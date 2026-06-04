Aprobaron los cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras tras el aumento de la tasa del gas propano

Luego de que la Secretaría de Energía informara un nuevo ajuste en el régimen de precios del gas propano con que se abastecen diversas localidades del país, el Gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras. Las mismas deberán reflejar las bonificaciones establecidas en el marco del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Se trata de un aumento en el precio del recurso que se utiliza en zonas donde no hay red de gas natural y el suministro en hogares y comercios es mediante redes de tuberías subterráneas.

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Mediante la resolución 126/2026 publicada este martes en Boletín Oficial se estableció que el valor del gas propano que las empresas distribuidoras deberán incluir en los cuadros tarifarios pasará a representar el sesenta por ciento (60%) del Precio de Paridad de Exportación (PPE) calculado según la metodología vigente.

La medida alcanza a las zonas que no tienen red de gas natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esta modificación del porcentaje -el cual era del 40% en junio del año pasado y anteriormente, del 25% (en marzo de 2024)-, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad aprobó nuevos cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras del hidrocarburo que abastecen distintas regiones del país con gas propano indiluido por redes.

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En el caso de Camuzzi Gas Pampeana S.A., bajo la resolución 60/2026 establece, por ejemplo, que las tarifas plenas sin subsidios fijan el cargo por m³ en $361,63 para las categorías R1 (usuarios residenciales de bajo consumo), R2 (consumo medio-alto) y SGP en la localidad de Ameghino, con un cargo fijo mensual de $13.034,97 para R1 y $20.866,34 para R2 y SGP (Pequeños comercios, oficinas o establecimientos de bajo consumo no residencial).

En lo que refiere a la región sur del país, también distribuida por la misma empresa la resolución 62/2026 indicó que el esquema tarifario se actualizó bajo los mismos criterios y plazos. Entre las localidades alcanzadas por Camuzzi Gas del Sur S.A., figuran Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Buenos Aires, con la participación de tres distribuidoras asociadas: Hidrocarburos del Neuquén S.A. (HIDENESA), Distrigas S.A. y Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA).

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La Resolución 61/2026 refiere a la distribuidora Gas Nea S.A., encargada de la provisión en las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. Al respecto, la normativa establece que, por ejemplo, las tarifas plenas sin subsidios (decreto N° 943/2025) fijan cargos por m³ diferenciados por provincia: $452,63 en Corrientes; $458,47 en Misiones; $502,93 en Formosa y $463,51 en Chaco.

La Resolución 64/2026 estableció los nuevos cuadros tarifarios para Naturgy Ban S.A., que deberá aplicarlos en su área de concesión. Al igual que el resto de las empresas, deberá reflejar en la facturación las bonificaciones previstas por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

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El organismo bajo la órbita de la Secretaría de Energía informó los valores para Litoral Gas S.A. bajo la resolución 63/2026, aplicables a usuarios residenciales abastecidos con gas propano/butano indiluido por redes en localidades de Santa Fe y Buenos Aires.

Tal es el caso de Rufino (Santa Fe), donde las tarifas plenas sin subsidios del Decreto N° 943/2025 fijan el cargo por m³ en $361,85 para las categorías R1, R2 y SGP, con cargos fijos mensuales de $11.085,09 para R1 y $24.759,09 para R2 y SGP. Los usuarios con tarifa diferencial al 70% abonarán $253,30 por m³, y quienes acceden al 50% pagarán $180,93.

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Por último, la resolución 60/2026 informó las tarifas para Distribuidora de Gas Cuyana S.A, aplicables a usuarios abastecidos con gas propano/butano indiluido por redes en el departamento de Malargüe, provincia de Mendoza.

En este distrito, las tarifas plenas fijan el cargo por m³ en $399,97 para las categorías R1 y R2. Para los usuarios industriales P1 y P2, el valor varía según el volumen consumido: $437,56 hasta 1.000 m³, $433,65 entre 1.001 y 9.000 m³, y $429,78 por encima de ese umbral. La categoría P3 registra cargos de entre $433,42 y $442,15 según el tramo. Los cargos fijos mensuales son de $17.890,82 para R1, $33.404,60 para R2, y $23.479,83 para P1/P2 (usuarios comerciales o industriales de consumo pequeño a mediano, con distintos tramos de volumen) y P3 (mayor consumo, con tarifas escalonadas según volumen).

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Estas resoluciones se dictan en el marco de la emergencia del sector energético nacional, declarada y prorrogada mediante distintos decretos, y buscan ajustar los precios del gas propano en red para reflejar de manera más realista los costos de abastecimiento y reducir el costo fiscal para el Estado Nacional.

El procedimiento seguido por el ENREGE y la Secretaría de Energía apunta a que los cuadros tarifarios se actualicen ante cualquier modificación del precio de referencia y se adapten automáticamente en las facturas de los usuarios.

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