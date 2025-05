Encontró una USB en un tren que decía “gratis para compartir” y su contenido era literalmente la palabra de Dios

La USB hallada contenía una Biblia en audio y testimonios de fe organizados por carpetas. (Reddit)

Encontrarse una USB en la calle normalmente es sinónimo de riesgo, porque puede tratarse de un dispositivo con malware. Pero un usuario de Reddit se llevó una sorpresa grande al abrir los archivos de una memoria que encontró en un tren y que tenía un contenido inesperado.

BagarDoge fue el usuario que compartió su historia después de hallar la USB que tenía un sticker que decía: “gratis para compartir”. Lo que a primera vista parecía una trampa potencial o un guiño a algún proyecto artístico resultó ser algo completamente inesperado: era la palabra de Dios.

Qué tenía la USB encontrada en el tren

La escena es fácilmente imaginable: una persona viaja en transporte público y nota un pequeño objeto abandonado. No es una billetera ni un teléfono móvil, sino un simple dispositivo de almacenamiento. Pero lo que llama la atención no es su presencia, sino el mensaje que lleva adherido.

La pegatina no deja lugar a dudas: está ahí para ser recogido, explorado y compartido. Un mensaje que, a primera vista, genera intrega y precaución.

Comunidad de Reddit debate los riesgos y posibilidades antes de abrir una USB desconocida.

Según el propio relato de BagarDoge no tardó en consultar con otros usuarios sobre cómo proceder de manera segura. En la comunidad se dispararon especulaciones de todo tipo. Algunos creyeron que podría tratarse de un “USB Killer” —dispositivos diseñados para liberar una descarga eléctrica que destruye los puertos de un ordenador—, mientras que otros recordaron campañas de marketing similares del pasado, como la realizada por la banda Nine Inch Nails.

No faltaron quienes sugirieron la posibilidad de virus informáticos o contenido pornográfico.

Pero finalmente, lo que encontró en su interior fue una combinación de sentimientos: “aliviado, confundido y decepcionado al mismo tiempo”. Lejos de tratarse de un peligro informático, una broma pesada o algún archivo clasificado, el USB contenía una colección de mensajes religiosos en formato de audio y vídeo.

El contenido estaba cuidadosamente organizado en dos carpetas principales:

Carpeta “Historia” : incluía una versión de audio moderna de la Biblia, con grabaciones del Antiguo y el Nuevo Testamento, además de un archivo de lectura en texto que acompañaba el material.

Carpeta “Vídeos”: contenía subcarpetas identificadas por años, en las que se encontraban grabaciones con títulos como 100 milagros en 100 días, Emily es bautizada y La alegría de sanar.

Post sobre la USB religiosa generó 20.000 votos positivos y miles de comentarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque de los archivos era claramente devocional, centrado en experiencias de fe, testimonios y mensajes de esperanza religiosa. Aunque la ejecución técnica era prolija, la falta de misterio, de tensión narrativa o de hallazgos ocultos decepcionó aparte de la comunidad que había seguido la historia con entusiasmo.

La publicación inicial de BagarDoge recibió más de 20.000 votos positivos y casi 4.000 comentarios, lo que evidencia el interés masivo que despierta lo inesperado. El post con la resolución del “enigma” no se quedó atrás: alcanzó los 12.000 votos y generó más de 1.400 comentarios, muchos de ellos cargados de humor y resignación ante un desenlace menos espectacular de lo imaginado.

Un youtuber también encontró una USB con contenido sorprendente

El youtuber mryeester, con millones de seguidores, protagonizó una insólita anécdota al encontrar una memoria USB incrustada en una pared de ladrillos. A pesar de saber que no era seguro, decidió conectarla a su computadora por pura curiosidad. Para su sorpresa, la memoria solo contenía un único archivo: una foto de la misma pared en la que estaba colocada la USB. El episodio, que podría haber terminado mal, resultó ser simplemente cómico.

El youtuber se llevó una divertida sorpresa cuando encontró lo que había en la memoria. (YouTube: mryeester)

Aunque mryeester no lo confirmó, su hallazgo remite al proyecto artístico Dead Drops, iniciado en 2010 por Aram Bartholl. Esta iniciativa propone incrustar memorias USB en muros públicos de distintas ciudades para compartir archivos sin conexión. Las instrucciones y registros del proyecto están disponibles en su web, y estipulan que el contenido no debe contener virus ni causar daños. Sin embargo, no se puede garantizar la seguridad de todas las unidades.

Expertos en ciberseguridad advierten sobre los riesgos de conectar memorias USB desconocidas. Estos dispositivos pueden estar infectados con malware, usarse como herramientas de ingeniería social o incluso dañar físicamente los equipos. Por eso, se recomienda no utilizar unidades de procedencia dudosa. En casos de extrema curiosidad, se sugiere emplear dispositivos viejos, desconectados de redes, y contar con antivirus actualizado.

El episodio sirve como advertencia: lo que comienza como una simple curiosidad puede derivar en una amenaza para la seguridad digital. Aunque esta vez la historia tuvo un final inofensivo, no siempre se tiene tanta suerte.