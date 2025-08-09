Este truco puede mejorar el rendimiento de tu celular Android

Esta función está comúnmente desactivada desde el inicio, por lo que se debe configurar manualmente. (Unsplash)

Una de las alternativas que muchos usuarios aplican para intentar mejorar la velocidad de sus teléfonos consiste en restaurar el smartphone a los valores de fábrica, lo que implica borrar por completo fotos, videos, música y demás archivos. Aunque este procedimiento puede acelerar el funcionamiento, en ocasiones persiste la lentitud del dispositivo.

Ante este escenario, varias compañías han implementado recientemente una función que permite ampliar la memoria RAM de manera virtual. Esta innovación, comúnmente desactivada desde el inicio, requiere que cada persona ajuste la configuración de su equipo para habilitarla. Dicha herramienta puede marcar una diferencia en el desempeño de teléfonos inteligentes, especialmente aquellos de gama media o de entrada, que tienden a perder fluidez con el paso del tiempo y frecuentemente obligan a los usuarios a cambiar de celular por la dificultad para ejecutar tareas cotidianas, como abrir aplicaciones, escribir o explorar el menú.

¿Qué es la RAM virtual y por qué es útil?

La memoria RAM de un teléfono permite que las aplicaciones funcionen de manera ágil y que varias tareas se ejecuten simultáneamente sin ralentizar el sistema. Los modelos de gama alta suelen incluir RAM suficiente, pero los equipos más económicos se ven superados por las exigencias actuales de las aplicaciones modernas. La RAM virtual utiliza parte del almacenamiento interno del teléfono para sumarla como memoria RAM adicional, permitiendo una experiencia más fluida y mejor capacidad de respuesta.

Este recurso está presente en smartphones recientes de marcas como Xiaomi, Redmi y POCO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto resulta especialmente significativo en equipos con menor RAM física, ya que la cantidad total puede incrementarse en varios gigabytes, dependiendo del fabricante y del modelo, alcanzando configuraciones superiores que permiten realizar más tareas a la vez sin afectar tanto el rendimiento.

¿Cómo activar la RAM virtual?

Este recurso está presente en smartphones Android recientes de marcas como Xiaomi, Redmi y POCO, aunque se mantiene desactivado de fábrica y es necesario activarlo manualmente realizando los siguientes pasos:

Acceder a la configuración del dispositivo. Ingresar al apartado de Ajustes adicionales. Buscar la opción Extensión de memoria. Seleccionar la cantidad de RAM virtual que se desea añadir.

Cabe recordar que el espacio asignado para la RAM virtual se descuenta del almacenamiento interno disponible, así que los usuarios deben considerar este detalle antes de optar por su ampliación.

Este truco puede marcar una diferencia en el desempeño de teléfonos inteligentes, especialmente aquellos de gama media o de entrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros métodos para acelerar el celular

Como alternativa a la activación de la RAM virtual, el usuario puede probar uno o más de los siguientes métodos para contrarrestar la lentitud del celular:

Reiniciar el teléfono ayuda a cerrar procesos en segundo plano y libera memoria, mejorando la velocidad general del dispositivo. Muchos móviles avisan cuando es buen momento para un reinicio.

Mantener el sistema operativo actualizado aporta mejoras de rendimiento, corrige errores, suma funciones nuevas y refuerza la seguridad del teléfono.

Desinstalar aplicaciones que no se utilizan libera espacio de almacenamiento y reduce la carga de trabajo del sistema. Se pueden aprovechar aplicaciones de limpieza para facilitar este proceso y eliminar apps poco usadas.

Cerrar todas las aplicaciones abiertas que no sean necesarias libera recursos y agiliza la respuesta del móvil sin tener que reiniciarlo.

Configurar qué aplicaciones se inician de forma automática al encender el dispositivo reduce la cantidad de procesos en segundo plano y mejora la velocidad de arranque.

Desactivar o minimizar las animaciones del sistema al abrir o cerrar aplicaciones disminuye el consumo de recursos y acelera el funcionamiento del dispositivo.

Utilizar servicios de almacenamiento en la nube en lugar de guardar archivos multimedia localmente deja más espacio disponible y ayuda a que el teléfono trabaje de forma más fluida.

Eliminar widgets de la pantalla principal reduce el consumo de recursos, ya que cada widget requiere actualizaciones constantes y puede ralentizar el funcionamiento general del dispositivo.

Desactivar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones permite controlar cuándo se descargan e instalan nuevas versiones, evitando que el móvil se vuelva lento por procesos de actualización en segundo plano.

Apagar el GPS y restringir la localización en apps que no la necesitan disminuye el uso de recursos y mejora la velocidad , ya que muchas aplicaciones acceden a la ubicación en segundo plano sin que el usuario lo note.

Usar una tarjeta SD de alta calidad, con velocidades de lectura y escritura superiores a 100 MB/s, mejora el rendimiento cuando se almacenan o transfieren archivos y al abrir aplicaciones que están guardadas en la tarjeta.

Evitar el sobrecalentamiento del móvil, manteniéndolo en un entorno fresco y evitando el uso intensivo prolongado, ayuda a que el dispositivo funcione de forma más eficiente, ya que el calor puede afectar notablemente el rendimiento.