Tecno

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de septiembre de 2025

El cambio responde a las exigencias técnicas de la aplicación, que requiere Android 5.0 o iOS 12 en adelante

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
WhatsApp dejará de funcionar en
WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares antiguos en setiembre de 2025. (Foto: Composición)

Como ocurre todos los meses, WhatsApp actualiza su aplicación para mejorar funciones, corregir errores y reforzar la seguridad de los usuarios. Sin embargo, estas actualizaciones también tienen un efecto negativo: varios modelos de celulares dejan de ser compatibles con la nueva versión y, por lo tanto, quedan sin acceso a las funciones más recientes.

A partir del 1 de septiembre de 2025, miles de dispositivos en todo el mundo ya no podrán ejecutar la última versión de la aplicación de mensajería más usada del planeta. Esto incluye equipos de Samsung, Apple, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC, muchos de ellos con varios años en el mercado y que ya no cumplen con los requisitos mínimos de actualización.

¿Qué significa quedarse sin WhatsApp?

Es importante aclarar que los teléfonos que no puedan instalar la nueva versión no perderán de inmediato la aplicación. Los usuarios podrán seguir usando WhatsApp, enviar y recibir mensajes, fotos o audios, pero con una limitación clave: no tendrán acceso a las nuevas funciones que vaya incorporando la app.

Celulares quedarán sin WhatsApp.
Celulares quedarán sin WhatsApp.

Con el tiempo, esta falta de actualizaciones puede traer problemas adicionales, como fallos de seguridad, errores de funcionamiento y, en algunos casos, la imposibilidad de abrir la aplicación si llega a quedar obsoleta frente a las versiones más recientes.

En otras palabras, seguirán funcionando, pero de manera cada vez más limitada y con mayor exposición a riesgos digitales.

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp en septiembre

De acuerdo con el último anuncio, estos son los modelos que dejarán de ser compatibles con la nueva actualización de WhatsApp:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend.
  • Apple (iPhone): iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE (1ª generación).
  • Motorola: Moto G (1ª generación), Droid Razr HD y Moto E (1ª generación).
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90.
  • Huawei: Ascend D2.
  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.
  • HTC: One X, One X+ y los Desire 500 y Desire 601.

En la mayoría de los casos, se trata de equipos lanzados hace más de una década, que ya no reciben soporte oficial de sus fabricantes y que quedaron limitados a versiones antiguas de Android o iOS.

Debido a su antigüedad, varios
Debido a su antigüedad, varios smartphone se quedarán sin soporte de WhatsApp. (Foto: Pixabay)

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares?

La razón es técnica. Cada nueva actualización de WhatsApp incorpora herramientas más avanzadas que requieren mayor capacidad de hardware y versiones recientes de sistemas operativos. Los celulares antiguos no pueden cumplir con estas exigencias y, por lo tanto, quedan fuera de la lista de compatibilidad.

Por ejemplo, WhatsApp exige como requisito mínimo tener instalado Android 5.0 (Lollipop) o superior en el caso de teléfonos con el sistema de Google, y iOS 12 o posterior en el caso de iPhone. Los dispositivos que no pueden actualizar a estas versiones simplemente quedan excluidos de las mejoras.

Además, la compañía prioriza la seguridad. Al dejar atrás equipos antiguos, puede garantizar que los usuarios que siguen activos cuenten con un nivel de proteccaión más elevado frente a ciberataques, estafas o vulnerabilidades del sistema.

WhatsApp logo. (WhatsApp)
WhatsApp logo. (WhatsApp)

¿Qué pueden hacer los usuarios afectados?

Si tienes uno de estos modelos de celular, las opciones son limitadas. Podrás seguir usando WhatsApp en su estado actual, pero sin las nuevas funciones que llegarán en las próximas versiones. Con el paso del tiempo, es posible que el servicio deje de funcionar por completo.

La única alternativa para mantenerse actualizado es cambiar de dispositivo por uno compatible. WhatsApp recomienda usar teléfonos con versiones recientes de Android o iOS, lo que también asegura mejor rendimiento y seguridad.

Temas Relacionados

WhatsAppSmartphoneLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué responder y que no al recibir una llamadas de spam al celular

La Policía Nacional de España recomienda evitar responder con un ‘sí’ en estos casos, ya que los estafadores podrían grabar la voz del usuario y utilizarla después para activar servicios no autorizados

Qué responder y que no

La inteligencia artificial redefine el marketing digital y desplaza el tráfico web

Cinco movimientos clave permiten a las empresas anticipar las necesidades de sus clientes y conectar con audiencias segmentadas en la nueva era digital

La inteligencia artificial redefine el

WhatsApp permite programar llamadas: te explicamos cómo activarla paso a paso

La app de mensajería de Meta suma la posibilidad de planificar llamadas y videollamadas con fecha, hora y duración definidas

WhatsApp permite programar llamadas: te

El truco infalible para evitar cualquier estafa que se puede aplicar en familia

Ciberdelincuentes han mejorado sus formas de ataque al suplantar la identidad de un conocido o clonar la voz de la víctima a través de programas que operan con inteligencia artificial

El truco infalible para evitar

Qué significa recibir en WhatsApp un mensaje con el emoji de la calavera

Muchos usuarios emplean este emoji para expresar que algo les ha causado tanta gracia que se mueren de la risa

Qué significa recibir en WhatsApp
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué provincias desdoblaron sus elecciones

Qué provincias desdoblaron sus elecciones locales de las nacionales en 2025

El valor nutricional del pepino

El Gobierno impulsa cambios en Defensa del Consumidor

“Tronco” defendió su candidatura tras las críticas de Myriam Bregman: “Jamás prendí fuego un contenedor, tampoco di vuelta un auto ni escupí a un legislador”

El fiscal Stornelli destacó la pericia que confirmó la autenticidad de los cuadernos de la corrupción

INFOBAE AMÉRICA
La magia de Amaro Freitas

La magia de Amaro Freitas y su reinvención del jazz brasileño llegan a Buenos Aires

Por primera vez en 20 años, el MAS no tendría representación en el Senado boliviano

Qué provincias desdoblaron sus elecciones locales de las nacionales en 2025

Las impactantes fotos que muestran cómo se redujo uno de los mayores glaciares de Italia por la crisis climática

La nueva revolución química promete transformar la lucha global contra el cambio climático

TELESHOW
La palabra de Andrés Gil

La palabra de Andrés Gil por los rumores de supuesto romance con Gimena Accardi: “Es absolutamente falso”

Laurita Fernández reveló los temores que atravesó al congelar óvulos para ser madre: “Sentía que debía esconderme”

La llamativa respuesta de Oriana Sabatini cuando le preguntaron por la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tamara Báez contó las razones por las que se separó de su expareja en medio de rumores de reconciliación con L-Gante

Homo Argentum arrasa: la película suma más de medio millón de espectadores a 5 días de su estreno