Elon Musk libera el código de Grok 2.5 de xAI: la IA del magnate pasa a ser de código abierto

El modelo no podrá usarse para entrenar, crear o mejorar otros sistemas de lenguaje. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Elon Musk ha dado un paso decisivo en el sector de la inteligencia artificial al anunciar que Grok 2.5, el modelo de lenguaje más avanzado de xAI en 2024, ya está disponible en código abierto. Con esta medida, los usuarios podrán descargarlo, ejecutarlo e incluso modificarlo, aunque bajo ciertas restricciones establecidas en su licencia.

Además, el magnate dio a conocer que en aproximadamente seis meses también se liberará en código abierto Grok 3, la próxima versión de esta tecnología.

Elon Musk libera el código de Grok 2.5 de xAI

El CEO de xAI, Elon Musk, comunicó a través de su perfil en X que Grok 2.5 es “el mejor modelo de la compañía en 2024” y que, desde ahora, se encuentra disponible en Hugging Face bajo una licencia abierta. Esta decisión permite el acceso gratuito para todos los usuarios, pero con limitaciones: el modelo no podrá usarse para entrenar, crear o mejorar otros sistemas de lenguaje, tal como lo establece el Acuerdo de licencia comunitaria de Grok 2.

El modelo Grok 2.5 puede descargarse en código abierto desde Hugging Face, aunque su utilidad es limitada para quienes no dominen la programación.

En paralelo, Musk adelantó el compromiso de liberar una versión de código abierto de Grok 3 dentro de unos seis meses, consolidando la estrategia de xAI de abrir parte de sus avances a la comunidad.

Esta iniciativa se suma a los movimientos de otras compañías del sector. Un ejemplo reciente es OpenAI, dirigida por Sam Altman, que lanzó a inicios de mes dos modelos de razonamiento abiertos, personalizables y gratuitos —los gpt-oss—, con un rendimiento comparable a los modelos o4-mini y o3.

Para qué sirve realmente Grok 2.5

El modelo Grok 2.5 puede descargarse en código abierto desde Hugging Face, aunque su utilidad es limitada para quienes no dominen la programación. En su forma actual, solo los desarrolladores pueden modificarlo o integrarlo en proyectos propios. Los usuarios comunes deberán esperar a que plataformas como Ollama lo incorporen a su catálogo, lo que permitiría ejecutarlo de manera local sin depender de la nube.

Grok responde consultas sobre noticias, datos, explicaciones de temas complejos o preguntas cotidianas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Aunque fue lanzado en 2024 con mejoras en razonamiento y la capacidad inédita —para xAI— de generar imágenes, rápidamente quedó relegado por Grok 3 y Grok 4. Su desempeño presentaba deficiencias habituales: sesgos racistas, machistas y hasta respuestas con elogios inapropiados a Hitler.

A pesar de esas limitaciones, Grok 2.5 aún resulta valioso como recurso de aprendizaje o como material de experimentación para programadores. Comparado con otros modelos de código abierto, ofrece una mayor sofisticación, y será interesante medirlo frente a gpt-oss, la propuesta de OpenAI diseñada para funcionar de manera local en computadoras personales.

Cómo usar Grok, el chatbot de inteligencia artificial de X

Grok es un chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI, la empresa fundada por Elon Musk. Para usar Grok, primero es necesario contar con una cuenta activa en la plataforma X (anteriormente Twitter) y acceder a X Premium Plus, aunque la disponibilidad puede variar según el país.

Grok no requiere instalación de aplicaciones externas ni configuraciones complicadas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Una vez cumplidos estos requisitos, el usuario puede encontrar a Grok en la sección de mensajes directos de X. Al ingresar, el usuario puede iniciar una conversación con Grok como lo haría con cualquier chatbot: escribiendo preguntas o solicitudes directamente en el chat.

Grok responde consultas sobre noticias, datos, explicaciones de temas complejos o preguntas cotidianas. Se destaca por su capacidad para ofrecer respuestas con información actualizada, ya que tiene acceso en tiempo real a los contenidos públicos de X.

El sistema acepta preguntas abiertas, instrucciones específicas y permite la conversación en diferentes idiomas. Grok no requiere instalación de aplicaciones externas ni configuraciones complicadas: todas las funciones se encuentran dentro de la misma plataforma.

Si bien su propósito principal es informar y asistir, el usuario debe considerar que la precisión de las respuestas depende del entrenamiento y las fuentes utilizadas por el chatbot.