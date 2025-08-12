Tecno

Elon Musk cree que la IA salvará a este país de perder “casi un millón de personas este año”

La automatización y la digitalización de servicios de salud son claves en la estrategia propuesta por el CEO de Tesla

Juan Ríos

La inteligencia artificial, según Musk, podría ser la única esperanza para revertir el declive poblacional y económico de Japón.(REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo)

Elon Musk advirtió sobre el panorama demográfico que enfrenta Japón. Su predicción apunta a que el país perderá cerca de un millón de habitantes en tan solo un año y que, ante esta tendencia, la inteligencia artificial.

Según el CEO de X, Tesla y SpaceX, esta tecnología podría ser la última esperanza para revertir las consecuencias económicas y sociales que se avecinan.

Por qué Japón afronta un problema demográfico actualmente

Según datos oficiales del Ministerio de Salud de Japón, el país atraviesa un descenso demográfico inédito en sus registros históricos. Solo en 2024, la cifra de nacimientos se ubicó en 686.061, frente a un número de fallecimientos que ascendió a 1.605.298.

El saldo final arroja una reducción neta de aproximadamente 919.000 personas. Este fenómeno no constituye un episodio aislado: se trata del mayor descenso anual de población que experimentó la nación desde que existen estadísticas sistematizadas.

Japón registra su mayor descenso anual de población, con una tasa de fertilidad de solo 1,26 hijos por mujer. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Uno de los indicadores más ilustrativos de este proceso es la tasa de fertilidad. Japón apenas alcanza hoy un promedio de 1,26 hijos por mujer. Muy lejos del umbral de reemplazo generacional, estimado por la Organización de las Naciones Unidas en alrededor de 2,1 hijos por mujer.

De hecho, el país encadena catorce años consecutivos con caídas sustanciales en este índice, según el seguimiento realizado por organismos nacionales e internacionales de estadísticas.

La contracara de esta dinámica se refuerza con una longevidad récord entre sus habitantes. Prácticamente, un tercio de los ciudadanos superan los 65 años de edad, cifra que sitúa a Japón a la cabeza del envejecimiento poblacional entre las economías más avanzadas.

La estructura piramidal resultante da lugar a una nación con una base juvenil cada vez más reducida y una demanda creciente por servicios orientados a personas mayores, incluyendo pensiones, atención médica y cuidados de largo plazo.

Entre los factores de esta situación, analistas y demógrafos suelen destacar la inseguridad económica, el alto costo de la vivienda y la crianza, transformaciones culturales que han desincentivado la formación de familias numerosas, así como el retraso o directamente la renuncia a la maternidad y paternidad por parte de un sector cada vez mayor de la población joven.

El envejecimiento poblacional sitúa a Japón como líder mundial en longevidad, con un tercio de su población mayor de 65 años.(EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA/Archivo)

Qué propone Elon Musk para que la IA salve a Japón

Ante el avance sostenido de este fenómeno, Elon Musk sostuvo que la inteligencia artificial representa “la única esperanza” de revertir algunos de los efectos más nocivos para la economía y la cohesión social de Japón: “Japón perderá casi un millón de personas este año y la inteligencia artificial es su única esperanza”, público en su cuenta de X.

Musk aclara que la crisis demográfica no es atribuible al desarrollo tecnológico reciente, sino a una combinación de tendencias sociales y económicas que, en sus palabras, “se puso en marcha hace medio siglo”.

Por eso, el papel de la IA no sería el de desencadenante, sino el de posible herramienta de mitigación. El empresario detalla que el uso de sistemas automáticos, robótica avanzada y soluciones de inteligencia artificial podrían compensar la falta de mano de obra en fábricas, oficinas y en el sector servicios.

Musk propone que la IA y la robótica compensen la falta de mano de obra y mejoren la atención a adultos mayores. (Leon Neal/Pool Foto vía AP, archivo)

Además, anticipa un potencial relevante en la atención y monitoreo de adultos mayores, desde asistentes domésticos robotizados hasta plataformas de supervisión médica.

Los defensores de este enfoque subrayan que la IA permitiría mantener los niveles de productividad y calidad de vida, a pesar de la reducción del segmento de población activa.

Entre las propuestas centrales figuran la automatización de tareas repetitivas e intensivas en recursos humanos, la digitalización de servicios de salud y la introducción de robots colaborativos en el cuidado cotidiano de los ancianos, con el objetivo de aliviar la presión sobre un sistema que enfrenta menos trabajadores y más dependientes.

