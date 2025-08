De Tetris a The Last of Us: los 10 videojuegos más influyentes de la historia

Los videojuegos han pasado de ser simples pasatiempos a piezas narrativas y artísticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los videojuegos, alguna vez considerados simples pasatiempos, han evolucionado para convertirse en experiencias narrativas, artísticas y sociales que impactan profundamente nuestra cultura.

Desde títulos que revolucionaron el diseño hasta aquellos que marcaron generaciones, la revista Rolling Stone seleccionó los diez videojuegos más influyentes de la historia.

Este es un recorrido por obras que no solo definieron una industria, sino también reflejaron su tiempo y proyectaron su futuro.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

El renacimiento de la saga The Legend of Zelda en 2017 rompió con las convenciones de los juegos de mundo abierto.

En Breath of the Wild, cada acción es un desafío y cada rincón, una invitación al descubrimiento. Sin tareas obligatorias ni listas interminables de misiones, este juego ofrece libertad total.

Más que un videojuego, es una experiencia inmersiva donde salvar al mundo puede esperar mientras el jugador explora a su ritmo.

2. Tetris

Tetris

Creado por Alexey Pajitnov en 1984 y catapultado a la fama en 1989 con el lanzamiento del Game Boy, Tetris representa la perfección en diseño de videojuegos.

Su mecánica simple de ensamblar piezas geométricas es a la vez relajante y adictiva.

Con miles de versiones y adaptaciones, desde realidad virtual hasta aplicaciones móviles, Tetris ha trascendido generaciones, consolidándose como un clásico eterno.

3. Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V

Lanzado en 2013, GTA V no solo perfeccionó el género de mundo abierto, sino que introdujo una experiencia online persistente con GTA Online.

Con una narrativa que mezcla sátira social, acción y personajes inolvidables, el juego aborda temas como la corrupción, el capitalismo y el extremismo.

Su relevancia cultural sigue intacta, ocho años después de su lanzamiento.

4. Super Mario World

Super Mario World

Con lanzamientos previos que ya habían establecido a Mario como un icono, Super Mario World de 1990 perfeccionó la fórmula.

Su diseño de niveles sorprendente, mecánicas innovadoras y la introducción de Yoshi marcaron un antes y un después en los juegos de plataformas.

Décadas más tarde, sigue siendo un estándar de calidad.

5. The Last of Us

The Last of Us

En 2013, The Last of Us redefinió la narrativa en los videojuegos, mostrando que podían alcanzar niveles cinematográficos de calidad.

Su historia, protagonizada por Joel y Ellie en un mundo postapocalíptico, explora temas de amor, pérdida y supervivencia con una profundidad emocional pocas veces vista en el medio.

Su impacto trasciende los videojuegos, llegando a inspirar una exitosa adaptación televisiva.

6. Half-Life 2

Half-Life 2

Valve revolucionó el género de los shooters en 2004 con Half-Life 2, utilizando el motor Source para crear un mundo interactivo y físico sin precedentes.

Con herramientas como el “gravity gun”, el juego permitió a los jugadores usar el entorno como arma.

Además, su narrativa inmersiva sin interrupciones marcó un estándar en cómo contar historias en primera persona.

7. Metal Gear Solid

Metal Gear Solid

En 1998, Metal Gear Solid estableció el género de acción sigilosa como una fuerza creativa.

Hideo Kojima introdujo una narrativa cargada de comentarios políticos y momentos inolvidables, como enfrentarse al villano Psycho Mantis, que “leía” la memoria del jugador.

Este título mostró cómo los videojuegos podían romper la cuarta pared y ofrecer experiencias únicas.

8. Final Fantasy VII

Final Fantasy VII

Cuando Final Fantasy VII llegó en 1997, no solo se destacó por sus gráficos revolucionarios y su narrativa épica, sino también por llevar el género de rol japonés a una audiencia global.

La lucha de Cloud Strife contra el carismático antagonista Sephiroth sigue siendo una de las historias más memorables del medio.

9. The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim

En 2011, Skyrim ofreció a los jugadores un mundo abierto con infinitas posibilidades.

Desde unirse a la hermandad de asesinos hasta explorar ruinas ancestrales, cada decisión del jugador crea una experiencia única.

Este juego personifica la libertad total en los videojuegos y sigue siendo un referente para los RPG.

10. Super Metroid

Super Metroid

Super Metroid, lanzado en 1994, estableció las bases del género “Metroidvania”, con un diseño de niveles que recompensaba la exploración y el aprendizaje.

Los jugadores asumían el papel de Samus Aran en un vasto mundo lleno de secretos, marcando un hito en cómo los juegos pueden combinar acción y exploración.