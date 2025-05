Para qué sirve el puerto USB del router y por qué muchos no lo aprovechan

El puerto USB del router permite funciones más allá de la conexión a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El router WiFi es el dispositivo responsable de conectar una red doméstica a internet. Aunque su función principal es distribuir la señal de red a diversos dispositivos, algunos modelos incluyen un puerto USB cuya utilidad suele pasar inadvertida.

Este conector, que puede parecer irrelevante, permite ampliar las funciones del router y transformar su uso cotidiano en una herramienta de gestión de datos, automatización de tareas y acceso remoto.

Almacenamiento compartido en red local

Una de las funciones más comunes del puerto USB en un router es el almacenamiento compartido. Al conectar una unidad USB o un disco duro externo, el router puede funcionar como un servidor doméstico accesible desde todos los dispositivos conectados a la misma red.

De esta manera, computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas pueden consultar, descargar o almacenar archivos sin cables ni configuraciones adicionales.

Este tipo de implementación permite, por ejemplo, mantener una carpeta con documentos accesibles desde cualquier lugar de la casa o compartir archivos multimedia sin depender de plataformas externas. Esta opción que puede facilitar el acceso a contenido digital para todos los miembros del hogar, sin necesidad de una configuración compleja.

Creación de una nube personal

Además de servir como almacenamiento local, algunos routers con puerto USB ofrecen funciones de acceso remoto, lo que permite utilizar una unidad conectada como si fuera una nube privada.

Esto significa que los archivos pueden consultarse desde fuera del hogar, a través de internet, sin depender de servicios como Google Drive o Dropbox.

Para ello, es necesario activar el acceso remoto desde el panel de configuración del router y, en algunos casos, recurrir a aplicaciones móviles o plataformas específicas del fabricante.

Esta opción representa una alternativa a las soluciones comerciales de almacenamiento en la nube, sin cuotas mensuales y con un control total sobre los datos alojados.

Impresión inalámbrica con dispositivos antiguos

En entornos domésticos con impresoras que no tienen conectividad WiFi, el puerto USB del router puede ofrecer una solución práctica. Al conectar la impresora al router mediante USB (siempre que ambos dispositivos sean compatibles), se habilita la impresión desde cualquier equipo conectado a la red local.

Esta opción elimina la necesidad de cables entre la impresora y cada computadora, y permite que distintos dispositivos envíen documentos a imprimir sin necesidad de mover el equipo.

Aunque depende de que el router reconozca correctamente la impresora, es una alternativa útil en hogares donde se mantiene hardware de generaciones anteriores.

Automatización de copias de seguridad

Otra funcionalidad es la programación de copias de seguridad. Algunos routers permiten configurar la transferencia automática de archivos desde una computadora o servidor local hacia la unidad USB conectada. Este proceso puede realizarse de forma periódica, sin intervención del usuario.

La automatización de respaldos protege información sensible ante fallos técnicos o eliminaciones accidentales. Aunque no sustituye a una política de respaldo completa, puede ser un complemento útil para usuarios que prefieren no depender de soluciones en la nube o que trabajan con grandes volúmenes de datos locales.

Descarga de archivos sin depender de una computadora encendida

Una ventaja menos conocida del puerto USB del router es la posibilidad de gestionar descargas directamente desde la red, sin utilizar una computadora como intermediario. Algunos routers permiten descargar archivos desde enlaces directos o mediante el protocolo BitTorrent, utilizando software integrado o aplicaciones de terceros.

Esta funcionalidad permite iniciar descargas desde un navegador o una aplicación móvil, y almacenarlas directamente en la unidad conectada al puerto USB. El proceso puede ejecutarse incluso si el computador está apagado, lo que representa un ahorro energético y una mayor comodidad operativa.

Falta de conocimiento e infrautilización

A pesar de estas funciones, muchos usuarios no aprovechan el puerto USB del router. Las razones incluyen el desconocimiento de sus capacidades, la falta de documentación accesible por parte de los fabricantes y la percepción de que su configuración es compleja o limitada a entornos técnicos.

Además, no todos los routers ofrecen soporte completo para estas funciones. Algunos modelos incluyen el puerto solo para tareas específicas, como actualizaciones del firmware, mientras que otros permiten funciones más avanzadas solo mediante software propietario o bajo ciertas condiciones.

El resultado es que, en la mayoría de los hogares, este recurso permanece sin uso. Sin embargo, para quienes buscan optimizar su red doméstica, mejorar la productividad o reducir la dependencia de servicios externos, el puerto USB del router representa una oportunidad subutilizada que puede convertirse en una herramienta clave con solo explorar sus posibilidades.