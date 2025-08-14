Qué ofrece la aplicación de Gemini en tu celular y cómo sacarle provecho

Conoce todas las funciones que ofrece Gemini en tu smartphone. (Foto: Itnews.lat)

Google está apostando fuerte por la inteligencia artificial en 2025 y, como parte de esta estrategia, la compañía ha lanzado la app de Gemini para smartphones, diseñada para llevar a los usuarios las capacidades de sus modelos de IA más avanzados directamente al teléfono.

Esta aplicación no solo permite conversar con la IA, sino también integrarla con otras herramientas de Google para aumentar la productividad y la creatividad.

Gemini para teléfonos móviles ofrece acceso directo a la familia de modelos de IA más potente de Google. A través de texto, voz, fotos o la cámara, los usuarios pueden pedir ayuda para escribir, generar ideas, aprender nuevos temas, resumir contenido o encontrar información almacenada en servicios como Gmail o Google Drive.

Gemini se integra a Gmail y Google Drive.

Entre sus funciones destacadas, se encuentra la generación de imágenes en tiempo real, la planificación de actividades con Google Maps y Vuelos de Google, y la posibilidad de iniciar consultas rápidas con solo decir “Hey Google” en dispositivos Android compatibles.

Una experiencia adaptada a cada usuario

La app permite interactuar de forma flexible: se puede escribir un mensaje, hablar directamente con la IA, usar una imagen o incluso tomar una foto para iniciar una conversación. Esto facilita tareas como analizar documentos, recibir explicaciones de conceptos complejos o proponer soluciones a problemas concretos.

No obstante, Google advierte que las respuestas de Gemini no deben tomarse como asesoramiento médico, legal o financiero, y que la información puede contener errores, por lo que recomienda verificarla antes de tomar decisiones importantes.

Conoce todas las funciones de IA que tienes disponibles con tu cuenta de Google. (Foto: Google)

Integración con el Asistente de Google

En Android, la app de Gemini incorpora funciones del Asistente de Google para ejecutar acciones rápidas por voz. Esto incluye leer mensajes entrantes, enviar anuncios a dispositivos domésticos conectados, identificar canciones o realizar búsquedas en pantalla.

En algunos dispositivos, se pueden activar las llamadas “frases rápidas” para ejecutar comandos sin necesidad de decir “Hey Google”. Sin embargo, estas funciones no están disponibles en todos los idiomas y países, y tampoco en cuentas supervisadas.

Google señala que, en ciertos casos, aunque Gemini esté configurado como asistente principal en el teléfono, algunas tareas seguirán dependiendo del Asistente de Google. Esto ocurre, por ejemplo, en la navegación de Google Maps, Android Auto, Waze, dictado por voz en Gboard o notificaciones en dispositivos compatibles.

Google integra mejoras en su buscador gracias a Gemini. (Foto: Google)

Limitaciones y disponibilidad

Actualmente, “Hey Google” y Voice Match con Gemini no funcionan en todos los idiomas, y varias funciones solo están disponibles en regiones seleccionadas. Además, en cuentas de trabajo o educativas, algunas características, especialmente las asociadas al Asistente de Google, no estarán habilitadas.

En cuanto a la compatibilidad, Gemini no reemplazará al Asistente de Google en dispositivos que no sean móviles, como pantallas inteligentes, bocinas, televisores, autos o relojes. En esos casos, el Asistente seguirá respondiendo a los comandos de voz.

Gemini Live ahora puede hacer subtítulos en vivo. (Foto: Android Authority)

Configuración y control

Para modificar los parámetros de las funciones de Asistente dentro de Gemini, el usuario debe abrir la app, acceder al perfil y entrar a la sección “Funciones de Asistente de Google en Gemini”. Allí podrá activar o desactivar opciones y ajustar la experiencia según sus preferencias.

Google también recalca que los usuarios pueden cambiar de nuevo al Asistente de Google si alguna función no está disponible en Gemini, asegurando así la continuidad del servicio.