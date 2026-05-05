Tecno

La historia de la unidad “C:”: el motivo por el que tu PC se salta las dos primeras letras del alfabeto

Cuando en 1981 llegó el IBM PC Modelo 5150, incorporaba una o dos disqueteras de 5,25 pulgadas nombradas precisamente como “A:” y “B:”

Guardar
disco duro - computadoras - unidad principal - Windows - tecnología - 5 de mayo
Con el tiempo, la letra “C:” dejó de ser una simple convención heredada para convertirse en un componente estructural del sistema. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cualquier usuario de Windows que haya abierto el Explorador de Archivos se habrá preguntado alguna vez por qué el disco principal se llama “C:” y no “A:”. La respuesta no tiene que ver con una decisión arbitraria de Microsoft, sino con una herencia tecnológica que se remonta a la era de los disquetes, décadas antes de que existieran los discos duros, los pendrives o el almacenamiento en la nube.

Por qué las letras “A:” y “B:” quedaron reservadas para los disquetes

Durante las décadas de 1970 y 1980, el almacenamiento digital dependía casi por completo de los disquetes, conocidos como Floppy Disks. Estos dispositivos eran la única forma práctica de guardar y transportar información, pero tenían limitaciones serias: capacidad reducida, fragilidad y un nivel de ruido considerable que los hacía poco confiables ante las crecientes exigencias del software de la época.

PUBLICIDAD

En ese contexto, los sistemas operativos de la época, como el CP/M, reservaron las letras “A:” y “B:” para clasificar las unidades de disquete. La primera disquetera era “A:” y la segunda “B:”, un orden que se mantuvo como estándar en los primeros ordenadores personales.

Windows (10/11) soporta capacidades de almacenamiento masivas, siendo capaz de gestionar discos duros de 8 TB o más. MICROSOFT
Windows (10/11) soporta capacidades de almacenamiento masivas, siendo capaz de gestionar discos duros de 8 TB o más. MICROSOFT

Cuando en 1981 llegó el IBM PC Modelo 5150, incorporaba una o dos disqueteras de 5,25 pulgadas nombradas precisamente como “A:” y “B:”. La letra “C:” quedaba disponible para lo que viniera después.

PUBLICIDAD

Cómo el disco duro del IBM PC XT convirtió la “C:” en un estándar global

El salto definitivo ocurrió en 1983 con el lanzamiento del IBM PC XT, el primer ordenador personal con disco duro interno de fábrica. Según Computer Hoy, ese disco, de 10 megabytes de capacidad, recibió la letra “C:” siguiendo el orden natural que dejaban libres las dos disqueteras anteriores.

Cabe indicar que el sistema operativo MS-DOS 2.0 de Microsoft adoptó esa convención y la consolidó como estándar.

disco duro - computadoras - unidad principal - Windows - tecnología - 5 de mayo
Todas las rutas de archivos e instalaciones de programas están construidas sobre la unidad "C:". (Imagen ilustrativa Infobae)

La lógica del sistema era simple: si al arrancar el ordenador el BIOS no encontraba nada en “A:” ni en “B:”, pasaba directamente a “C:”, que era donde estaba el disco duro. Esa jerarquía funcionó, se extendió y nunca fue reemplazada.

Por qué Windows sigue usando “C:” y no puede cambiarlo fácilmente

Con el tiempo, la letra “C:” dejó de ser una simple convención heredada para convertirse en un componente estructural del sistema operativo. Desde las primeras versiones de Windows hasta Windows 11, todas las rutas de archivos, instalaciones de programas y referencias del sistema operativo están construidas sobre esa dirección.

Cambiarla generaría un caos en cascada: archivos rotos, programas que dejan de funcionar y rutas que apuntan a direcciones inexistentes. Por eso Microsoft decidió mantener esa jerarquía de forma permanente, no por nostalgia sino por estabilidad.

Persona sentada ante un monitor con pantalla de inicio de Windows 11, vista desde atrás, en escritorio
Si al arrancar el ordenador el BIOS no encontraba nada en “A:” ni en “B:”, pasaba directamente a “C:”, que era donde estaba el disco duro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las letras “A:” y “B:” técnicamente siguen existiendo en Windows y se pueden asignar a discos duros externos, aunque no es una práctica recomendada. Cuando se conecta una memoria USB, el sistema continúa la secuencia a partir de “D:” o “E:”, respetando el mismo orden que se estableció hace más de cuatro décadas.

