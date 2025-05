El papa León XIV dice que la IA es un reto para la humanidad y que la Iglesia debe dar una respuesta

Para León XIV, la IA representa una revolución y un reto. (AP Photo/Andrew Medichini)

El nuevo papa León XIV ha señalado que la Iglesia debe dar una respuesta ante el desarrollo de la inteligencia artificial, ya que representa un verdadero reto y una revolución para la humanidad.

Durante una reunión con el Colegio Cardenalicio, el sumo pontífice expresó: “Hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo”.

Asimismo, solicitó el apoyo de los cardenales en esta nueva etapa de su pontificado y señaló que deben “reanudar este camino” que inició Francisco.

León XIV compartió su opinión sobre la IA en una reunión con el Colegio Cardenalicio. (Vatican News)

León XIV también destacó la importancia de no sentirse solo en su misión:

“Vuestra presencia, me recuerda que el Señor, que me ha confiado esta misión, no me deja solo con la carga de esta responsabilidad. Ante todo, sé que cuento siempre con el auxilio divino y, por su Gracia y Providencia, con la cercanía de ustedes y de tantos hermanos y hermanas que en el mundo entero creen en Dios, aman a la Iglesia y sostienen con la oración y las buenas obras al Vicario de Cristo”.

Qué más dijo León XIV al Colegio Cardenalicio

Además de referirse a la inteligencia artificial, el nuevo papa León XIV explicó ante el Colegio Cardenalicio el motivo de la elección de su nombre.

Indicó que se trata de una referencia a León XIII, quien, a través de la encíclica Rerum Novarum, abordó la cuestión social durante la primera revolución industrial, en sintonía con lo que hoy representa la inteligencia artificial como desafío contemporáneo.

León XIV señaló que desea seguir el legado de Francisco. Vatican Media/Simone Risoluti entrega vía Reuters

El pontífice también evocó el estilo de vida de Francisco, al que definió como un modelo de entrega total al servicio, sobriedad en lo esencial, abandono en Dios durante la misión y confianza serena ante el regreso a la Casa del Padre.

Qué opinaba el papa Francisco sobre la IA

El papa Francisco se pronunció en varias ocasiones sobre el impacto de la tecnología en la sociedad, expresando posturas firmes respecto a temas como la inteligencia artificial.

En junio de 2024, intervino en la sesión del G7 dedicada a la inteligencia artificial, donde definió esta tecnología como un “instrumento extremadamente poderoso” por su creciente presencia en distintas áreas de la vida humana, incluyendo la medicina, el trabajo, la cultura, la comunicación, la educación y la política.

El nuevo papa León XIV pidió a los cardenales su compañía para seguir el proyecto de Francisco. REUTERS/Sebastian Castaneda

Francisco advirtió que su uso influirá cada vez más en nuestra forma de vivir, en nuestras relaciones y, con el tiempo, incluso en la manera en que concebimos nuestra propia identidad como seres humanos.

Reconoció que la inteligencia artificial podría democratizar el acceso al conocimiento, acelerar la investigación científica y permitir que las máquinas asuman las tareas más pesadas.

No obstante, también alertó sobre los riesgos asociados, como el aumento de la desigualdad entre países desarrollados y en desarrollo, o entre clases sociales dominantes y excluidas, lo cual atentaría contra la construcción de una “cultura del encuentro” y promovería una “cultura del descarte”.

El papa Francisco señalaba que la IA era una herramienta muy "poderosa". Medios vaticanos/vía REUTERS

El pontífice subrayó que la magnitud de estos cambios está ligada al vertiginoso avance de la tecnología, calificando a la inteligencia artificial como un desarrollo “tan fascinante como peligroso”, que exige una reflexión profunda y responsable.

“Es precisamente este poderoso avance el que hace de la inteligencia artificial un instrumento tanto fascinante como peligroso, y que requiere una reflexión a la altura de la situación”, dijo.

Asimismo, reflexionó que “olvidar que la inteligencia artificial no es otro ser humano y que no puede proponer principios generales, es a veces un gran error que parte de la profunda necesidad de los seres humanos de encontrar una forma estable de compañía”.