Tecno

La inyección de IA, el nuevo riesgo en materia de ciberseguridad

El auge de identidades sintéticas y videos manipulados pone en jaque la seguridad en bancos y fintechs

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Los ataques de inyección con
Los ataques de inyección con inteligencia artificial desafían la verificación biométrica digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial ha impulsado la aparición de un fenómeno que preocupa a la industria tecnológica: los ataques de inyección, una amenaza sofisticada y difícil de detectar en la verificación de identidad digital.

De acuerdo con Jumio, compañía de autenticación biométrica y análisis de datos, este tipo de fraude ha registrado un aumento global sostenido, especialmente en América Latina.

Cómo es la nueva manera de hacer fraude con la IA

Inteligencia artificial y deepfakes elevan
Inteligencia artificial y deepfakes elevan el riesgo de fraude en la verificación de identidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ataques de inyección se diferencian de las tácticas tradicionales de suplantación de identidad porque introducen datos sintéticos directamente en los sistemas, sin recurrir a cámaras físicas o trucos visuales convencionales.

A través del uso de emuladores y software especializado, los estafadores inyectan videos generados por inteligencia artificial o señales biométricas sintéticas, logrando evadir controles y comprometer plataformas financieras.

“Los ataques de inyección son cada vez más difíciles de detectar, ponen a prueba la tecnología, elevan el nivel de riesgo en cuanto a fraude y desafían la confianza en los sistemas digitales”, explicó al equipo de Infobae, Samer Atassi, vicepresidente para América Latina de Jumio.

Atassi detalló que la facilidad de acceso a herramientas de IA ha propiciado un auge en el uso de identidades ficticias y videos manipulados: “La inteligencia artificial está al alcance de cualquier persona. Eso es positivo para la creatividad y la innovación, pero también tiene un lado negativo porque facilita la creación de identidades falsas”.

Inteligencia artificial y deepfakes elevan
Inteligencia artificial y deepfakes elevan el riesgo de fraude en la verificación de identidad - (Imagen ilustrativa de Infobae)

En este contexto, situaciones antes consideradas posibles solo en películas de ciencia ficción ya se observan en procesos cotidianos de apertura de cuentas o verificación en bancos, fintechs y otras plataformas digitales.

Cómo funciona la inyección de video con IA

Una de las particularidades de los ataques de inyección radica en la capacidad de manipular el canal de entrada sin necesidad de presentar una imagen o video ante la cámara física.

“El estafador, en lugar de abrir la cámara de su dispositivo, abre una cámara virtual e inyecta un video de una identidad generada previamente con IA. Con esto, puede suplantar la biometría del usuario, abrir cuentas en bancos o fintechs y gestionar operaciones bajo una identidad robada”, explicó Atassi.

Como parte del proceso, detalles como el movimiento de ojos, labios o gestos faciales resultan casi imposibles de distinguir para los sistemas tradicionales, volviendo a estos fraudes especialmente riesgosos.

Estafadores emplean cámaras virtuales y
Estafadores emplean cámaras virtuales y señales biométricas falsas para evadir sistemas de seguridad, obligando a las empresas a integrar soluciones que detecten incluso detalles invisibles al ojo humano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos recientes, Jumio identificó un incremento del 88% en los intentos de ataques de inyección en el último año. El reporte de la compañía asocia este crecimiento con la proliferación de tecnologías deepfake y la disponibilidad de herramientas de manipulación en la dark web, lo que ha facilitado intentos de fraude cada vez más complejos en la región.

Los riesgos derivados van más allá de la evasión de controles regulatorios o la suplantación de identidad. Estos ataques pueden comprometer la integridad de los procesos digitales, derivar en fraudes financieros y erosionar la confianza de usuarios y aliados estratégicos en la seguridad de las plataformas, según advierte la compañía.

El uso de tecnologías de liveness o prueba de vida ha dejado de ser un valor añadido y se ha convertido en un componente esencial para identificar ataques de inyección.

Las tendencias observadas en los ataques de inyección muestran que la ciberseguridad enfrenta desafíos cada vez más sofisticados, impulsados por la facilidad de acceso a herramientas de inteligencia artificial y el intercambio global de técnicas de fraude.

La adaptación constante de los sistemas, la capacitación tecnológica y la vigilancia ante nuevas vulnerabilidades se consolidan como aspectos clave para reducir los riesgos y preservar la confianza en los entornos digitales.

La cooperación entre empresas, instituciones y usuarios resulta indispensable para mitigar el impacto de estos delitos y fortalecer los mecanismos de protección en el ecosistema digital.

Temas Relacionados

CiberseguridadIAInteligencia ArtificialEstafaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

No solo carga el celular: lo que puedes hacer con el puerto USB-C y quizás no sabías

La versatilidad del USB-C permite conectar auriculares, micrófonos, monitores y otros dispositivos, facilitando tanto la productividad diaria como el entretenimiento para usuarios de teléfonos inteligentes

No solo carga el celular:

Cómo crear cuentos infantiles usando la IA de Google a partir de una foto y una descripción

Gemini da diferentes opciones de estilos visuales, narración por voz y recursos interactivos

Cómo crear cuentos infantiles usando

Así es la nueva técnica de espionaje que transcribe llamadas a tres metros de distancia

El sistema logra transcribir hasta el 60% de las palabras de una conversación sin acceso físico al dispositivo

Así es la nueva técnica

Cómo saber si la batería del celular sigue al 100% o se ha degradado

Las baterías de iones de litio tienen una vida útil limitada de 3 a 5 años

Cómo saber si la batería

CEO de Nvidia resaltó las artes marciales como factor influyente en su estilo de liderazgo

La combinación de valores marciales y enfoque tecnológico define la filosofía de Jensen Huang, quien promueve la resiliencia y la autonomía en una de las empresas de inteligencia artificial más importantes de la actualidad

CEO de Nvidia resaltó las
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Perejil”: cómo fue la pelea

“Perejil”: cómo fue la pelea que terminó con la detención de Gastón Zárate por homicidio en Córdoba

Santiago del Estero: secuestraron 25 kilos de milanesas hechas con papel higiénico

El repliegue electoral del PRO: los candidatos elegidos para la lista de CABA y las tres provincias donde iría con lista propia

Qué medidas tomó el Gobierno para frenar la suba de tasas y cómo podrían impactar en el dólar, los créditos y la inflación

Violento choque frente al estadio Monumental: seis heridos y corte parcial sobre la avenida Cantilo

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky y Von der Leyen

Zelensky y Von der Leyen remarcaron el derecho de Ucrania a mantener su integridad territorial

Pompeya no fue abandonada: hallazgos arqueológicos reescriben la historia de la ciudad

Luis Arce garantizó que habrá una transición “democrática” en Bolivia

Rusia lanzó más de 500 ataques contra Ucrania, después de la cumbre Trump-Putin

Por qué el uso de pantallas antes de dormir no siempre perjudica el descanso

TELESHOW
Cómo fue el regreso de

Cómo fue el regreso de Alex y Charlotte Caniggia distanciados en el mismo vuelo desde China: las fotos

La foto que eligió la China Suárez para saludar a sus hijos a la distancia por el Día del Niño

La profunda tristeza de Carmen Barbieri luego de la muerte de Alberto Martín: “Tengo el corazón roto”

El emotivo viaje de Bicho Gómez hacia su esencia artística: “Mi lugar en el mundo es el teatro y el circo”

Carla Pandolfi brilla en En el barro y enfrenta sus miedos en su primer unipersonal: “El desafío más grande es tenerse fe”