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Comienza el Masters 1000 de Roma con presencia argentina: cómo ver en vivo la jornada y orden de juego

Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Marco Trungelliti, Francisco Comesaña y Solana Sierra debutan en el Foro Itálico

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Sebastián Báez debuta en el Masters 1000 de Roma (Crédito: Carlos Alcaraz REUTERS/Manon Cruz)
Sebastián Báez debuta en el Masters 1000 de Roma (Crédito: Carlos Alcaraz REUTERS/Manon Cruz)

Se pone en marcha el último Masters 1000 sobre polvo de ladrillo de la temporada en Roma. Con presencia récord de argentinos —un total de 11 entre los cuadros masculino y femenino—, la Legión buscará adueñarse del trofeo del Foro Itálico, donde supieron consagrarse Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, José Luis Clerc y Alberto Mancini. Toda la jornada se podrá ver en vivo por ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium.

En la jornada inaugural, Sebastián Báez, actual número 65 del ranking mundial, intentará reencontrarse con su mejor versión en un 2026 en el que mostró mayor regularidad sobre canchas duras. El bonaerense volverá a enfrentar al estadounidense Jenson Brooksby (63°), a quien ya superó a comienzos de este año en los octavos de final de Auckland.

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El encuentro está programado para el primer turno de la cancha BNP Paribas Arena, no antes de las 6:00 (hora argentina).

Francisco Comesaña (114°) es otro de los argentinos que buscará en Roma recuperar buenas sensaciones con su juego. El marplatense dio un paso clave al superar los dos partidos de la clasificación para ingresar al cuadro principal.

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En la primera ronda se medirá con el alemán Jan-Lennard Struff (83°), en el tercer turno del court Pietrangeli, cuya actividad comenzará a las 6:00.

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (61°) disputará su cuarto torneo en la gira europea de polvo de ladrillo. El Brujo fue semifinalista en Marrakech, alcanzó los octavos de final en Barcelona y llegó a la segunda ronda en Madrid. Su debut será frente al kazajo Alexander Shevchenko (85°), en el segundo turno de la cancha 2.

En tanto, Marco Trungelliti llega al torneo romano en la mejor temporada de su carrera a los 36 años. El santiagueño se metió por primera vez en el top 100 —hoy ocupa el puesto 78—, alcanzó su primera final en el circuito ATP Tour en Marrakech y debutó en la Selección Argentina de Copa Davis durante la serie en Busan, Corea del Sur.

El argentino enfrentará al estadounidense Zachary Svajda (90°) en el segundo turno de la cancha 14.

Solana Sierra Selección Argentina Billie Jean King Cup 1
Solana Sierra se medirá ante la alemana Tamara Korpatsch en la primera ronda del Masters 1000 de Roma

En el cuadro femenino, Solana Sierra (72°) será la única representante argentina. El sorteo determinó que la marplatense debutará ante la alemana Tamara Korpatsch (87°), proveniente de la clasificación.

El partido fue programado para la cancha 14, no antes de las 8:20.

El histórico Foro Itálico de Roma tendrá una cara renovada para la edición 2026 del torneo, que se disputará del 6 al 17 de mayo. La segunda cancha del complejo, rediseñada y rebautizada como BNP Paribas Arena, fue reubicada en el interior del Stadio dei Marmi y tendrá capacidad para más de 7.000 espectadores. A eso se suma el nuevo SuperTennis Arena, construido frente al Campo Centrale, con una arquitectura poligonal pensada para acercar aún más al público a la acción.

Las reformas también incluyeron la restauración de superficies históricas, la incorporación de zonas verdes, nuevas áreas de ejercicio y relajación, y la mejora del Stadio dei Marmi con un recorrido museístico dedicado al deporte italiano. La inversión total ronda los 160 millones de euros y forma parte de un plan de modernización impulsado por la ATP que alcanza a otros torneos clave del circuito como Cincinnati, Shanghai, Madrid y París.

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