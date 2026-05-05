La historia de la unidad “C:”: el motivo por el que tu PC se salta las dos primeras letras del alfabeto

Con el tiempo, la letra “C:” dejó de ser una simple convención heredada para convertirse en un componente estructural del sistema. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cualquier usuario de Windows que haya abierto el Explorador de Archivos se habrá preguntado alguna vez por qué el disco principal se llama “C:” y no “A:”. La respuesta no tiene que ver con una decisión arbitraria de Microsoft, sino con una herencia tecnológica que se remonta a la era de los disquetes, décadas antes de que existieran los discos duros, los pendrives o el almacenamiento en la nube.

Por qué las letras “A:” y “B:” quedaron reservadas para los disquetes

Durante las décadas de 1970 y 1980, el almacenamiento digital dependía casi por completo de los disquetes, conocidos como Floppy Disks. Estos dispositivos eran la única forma práctica de guardar y transportar información, pero tenían limitaciones serias: capacidad reducida, fragilidad y un nivel de ruido considerable que los hacía poco confiables ante las crecientes exigencias del software de la época.

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En ese contexto, los sistemas operativos de la época, como el CP/M, reservaron las letras “A:” y “B:” para clasificar las unidades de disquete. La primera disquetera era “A:” y la segunda “B:”, un orden que se mantuvo como estándar en los primeros ordenadores personales.

Windows (10/11) soporta capacidades de almacenamiento masivas, siendo capaz de gestionar discos duros de 8 TB o más. MICROSOFT

Cuando en 1981 llegó el IBM PC Modelo 5150, incorporaba una o dos disqueteras de 5,25 pulgadas nombradas precisamente como “A:” y “B:”. La letra “C:” quedaba disponible para lo que viniera después.

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Cómo el disco duro del IBM PC XT convirtió la “C:” en un estándar global

El salto definitivo ocurrió en 1983 con el lanzamiento del IBM PC XT, el primer ordenador personal con disco duro interno de fábrica. Según Computer Hoy, ese disco, de 10 megabytes de capacidad, recibió la letra “C:” siguiendo el orden natural que dejaban libres las dos disqueteras anteriores.

Cabe indicar que el sistema operativo MS-DOS 2.0 de Microsoft adoptó esa convención y la consolidó como estándar.

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Todas las rutas de archivos e instalaciones de programas están construidas sobre la unidad "C:". (Imagen ilustrativa Infobae)

La lógica del sistema era simple: si al arrancar el ordenador el BIOS no encontraba nada en “A:” ni en “B:”, pasaba directamente a “C:”, que era donde estaba el disco duro. Esa jerarquía funcionó, se extendió y nunca fue reemplazada.

Por qué Windows sigue usando “C:” y no puede cambiarlo fácilmente

Con el tiempo, la letra “C:” dejó de ser una simple convención heredada para convertirse en un componente estructural del sistema operativo. Desde las primeras versiones de Windows hasta Windows 11, todas las rutas de archivos, instalaciones de programas y referencias del sistema operativo están construidas sobre esa dirección.

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Cambiarla generaría un caos en cascada: archivos rotos, programas que dejan de funcionar y rutas que apuntan a direcciones inexistentes. Por eso Microsoft decidió mantener esa jerarquía de forma permanente, no por nostalgia sino por estabilidad.

Si al arrancar el ordenador el BIOS no encontraba nada en “A:” ni en “B:”, pasaba directamente a “C:”, que era donde estaba el disco duro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las letras “A:” y “B:” técnicamente siguen existiendo en Windows y se pueden asignar a discos duros externos, aunque no es una práctica recomendada. Cuando se conecta una memoria USB, el sistema continúa la secuencia a partir de “D:” o “E:”, respetando el mismo orden que se estableció hace más de cuatro décadas.

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Por qué tu PC empieza en “C:” y no en “A:”: la respuesta según Gemini

Según Gemini, la razón por la que Windows arranca en “C:” y se salta las dos primeras letras del alfabeto es puramente histórica y se remonta a los primeros años de la computación personal.

En la era del DOS, las letras “A:” y “B:” quedaron reservadas para las unidades de disquete. La “A:” alojaba el primer disquete, generalmente el que contenía el sistema operativo para arrancar la máquina. La “B:” se destinaba a una segunda unidad, necesaria para copiar archivos o ejecutar programas mientras se guardaban datos en paralelo.

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Cuando los discos duros se volvieron accesibles a mediados de los años 80, las dos primeras letras ya estaban ocupadas. El sistema simplemente continuó el orden alfabético y asignó la “C:” al primer disco duro interno. Windows heredó esa convención de DOS y la mantuvo para garantizar que el software antiguo siguiera funcionando sin errores.