Por qué tu PC empieza en “C:” y no en “A:”: la respuesta según Gemini

Según Gemini, la razón por la que Windows arranca en “C:” y se salta las dos primeras letras del alfabeto es puramente histórica y se remonta a los primeros años de la computación personal.

En la era del DOS, las letras “A:” y “B:” quedaron reservadas para las unidades de disquete. La “A:” alojaba el primer disquete, generalmente el que contenía el sistema operativo para arrancar la máquina. La “B:” se destinaba a una segunda unidad, necesaria para copiar archivos o ejecutar programas mientras se guardaban datos en paralelo.

Cuando los discos duros se volvieron accesibles a mediados de los años 80, las dos primeras letras ya estaban ocupadas. El sistema simplemente continuó el orden alfabético y asignó la “C:” al primer disco duro interno. Windows heredó esa convención de DOS y la mantuvo para garantizar que el software antiguo siguiera funcionando sin errores.

Temas Relacionados

PCDisco duroAlmacenamiento internotecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Realidad virtual y educación: cómo un programa en el Reino Unido logra reducir la ansiedad en las aulas

Escuelas secundarias del distrito londinense de Sutton incorporaron auriculares inmersivos para ayudar a sus alumnos a gestionar el estrés, el malestar emocional y el TDAH, con efectos comprobados en el bienestar y el desempeño académico

Realidad virtual y educación: cómo un programa en el Reino Unido logra reducir la ansiedad en las aulas

Shakira ‘la rompe’ en Spotify tras su histórico concierto en Copacabana: más 24 millones de streams en un día

Tras su concierto en Brasil, la cantante colombiana tuvo un crecimiento inesperado del 23% en la plataforma de música

Shakira ‘la rompe’ en Spotify tras su histórico concierto en Copacabana: más 24 millones de streams en un día

Apple prepararía una función que permite a los usuarios crear sus propios pases en Wallet

La nueva función permitiría añadir pases personalizados a Wallet usando códigos QR de servicios que no son compatibles

Apple prepararía una función que permite a los usuarios crear sus propios pases en Wallet

Steve Jobs y su fórmula para destacar en el ámbito laboral

El cofundador de Apple tomó la palabra ante miles de estudiantes, a punto de salir al mundo laboral, con un mensaje que no ha perdido vigencia

Steve Jobs y su fórmula para destacar en el ámbito laboral

“Lo creé en los aviones”: Juan Pablo Raba revela el ‘realismo mágico’ tras su papel en La Casa de los Espíritus

Infobae conversó con el actor colombiano, quien reveló que una lección de su padre fue determinante para dar vida al icónico aventurero de Isabel Allende

“Lo creé en los aviones”: Juan Pablo Raba revela el ‘realismo mágico’ tras su papel en La Casa de los Espíritus

DEPORTES

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Boca Juniors visitará a Barcelona en Ecuador en un partido clave por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Vélez y su apuesta histórica por el tenis: un semillero para todas las edades en el corazón de Buenos Aires

Comienza el Masters 1000 de Roma con presencia argentina: cómo ver en vivo la jornada y orden de juego

Nuevas revelaciones del escándalo entre Neymar y el hijo de Robinho: posibles sanciones y la postura del plantel del Santos

Oveja Hernández: “El argentino nunca acepta que el otro es mejor, lo tiene que demostrar en la cancha”

TELESHOW

El guiño de los Jonas Brothers a Tini Stoessel en la previa de su show en Buenos Aires

El guiño de los Jonas Brothers a Tini Stoessel en la previa de su show en Buenos Aires

El desconsuelo de Evelyn Von Brocke por la muerte de su padre: “No me quedan lágrimas para llorar”

El sugerente gesto de Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés que llamó la atención de sus seguidores

Marta Fort respondió cuánto dinero puede llegar a gastar en una cena: "Pero porque me gusta pedir vino"

La inesperada pérdida que sufrió Manuel de Gran Hermano: “Mi compañera de vida”

INFOBAE AMÉRICA

Planilla estatal en Panamá sube a 263,627 funcionarios tras sumar 10,589 trabajadores en el primer trimestre

Planilla estatal en Panamá sube a 263,627 funcionarios tras sumar 10,589 trabajadores en el primer trimestre

Tiroteo en un colegio de Brasil: al menos dos muertos y varios heridos tras el ataque de un estudiante de 13 años

“La niña vio el asesinato”: Salvadoreña es asesinada por su esposo en Houston y la familia clama por su repatriación

El Salvador: Condenan a prisión a miembro de barra brava por incidentes violentos tras partido de fútbol

El Salvador publica nuevo reglamento para el fomento y supervisión del autoconsumo con energía renovable