Si tienes un router con puerto USB, estos los mejores cuatro usos que puedes darle

Conectar una impresora USB al router permite que todos los dispositivos de la red impriman sin cables extra ni configuraciones individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes un router WiFi en casa o en tu lugar de trabajo con un puerto USB libre, cuentas con una joya oculta, ya que puedes darle varios usos que quizá desconoces.

Uno de ellos es conectar una impresora USB directamente al router, lo que permite que todos los dispositivos vinculados a la red —computadoras, laptops e incluso teléfonos— puedan imprimir sin necesidad de cables adicionales ni instalaciones individuales.

De esta manera, la impresora se convierte en un recurso compartido, lo que facilita el trabajo en equipo y optimiza el aprovechamiento del dispositivo.

Al conectar una memoria USB o disco duro externo, el router puede actuar como servidor para compartir archivos en la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros usos se le pueden dar al puerto USB del router WiFi

Otros tres usos que puedes darle al puerto USB del router WiFi son:

Compartir archivos desde una memoria USB o disco duro.

Al conectar un almacenamiento externo, como una memoria USB o un disco duro portátil, el router puede funcionar como un servidor de archivos.

Esto permite que todos los dispositivos conectados a la red accedan, copien o descarguen documentos, fotos o videos sin tener que transferirlos manualmente.

Crear un servidor multimedia.

Algunos routers permiten transmitir contenido almacenado en una unidad USB directamente a televisores, consolas o dispositivos compatibles mediante DLNA o similares. Así, puedes ver películas, escuchar música o mostrar fotos en cualquier pantalla conectada a tu red.

Antenas de wifi, clave para ampliar la cobertura de tu red doméstica y disfrutar de una conexión más estable y rápida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recargar dispositivos electrónicos.

Aunque no todos los routers ofrecen una carga rápida, el puerto USB puede servir para recargar teléfonos, audífonos inalámbricos o accesorios pequeños en caso de necesidad, liberando otros enchufes de la casa u oficina.

Qué precauciones tomar si se utilizará el puerto USB de un router WiFi

Si bien estos usos son prácticos, es clave considerar algunas precauciones si se va a utilizar el puerto USB de un router WiFi:

Usar dispositivos de almacenamiento confiables

Conecta únicamente memorias USB o discos duros externos de confianza, libres de virus o malware, ya que cualquier amenaza podría propagarse a todos los equipos de la red.

Configurar contraseñas y permisos de acceso

Si compartes archivos o una impresora por red, limita el acceso con contraseñas y define qué usuarios pueden leer o modificar la información.

Aunque no todos los routers permiten carga rápida, su puerto USB puede utilizarse para recargar teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener el router actualizado

Instala siempre las actualizaciones de firmware para corregir vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por atacantes.

Evitar información sensible sin cifrado

Si vas a almacenar o compartir datos importantes, utiliza cifrado para protegerlos de accesos no autorizados.

Desconectar cuando no se use

Retira el dispositivo USB si no lo necesitas de forma continua; así reduces riesgos y prolongas la vida útil del equipo.

Cuál es la mejor ubicación para ubicar el router en casa

La ubicación del router en casa es clave para garantizar una buena cobertura WiFi. Lo ideal es colocarlo en una posición céntrica, elevada y en un espacio abierto, para que la señal se distribuya de manera uniforme.

Procura poner en prácticas estos usos considerando algunas normas de ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mantenerlo alejado de paredes gruesas, muebles grandes y electrodomésticos que puedan bloquearla, así como de fuentes de interferencia como microondas o teléfonos inalámbricos.

Conviene evitar encajonarlo en armarios o detrás de objetos metálicos, ya que esto reduce su alcance. Si el equipo cuenta con antenas externas, es recomendable orientarlas en distintas direcciones para optimizar la cobertura en varias habitaciones o pisos.

Cómo cuidar un router WiFi en casa

Cuidar un router WiFi en casa es esencial para prolongar su vida útil y mantener una conexión estable. Es recomendable ubicarlo en un lugar ventilado, lejos de calor excesivo y humedad, para evitar sobrecalentamientos.

Se aconseja mantener el firmware al día para corregir errores y reforzar la seguridad.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, es recomendable mantener el firmware actualizado para ayudar a corregir fallos y mejorar la seguridad.

Reiniciarlo periódicamente para optimizar su rendimiento y limpiar el polvo de sus ranuras para favorecer la ventilación, es clave.

Por último, evitar golpes, desconexiones bruscas y sobrecargar el puerto USB son medidas simples que contribuyen a un funcionamiento eficiente y duradero del equipo.