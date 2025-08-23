Tecno

Microsoft prueba nueva función: reanudar tus aplicaciones Android en Windows 11

La innovación permite retomar el uso de aplicaciones Android en el PC justo donde quedó en el celular

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Por ahora, la función está
Por ahora, la función está disponible en su versión para desarrolladores de Windows 11. (Composición Infobae)

La integración entre dispositivos móviles y computadoras personales sigue avanzando con la llegada de una nueva función en Windows 11 que facilita la transición entre aplicaciones de Android y el entorno de escritorio. Microsoft comenzó a probar una opción experimental bautizada como “Reanudar desde tu teléfono”, inicialmente disponible para usuarios registrados en el programa Windows Insider, específicamente en los canales de desarrollo y beta.

La innovación permite retomar el uso de aplicaciones Android en el PC justo donde quedó en el teléfono, acercando la experiencia de Windows 11 a la eficiencia de herramientas como Handoff en los dispositivos de Apple. En esta etapa inicial, la función solo ha sido habilitada para la aplicación Spotify, pero sienta las bases para un enfoque más amplio de continuidad entre plataformas en el futuro.

Cómo registrarse en Windows Insider y acceder a la función

Si deseas experimentar con esta novedad, es esencial contar con la compilación Windows 11 Insider 26200.5761 (KB5064093) del canal Dev. Para acceder a ella, sigue estos pasos:

  • Ingresa al sitio oficial del programa Windows Insider y utiliza tu cuenta de Microsoft para registrarte.
  • Acepta los términos de uso del programa.
  • Ve al menú Inicio de Windows en tu PC y selecciona la opción Configuración.
  • Dirígete a Windows Update y haz clic en Programa Windows Insider.
  • Sigue las instrucciones para vincular tu cuenta de Microsoft con el canal Insider.
  • Selecciona el canal Dev como tu preferencia para recibir compilaciones de prueba.
  • Reinicia tu ordenador y regresa a Configuración > Windows Update para descargar e instalar la versión compatible que te permitirá activar la función Reanudar.
Logo de Windows Insider, una
Logo de Windows Insider, una comunidad global de usuarios que tienen acceso anticipado a versiones preliminares del sistema operativo. (Microsoft)

Configurando la función Reanudar desde tu teléfono Android

Si ya eres parte del canal Dev y tienes la versión necesaria, continúa con estos pasos para emparejar tu móvil y habilitar la funcionalidad:

  • Ve a Configuración > Bluetooth y dispositivos > Dispositivos móviles desde tu PC con Windows 11.
  • Activa la opción que permite a tu equipo acceder a tus dispositivos móviles vinculados.
  • Haz clic en Administrar dispositivos y sigue las instrucciones para conectar tu smartphone Android.
  • En tu teléfono, descarga la aplicación Enlace a Windows desde la Play Store y otorga el permiso para que funcione en segundo plano.
  • Una vez instalada, asegúrate de que el teléfono y tu computadora permanezcan conectados.

Cómo reanudar Spotify de Android en Windows 11

La función inicia con Spotify, pero anticipa un posible futuro soporte para otras aplicaciones. Aquí tienes el procedimiento detallado para reanudar la reproducción de música entre tu móvil y tu PC:

  • Abre la app de Spotify en tu teléfono y elige una canción o podcast para reproducir.
  • Observa la barra de tareas de tu computadora: Windows 11 mostrará una notificación con el mensaje “Reanudar desde tu teléfono” junto al icono distintivo de Spotify.
  • Haz clic en la notificación o selecciona la opción “Continuar en este PC”.
  • El sistema abrirá automáticamente la aplicación Spotify en tu PC con Windows 11. Si todavía no la tienes instalada, te pedirá realizar la descarga e instalación antes de continuar.
  • En cuestión de segundos, la misma canción que sonaba en el teléfono comenzará su reproducción en el equipo, conservando el estado exacto e incluso la posición del avance dentro del tema o podcast.
Alerta de reanudación. Si no
Alerta de reanudación. Si no tienes la aplicación instalada, aparecerá una alerta para descargarla. (Windows Insider)

Un vistazo al futuro de la continuidad multiplataforma

Microsoft explora formas de expandir la función Reanudar para abarcar otras aplicaciones más allá de Spotify, considerando escenarios en los que el usuario pueda desear continuar la lectura de un artículo o completar un correo electrónico desde donde lo dejó en su smartphone. Las declaraciones y demostraciones públicas recientes sugieren que, aunque la función está en fases tempranas, representa un avance estratégico hacia una experiencia más uniforme y sin interrupciones entre dispositivos.

Actualmente, los planes de despliegue definitivo y la incorporación de nuevas aplicaciones compatibles no se han concretado, pero los usuarios que participen en el programa Windows Insider tendrán la oportunidad de probar y dar retroalimentación sobre la función en un entorno real, preparando así el terreno para su posible integración en futuras actualizaciones oficiales de Windows 11.

