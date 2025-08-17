Cómo crear cuentos infantiles usando la IA de Google a partir de una foto y una descripción

Storybook en Gemini ofrece narración, ilustraciones y personalización para cuentos infantiles, accesible desde cualquier dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial de Google continúa expandiendo sus aplicaciones más allá del apoyo en tareas productivas y de asistencia. Con la introducción de Storybook en Gemini, la plataforma ahora tiene la posibilidad de crear cuentos infantiles.

Esta función permite a padres, educadores y niños diseñar historias personalizadas, ilustradas y narradas, partiendo únicamente de una descripción o incluso inspirándose en fotografías propias. Así que explicamos cómo utilizarla.

Qué se puede hacer en Gemini para crear cuentos para niños

El diseño de Storybook pone énfasis en el contenido narrativo y en los aspectos visuales y auditivos de cada cuento. Los usuarios pueden elegir entre distintos estilos gráficos, como ilustraciones tipo cómic, dibujos animados, arte digital o animaciones que imitan la plastilina. De esta forma, el resultado final se adapta al gusto y a las expectativas estéticas de niños de diferentes edades o preferencias.

La personalización se extiende también a los elementos de audio. Cada cuento incluye narración con voz en off, permitiendo que incluso los lectores más jóvenes, o aquellos con dificultades para la lectura, puedan disfrutar de la historia de forma autónoma o en compañía de algún adulto.

La función Storybook de Gemini permite a padres, educadores y niños diseñar historias animadas y narradas a partir de descripciones o fotos. (GOOGLE)

Google garantiza que esta función es adaptable: los cuidadores pueden seleccionar entre diferentes tonos o ritmos de lectura, haciendo la experiencia aún más dinámica y participativa.

Gemini no se limita a respuestas textuales. Puede incluir imágenes, diagramas, vídeos y cuestionarios para facilitar el aprendizaje activo. Cuando se utiliza en el contexto de libros animados, estos recursos pueden complementar la experiencia, por ejemplo, añadiendo ilustraciones relacionadas con el cuento o explicando conceptos a partir de la propia narración interactiva.

Cómo crear un cuento animado y narrado con Gemini

El proceso de creación es sencillo y no exige instalación adicional de software. Cualquier usuario con acceso a Gemini, desde computadoras o dispositivos móviles, puede activar la función. Este es el proceso:

Gemini facilita la creación de cuentos infantiles con opciones de estilos visuales, narración por voz y recursos interactivos.(Foto: Google)

Ingresar a Gemini y acceder a Storybook:

El primer paso es abrir la aplicación de Gemini en el teléfono móvil, tableta u ordenador. Si la función Storybook está disponible para el idioma y la zona geográfica, aparecerá como una opción destacada entre las herramientas para familias y niños.

Describir la historia deseada:

A continuación, el usuario solo necesita escribir o dictar una breve descripción de la historia que desea crear. Puede tratarse de un relato completamente inventado, como la aventura de un dragón y un astronauta, o bien de un hecho real adaptado, como un cumpleaños, unas vacaciones o la amistad con una mascota.

En este punto, Storybook permite adjuntar imágenes o seleccionar archivos personales para inspirar las ilustraciones o situar a los personajes en escenarios familiares.

Elegir el estilo visual:

Una de las ventajas del sistema es la personalización estética. Los usuarios pueden indicar el tipo de ilustraciones que prefieren. Existen estilos que van desde cómics clásicos y arte digital, hasta animación que simula la plastilina o el collage. Así, familias y profesores pueden ajustar el libro al gusto del niño y propiciar la identificación con la historia.

El proceso de creación en Storybook es sencillo, sin necesidad de instalar software adicional y con acceso desde móviles y computadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisión y generación automática:

Gemini procesa la información proporcionada y, en cuestión de minutos, desarrolla el cuento, organiza el texto en narraciones por páginas, asigna imágenes ilustrativas y genera una narración por voz que acompaña la lectura. Es posible escuchar la historia página por página o, si se prefiere, optar por diferentes tonos y ritmos de narración según el público destinatario.

Descargar y compartir:

Una vez generado el cuento, la plataforma ofrece la posibilidad de descargarlo, guardarlo localmente o compartirlo de manera privada. De acuerdo con las políticas de seguridad, las historias no se publican ni comparten sin el consentimiento explícito del usuario, lo que garantiza la privacidad de los recuerdos familiares.