entre 148 y 173 tokens por segundo, mientras que ChatGPT-5 alcanza 102,2 tokens por segundo. Esta brecha de velocidad es relevante para aplicaciones empresariales y casos de uso en tiempo real, donde la latencia resulta crítica para la experiencia del usuario.

Además, su capacidad multimodal y la integración con la Búsqueda de Google le otorgan ventajas competitivas frente a otros modelos. La conexión con el ecosistema de Google —que incluye Gmail, Google Docs y Google Cloud— también incrementa su atractivo para empresas que buscan soluciones de IA con soporte nativo en sus herramientas de trabajo.

El mercado de apuestas de IA alcanza cifras récord

El interés por la inteligencia artificial no solo se refleja en rankings y benchmarks, sino también en los mercados financieros. Según reportes recientes, las apuestas sobre IA ya mueven cerca de 20 millones de dólares al mes, con Kalshi registrando un aumento de diez veces en operaciones respecto a inicios de 2025.

Gemini 2.5 Pro se actualiza
Gemini 2.5 Pro se actualiza y muestra su forma definitiva. (Foto: Google)

La tendencia ha creado un entorno similar a una “carrera armamentista de la IA”, en la que operadores monitorean actualizaciones, lanzamientos y benchmarks para anticipar movimientos del mercado. Incluso se han registrado casos de apostadores individuales que obtuvieron ganancias de hasta 10.000 dólares al predecir correctamente variaciones en el rendimiento de los modelos.

ChatGPT y Grok enfrentan desafíos

Mientras Gemini gana posiciones, sus competidores atraviesan momentos complicados. El lanzamiento de ChatGPT-5 recibió críticas de usuarios, lo que obligó al CEO de OpenAI, Sam Altman, a salir en defensa del producto en redes sociales.

Por otro lado, Grok de xAI se ha visto envuelto en controversias relacionadas con sesgos políticos y respuestas inapropiadas, lo que generó la eliminación de ciertos contenidos. Estas situaciones parecen haber influido directamente en la caída de sus probabilidades dentro de Kalshi.

Usuarios de ChatGPT no quedaron
Usuarios de ChatGPT no quedaron tan contentos con su última actualización. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Aunque la dinámica del mercado puede variar con futuras actualizaciones y lanzamientos, los datos actuales muestran una clara preferencia por Gemini. El desenlace final se conocerá al cierre de 2025, cuando el LM Arena Leaderboard determine cuál modelo se posiciona como el líder indiscutible en la inteligencia artificial.

