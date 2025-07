La mente detrás del “ChatGPT médico”, que convirtió una crisis de información científica en un imperio tecnológico

Daniel Nadler, tras revolucionar las finanzas con IA, aplicó el mismo enfoque a la medicina con OpenEvidence (Captura de video: YouTube - Mayo Clinic)

La sobrecarga de información en la medicina contemporánea es un desafío que impacta directamente en la calidad de la atención clínica. La constante y acelerada publicación de artículos científicos representa un desafío significativo para que los médicos se mantengan actualizados y puedan proporcionar diagnósticos y tratamientos fundamentados en la evidencia más reciente.

Esta avalancha de datos genera agotamiento en los profesionales, que deben atender hasta 20 pacientes al día, y limita la capacidad de interpretar millones de estudios disponibles.

Según detalla Forbes, para abordar esta problemática, Daniel Nadler fundó OpenEvidence, una plataforma de inteligencia artificial diseñada para ayudar a los médicos a navegar entre millones de publicaciones revisadas por pares y encontrar respuestas rápidas y confiables.

Desde su lanzamiento en 2022, la startup con sede en Miami registra al 40% de los médicos de Estados Unidos y cuenta con una valoración de USD 3.500 millones.

Trayectoria del fundador y origen de OpenEvidence

Nadler, quien obtuvo un doctorado en economía política en Harvard y fue profesor en la Reserva Federal, vendió en 2018 su primera empresa, Kensho, por 700 millones de dólares. Su experiencia previa con algoritmos para análisis financiero fue la base para desarrollar un software similar, pero enfocado en la atención médica.

La startup de Nadler ayuda a los médicos a acceder rápidamente a evidencia científica confiable (Crédito: Portada de Forbes/Mauricio Candela)

La motivación personal estuvo marcada por la muerte de su abuelo a causa de un error médico y la experiencia de su cofundador Zack Ziegler, cuyo cuñado atravesó un tratamiento contra la leucemia.

Ambos cofundadores aplicaron técnicas de inteligencia artificial para crear una herramienta que analiza fuentes médicas reconocidas, como el New England Journal of Medicine y el Journal of the American Medical Association, facilitando el acceso inmediato a información validada y actualizada.

En 2021, Nadler se asoció con Ziegler, entonces doctorando en aprendizaje automático en Harvard, con el objetivo de aplicar la misma tecnología que en el mundo financiero, pero en un área con mayor impacto social.

A principios de 2023, OpenEvidence fue seleccionada por Mayo Clinic para formar parte de su prestigiosa aceleradora de startups de tecnología sanitaria. En un video institucional, Nadler destacó que el centro hospitalario y de investigación médica: “Cuenta con el conjunto de datos más grande y de mayor calidad en el ámbito sanitario”.

Solución para la sobrecarga informativa médica

OpenEvidence ofrece un software gratuito para médicos verificados, con un modelo de negocio sustentado en publicidad dirigida, especialmente de la industria farmacéutica.

Actualmente, más de 430.000 médicos en Estados Unidos utilizan la plataforma, sumándose a un ritmo de 65.000 profesionales al mes. La empresa genera ingresos por publicidad que se estiman en USD 50 millones anuales y recaudó USD 210 millones en inversiones lideradas por GV y Kleiner Perkins.

OpenEvidence ofrece un software gratuito para médicos, respaldado por inversores del sector tecnológico y sanitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

John Doer, el presidente de Kleiner Perkins, quien también invirtió personalmente, afirmó a Forbes: “Creo que OpenEvidence será para la atención médica lo que Google fue para Internet”.

La herramienta se utiliza en aproximadamente 8,5 millones de consultas mensuales y permite a los médicos encontrar rápidamente evidencias clínicas fiables sin necesidad de procesos burocráticos complejos o aprobación de la FDA, dado que no emite diagnósticos sino que actúa como asistente de búsqueda avanzada.

Casos prácticos y testimonios

La internista Susan Wolver emplea OpenEvidence para redactar cartas de autorización previa y consultar detalles sobre medicamentos, destacando que no pasa un día sin usarla.

El neurólogo Stephen Krieger verificó la precisión del software con sus propias investigaciones sobre esclerosis múltiple, valorando que la herramienta señalara las limitaciones no publicadas de sus estudios.

Médicos de distintas especialidades utilizan OpenEvidence como herramienta clave en la toma de decisiones clínicas (Imagen ilustrativa Infobae)

El vicepresidente del departamento de neurología del Hospital General de Massachusetts, Aneesh Singhal, utiliza la plataforma para consultar información actualizada sobre accidentes cerebrovasculares y resalta su capacidad para sugerir preguntas clínicas de seguimiento. “ChatGPT se queda corto, ya que simplemente da la respuesta directa”, afirmó a Forbes.

Desafíos y avances tecnológicos

El profesor Daniel Byrne, de la Universidad Johns Hopkins, advirtió sobre la calidad variable de la literatura médica, indicando que hasta la mitad puede contener errores. A pesar de ello, OpenEvidence minimiza el riesgo al basarse en estándares rigurosos de conocimiento médico.

Nadler afirmó a Forbes que “la IA es basura que entra, basura que sale, oro que entra, oro que sale”, señalando que el éxito depende de la calidad de los datos utilizados y no solo del algoritmo.

La startup lanzó recientemente DeepConsult, una función que emplea modelos de razonamiento paso a paso para conectar distintos estudios y facilitar investigaciones clínicas avanzadas. Esta innovación permite a los médicos realizar búsquedas complejas como si contaran con un equipo de especialistas en segundo plano.

Modelo de negocio y perspectivas

OpenEvidence mantiene la gratuidad para médicos mediante un modelo publicitario, todavía inusual en salud digital. Aunque la empresa dispone de un inventario de anuncios por más de USD 350 millones, no todo fue vendido. “La gente detesta la publicidad”, reconoció Nadler, aunque considera clave este enfoque para escalar la herramienta.

Entre los primeros inversores estuvieron Jim Breyer, quien respaldó a Mark Zuckerberg en los inicios de Facebook, y el multimillonario Ken Moelis. Breyer definió a Nadler como un fundador excepcional: “La idea inicial de aplicar la IA a las revistas médicas fue sencillamente brillante”.

Con respaldo de firmas como Coatue y Kleiner Perkins, los inversores proyectan que OpenEvidence se convierta en un centro unificado para herramientas médicas impulsadas por inteligencia artificial.