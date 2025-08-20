Cómo activar el modo Homero Simpson en WhatsApp

Nova Launcher es una herramienta exclusiva para dispositivos Android. (Composición Infobae: PH: Internet / WhatsApp)

Si eres fanático de Los Simpson y, en especial, de Homero, ahora puedes llevarlo a tu smartphone y personalizar tu WhatsApp con su imagen. Gracias a la aplicación gratuita Nova Launcher, disponible para Android, es posible reemplazar el ícono clásico de WhatsApp y darle un toque único con este querido personaje de Springfield.

Activa el modo Homero Simpson en WhatsApp

Para comenzar, es indispensable descargar Nova Launcher desde la Play Store, ya que esta app es la que te permitirá realizar los cambios en tu dispositivo. Una vez instalada, deberás conseguir algunas imágenes de Homero Simpson en tu celular. Lo más recomendable es que sean archivos en formato PNG o sin fondo, para que se adapten mejor al diseño del ícono.

El siguiente paso consiste en mantener presionado el logo de WhatsApp hasta que aparezca la opción Editar. Desde ahí, podrás seleccionar la imagen de Homero y reemplazar el ícono original de la aplicación. Además, tendrás la posibilidad de ajustar el tamaño de la imagen para que encaje de manera precisa en tu pantalla.

Una de las opciones más buscadas es colocar a Homero Simpson como fondo en WhatsApp.

Cabe señalar que Nova Launcher es una herramienta exclusiva para dispositivos Android. No solo permite personalizar íconos de aplicaciones como WhatsApp, sino también modificar el fondo de pantalla, la fuente, los logos e incluso el protector de pantalla del teléfono. En el caso de los usuarios de iPhone, esta opción no está disponible.

Con esta sencilla configuración, los seguidores de Homero Simpson podrán disfrutar de un smartphone más divertido y personalizado, llevando a su personaje favorito a cada conversación de WhatsApp.

Los Simpson es una de las series más reconocidas del mundo y cuenta con 37 temporadas.

Cómo poner a Homero Simpson como fondo en WhatsApp

Personalizar los chats de WhatsApp con un fondo diferente puede darle un toque divertido y único a las conversaciones. Una de las opciones más buscadas es colocar a Homero Simpson como fondo en WhatsApp, lo que no solo añade humor sino también un estilo propio al uso diario de la aplicación.

Para configurarlo correctamente, basta con seguir este procedimiento:

Abre la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo móvil.

Accede al menú de Configuración y entra en la sección Chats.

Selecciona la opción Tema predeterminado del chat y luego pulsa en Fondo.

Escoge Seleccionar de la galería para buscar entre tus imágenes guardadas.

Elige una foto de Homero Simpson que ya tengas descargada o generada con Meta AI.

Lo ideal es que la imagen sea de 1920 x 1080 píxeles, así evitarás que se corte algún detalle importante.

Ajusta el brillo según tu preferencia.

Para finalizar, toca el ícono del chulo verde y confirma con Establecer fondo.

En pocos pasos, cada conversación de WhatsApp tendrá como escenario al carismático personaje amarillo que nunca pasa de moda.

Los usuarios cuentan con la posibilidad de ajustar el brillo del fondo. (WhatsApp)

Cómo personalizar el teclado en WhatsApp con Gboard

Además del fondo de los chats, otra forma de darle estilo a WhatsApp es cambiando la apariencia del teclado. Para lograrlo, la herramienta más práctica es Gboard, el teclado de Google que ofrece amplias opciones de personalización.

El proceso es sencillo y permite adaptar el teclado a tus gustos:

Descarga e instala Gboard desde la tienda de aplicaciones de tu celular.

Configura Gboard como el teclado predeterminado en el dispositivo.

Abre WhatsApp y, desde el teclado, pulsa el ícono de configuración (rueda dentada).

Ingresa a la sección Temas. Allí encontrarás diseños predeterminados y la posibilidad de añadir colores o imágenes como fondo.

Escoge el estilo que más te guste y confirma la selección.

Una vez aplicados los cambios, el teclado adoptará la nueva apariencia de inmediato. De esta forma, no solo tus chats tendrán un aire distinto gracias al fondo de Homero Simpson, sino que también tu teclado reflejará tu personalidad.