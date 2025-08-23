Tecno

WhatsApp: cómo ponerle contraseña a la app y proteger mis mensajes

Esta configuración se encuentra presente tanto en Android como en iPhone. Asimismo, los usuarios pueden acudir a reconocimiento facial o huella

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Te permite controlar el acceso
Te permite controlar el acceso a la app, añadiendo seguridad extra junto al bloqueo del teléfono. (WhatsApp)

Ponerle contraseña a la aplicación móvil de WhatsApp es posible tanto en Android como en iPhone. Esta función es ideal si deseas proteger tu privacidad, evitar que otras personas accedan a tus conversaciones y mantener seguros tus mensajes y archivos compartidos.

Además, te permite controlar quién puede abrir la aplicación en tu dispositivo, ofreciendo una capa adicional de seguridad junto con las opciones de bloqueo del teléfono. Configurar una contraseña o utilizar métodos biométricos como huella dactilar o reconocimiento facial garantiza que tus chats permanezcan privados, incluso si alguien tiene acceso físico a tu celular.

Cómo activar la contraseña de WhatsApp en un Android o iPhone

Esta función se encuentra presente
Esta función se encuentra presente tanto en Android como en iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para activar la contraseña de WhatsApp en un Android o iPhone, sigue estos pasos:

  1. Abrir WhatsApp: Ingresa a la aplicación en tu dispositivo.
  2. Acceder a Configuración: Pulsa el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona ‘Ajustes’.
  3. Privacidad: Entra en la sección ‘Privacidad’.
  4. Bloqueo con huella dactilar: Activa la opción ‘Bloqueo con huella dactilar’ o ‘Verificación en dos pasos’, según la versión de tu app.
  5. Configurar huella o PIN: Sigue las instrucciones para registrar tu huella o establecer un PIN de desbloqueo.
  6. Tiempo de bloqueo: Elige el tiempo tras el cual WhatsApp solicitará nuevamente la huella o el PIN para acceder.

Con esto, tus conversaciones quedarán protegidas y nadie podrá abrir WhatsApp sin tu autorización.

Para qué sirve ponerle contraseña a WhatsApp

Ponerle contraseña a WhatsApp es una medida de seguridad que protege la privacidad de tus conversaciones y archivos compartidos.

Además de cuidar la información
Además de cuidar la información personal, activar una contraseña en WhatsApp protege datos importantes de trabajo o académicos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Al activar un bloqueo mediante huella, Face ID, Touch ID o un PIN, te aseguras de que nadie pueda abrir la aplicación sin tu autorización, incluso si tiene acceso físico a tu celular. Esto es especialmente útil en situaciones cotidianas, como cuando dejas tu teléfono en el trabajo, en casa con familiares o en lugares públicos, evitando que terceros lean tus mensajes privados o accedan a fotos y videos compartidos.

Además de proteger información personal, ponerle contraseña a WhatsApp ayuda a resguardar datos sensibles de trabajo o estudio.

Por ejemplo, un profesional que usa WhatsApp para comunicarse con clientes puede evitar que alguien acceda a conversaciones confidenciales; de manera similar, un estudiante puede proteger notas, enlaces o tareas compartidas en grupos académicos.

También es útil para quienes comparten el celular con otras personas, ya que permite mantener los chats separados de otros usos del dispositivo.

Un profesional puede proteger conversaciones
Un profesional puede proteger conversaciones con clientes, y un estudiante, notas o tareas compartidas en grupos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Qué otras funciones activar para proteger WhatsApp

Además de ponerle contraseña a WhatsApp, existen varias funciones que se pueden activar para proteger la privacidad y la seguridad de tus conversaciones:

  • Verificación en dos pasos: Añade un PIN adicional que se solicita al registrar tu número en otro dispositivo, evitando accesos no autorizados.
  • Bloqueo de pantalla: Configura Face ID, Touch ID o huella dactilar para abrir la app.
  • Privacidad de la información personal: Limita quién puede ver tu foto de perfil, estado, última conexión y la información de tu cuenta.
  • Control de grupos: Configura quién puede agregarte a grupos para evitar invitaciones de desconocidos.
Las notificaciones privadas ocultan el
Las notificaciones privadas ocultan el contenido de los mensajes en la pantalla para que solo se vean al abrir la app. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Desactivar copias automáticas en la nube: Si no quieres que tus chats se guarden en Google Drive o iCloud, puedes desactivar la copia automática.
  • Bloqueo de mensajes reenviados: Reduce la exposición de tus mensajes a terceros evitando que se reenvíen sin tu consentimiento.
  • Reportar y bloquear contactos: Si recibes mensajes sospechosos o spam, puedes bloquear y reportar al remitente directamente desde el chat.
  • Notificaciones privadas: Oculta el contenido de los mensajes en la pantalla de notificaciones para que nadie más pueda leerlos sin abrir la app.

Estas funciones combinadas ofrecen un nivel de seguridad alto, protegiendo tus datos, chats y archivos multimedia de accesos no deseados y mejorando la privacidad de tu cuenta.

