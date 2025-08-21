Tecno

Microsoft prueba nueva actualización para Windows 11 que usa IA para buscar archivos

Gracias a esta actualización, encontrar información o fotografías en el equipo deja de depender completamente de la memoria del usuario

Los usuarios de Windows 11 podrán utilizar descripciones detalladas en lenguaje natural para localizar documentos e imágenes. (Europa Press)

Microsoft ha iniciado pruebas con una actualización para Windows 11 que incorpora inteligencia artificial en la búsqueda y gestión de archivos, ofreciendo capacidades avanzadas directamente desde la aplicación Copilot. A través de este nuevo sistema, disponible inicialmente para los participantes del programa Insider en dispositivos Copilot Plus PCs, los usuarios ahora pueden utilizar descripciones detalladas en lenguaje natural para localizar documentos e imágenes.

La propuesta de Microsoft transforma la experiencia de búsqueda al permitir comandos como “encuentra el archivo con la receta de tostadas de pollo”, lo que amplía notoriamente el rango y la precisión de los resultados. Esta función se apoya en la evolución que la compañía comenzó a desplegar este año, dotando a Copilot Plus PCs de un motor inteligente capaz de entender peticiones expresadas en términos cotidianos y humanos. Gracias a esta actualización, encontrar información o fotografías en el equipo deja de depender de una memoria exacta sobre nombres o ubicaciones, permitiendo mayor naturalidad y eficiencia en el proceso.

Las novedades no se limitan solo a la búsqueda textual. Microsoft también ha implementado una nueva experiencia para la pantalla de inicio de Copilot, donde destacan de forma prioritaria las aplicaciones usadas recientemente, archivos abiertos y conversaciones previas. Si el usuario selecciona una aplicación dentro de la sección de “obtener ayuda guiada”, el asistente inicia automáticamente una sesión “Vision”, en la que analiza todo el contenido visible en pantalla y guía al usuario sobre el uso de la aplicación seleccionada, simplificando la resolución de tareas y la curva de aprendizaje.

Copilot, el asistente IA de Microsoft. (Europa Press)

Otra de las capacidades que se suman en esta actualización es la posibilidad de subir imágenes desde el equipo, seleccionándolas desde la interfaz principal de Copilot. A partir de ahí, el usuario puede solicitar al asistente información adicional sobre la imagen, desde reconocimiento de elementos hasta sugerencias contextuales, aprovechando el potencial de la inteligencia artificial en el procesamiento visual.

Estas mejoras vienen desplegándose a través de todos los canales Insider mediante la Microsoft Store, allanando el camino para una futura disponibilidad general y reafirmando la apuesta de Microsoft por la integración de la inteligencia artificial en el ecosistema Windows, con el objetivo de simplificar la interacción y aumentar la productividad.

Nuevas formas de interacción y personalización

Las actualizaciones recientes de Copilot no se han limitado a la búsqueda inteligente. En lo que va de 2025, Microsoft introdujo la personalización de la tecla Copilot, facilitando que los usuarios configuren su funcionamiento desde el menú Configuración, en la ruta Personalización > Entrada de texto. Una de las funciones más destacadas en este contexto es “Presione para hablar”, que habilita comandos de voz con solo mantener la tecla asignada durante dos segundos, posibilitando, además, la reasignación a cualquier otra tecla del sistema. Esta innovación promete una interacción más fluida y ágil, especialmente para quienes prefieren emitir órdenes por voz en vez de utilizar el teclado de manera convencional.

Copilot presentó una identidad visual para su IA. (Foto: Microsoft)

Los cambios también se aprecian en la barra de tareas, enriquecida con nuevas opciones de búsqueda detallada mediante Windows Search, lo que refuerza tanto la compatibilidad como la capacidad de detección de elementos dentro del sistema operativo. Para ambientes corporativos, la actualización incorpora herramientas administrativas que permiten definir políticas sobre las aplicaciones que podrán anclarse o desanclarse de la barra, restringiendo la personalización de accesos directos según las necesidades de cada organización.

En paralelo, Windows 11 mejora la experiencia de Widgets al ofrecer la opción de mostrar información meteorológica personalizada directamente en la pantalla de bloqueo, facilitando el acceso inmediato a datos relevantes desde el primer contacto con el dispositivo.

Otro avance clave es la simplificación del proceso para compartir archivos. Al arrastrar cualquier documento desde el escritorio o el Explorador de archivos, los usuarios verán desplegarse una bandeja superior con destinos sugeridos para el envío, lo que agiliza el flujo de trabajo y mejora la gestión de documentos en entornos colaborativos.

Para probar estas innovaciones, los participantes deben acceder a Configuración, seleccionar Actualización y Seguridad y presionar “Buscar actualizaciones”. El sistema gestionará automáticamente la descarga e instalación de la versión más reciente si está disponible.

Con este despliegue gradual de funciones inteligentes, Microsoft apuesta por un Windows 11 más intuitivo, potente y adaptado a las rutinas del usuario moderno, marcando así un paso importante en la integración masiva de la inteligencia artificial en los sistemas operativos personales y profesionales.

