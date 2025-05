Cómo enviar un mensaje de voz en WhatsApp que solo se pueda escuchar una vez

Es necesario tener la plataforma actualizada para acceder a nuevas herramientas. (Foto: Europa Press)

WhatsApp, la aplicación de Meta, tiene una función para evitar que sean descargados los audios en su plataforma. Se trata de los mensajes de voz temporales, una herramienta diseñada para que los audios se escuchen una sola vez antes de autodestruirse.

Asimismo, la función no solo se enfoca en mantener la seguridad, sino en brindar a los usuarios una experiencia más controlada al decidir cuándo y cómo se comparte la información delicada.

De esta forma, se presentan varias pautas para aquellos usuarios que no han utilizado esta función sepan cómo hacerlo, sin necesidad de descargas adicionales o configuraciones complejas.

Cuáles son los pasos para enviar un mensaje de voz de escucha única

El proceso es similar al tradicional solo hay un cambio. (Foto: Europa Press)

Para activar la función de mensajes de voz de escucha única en WhatsApp, los usuarios deben seguir un proceso sencillo desde sus teléfonos. En primer lugar, al grabar un mensaje de voz haciendo uso del icono del micrófono, aparece un icono con el número “1” rodeado por un círculo.

Para asegurarse de que el mensaje sea de escucha única, es necesario tocar este icono. Al activarlo, el símbolo se tornará verde, lo que indica que el mensaje ahora está configurado para ser escuchado solo una vez.

Esta característica es exclusiva para las versiones móviles de WhatsApp y se puede utilizar en chats individuales y grupales, expandiendo su utilidad para diversas formas de interacción digital.

Qué sucede al recibir un mensaje de una sola escucha en WhatsApp

Esta opción es accesible en cualquier celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando un destinatario recibe un mensaje de voz temporal, WhatsApp le notificará que el audio solo puede reproducirse una vez. Esta advertencia sirve para que el receptor esté consciente de que debe prestar atención y no podrá volver a escuchar el contenido del mensaje.

Una vez que se ha reproducido el mensaje, si se sale del chat, el archivo se vuelve inaccesible y aparece la etiqueta “Abierto”. Este mecanismo asegurador añade una capa adicional de privacidad, garantizando que la información compartida no quede disponible para futuros accesos.

Sin embargo, hay que considerar las advertencias de WhatsApp respecto a ciertas limitaciones, como la posibilidad de que estos mensajes sean sujetos a capturas de pantalla o grabaciones externas.

De qué manera brinda seguridad los mensajes temporales en WhatsApp

Es imposible descargar el audio desde la app. (Foto: EFE)

Los mensajes de voz de escucha única en WhatsApp están cifrados de extremo a extremo, lo que proporciona un nivel de seguridad robusto y asegura que solo el emisor y el receptor puedan acceder al contenido.

Este cifrado refuerza la privacidad, manteniendo a salvo la información del acceso de terceros que pudieran estar interesados en interceptar comunicaciones privadas.

Además, WhatsApp establece una política de eliminación automática de estos mensajes si no se reproducen dentro de un plazo de 14 días, lo que asegura que las conversaciones no abiertas no permanezcan indefinidamente almacenadas en los dispositivos.

Cuáles son las limitaciones tiene esta función de WhatsApp

A pesar de ofrecer un nivel adicional de privacidad, los mensajes de voz temporales presentan ciertas limitaciones que es vital que los usuarios conozcan.

Hay que usar esta herramienta con precaución así hayan opciones integradas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Aunque el mensaje se configure para escucha única, puede ser recuperado mediante copias de seguridad si no ha sido reproducido, representando un potencial riesgo para la privacidad.

WhatsApp advierte sobre la posibilidad de que el contenido sea capturado mediante aplicaciones de grabación de pantalla, sobre todo en dispositivos Android, lo que podría vulnerar la confidencialidad pretendida por esta función si el destinatario tiene las herramientas adecuadas para proceder de esta manera.

Qué otras novedades está implementando WhatsApp en su aplicación

Meta, la empresa matriz de WhatsApp, ha estado trabajando continuamente en mejorar la privacidad y funcionalidad de sus servicios de mensajería.

Además, una de las últimas innovaciones es la capacidad de transcribir los audios para situaciones donde el contenido no puede ser escuchado, como en conciertos o en lugares donde es necesario estar en silencio.