Glosario de tecnología: qué significa Puerto USB

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Puerto USB

Puerto USB es un conector informático estandarizado que permite la conexión de dispositivos externos, como teclados, ratones, impresoras y cámaras digitales, a un ordenador para compartir datos e intercambiar energía.

Los puertos USB han cambiado la forma en que interactuamos con la tecnología. Estos puertos se han convertido en uno de los métodos principales para conectar dispositivos externos a ordenadores de escritorio, laptops y otros dispositivos electrónicos.

Desde un punto de vista del usuario, el Puerto USB es extremadamente fácil de usar y puede permitir que los usuarios realicen tareas como transferir archivos entre computadoras, imprimir documentos desde una laptop a una impresora externa e incluso cargar baterías de teléfonos celulares.

Origen del puerto USB

El puerto USB es uno de los más populares en la actualidad, pero ¿cómo comenzó todo? Pues bien, el origen del puerto USB se remonta a 1996, cuando un grupo de empresas líderes en la industria de la computación formaron un consorcio conocido como el «Universal Serial Bus Implementers Forum». Estas compañías incluían a Intel, Compaq, Microsoft y muchas más.

El objetivo del consorcio era desarrollar un estándar para conectar dispositivos electrónicos a computadoras personales. El resultado fue el puerto USB. La motivación detrás de esta iniciativa es que fuese lo suficientemente sencillo para los usuarios finales y compatible con varios dispositivos sin necesidad de configuraciones complejas.

El primer prototipo del puerto USB fue presentado en noviembre de 1995 y en agosto de 1996 se publicó la primera versión oficial del estándar USB. Desde entonces, se han desarrollado varias versiones diferentes con velocidades cada vez mayores y otros mejoras.

Actualmente existen cuatro versiones principales.

USB 1.0 . Ofrecía velocidades hasta 12 Mbps y soportaba hasta 127 dispositivos conectados a un solo puerto.

. Ofrecía velocidades hasta 12 Mbps y soportaba hasta 127 dispositivos conectados a un solo puerto. USB 2.0 . Esta versión se lanzó en 2001 y ofrecía velocidades de transferencia hasta 480 Mbps.

. Esta versión se lanzó en 2001 y ofrecía velocidades de transferencia hasta 480 Mbps. USB 3.0 . Esta versión se lanzó en 2008 e incrementó las velocidades hasta 5 Gbps.

. Esta versión se lanzó en 2008 e incrementó las velocidades hasta 5 Gbps. USB 3.1 . La última versión fue lanzada en 2013 e incrementaba las velocidades hasta 10 Gbps o más, dependiendo del tipo de cable utilizado por el dispositivo conectado al puerto USB 3.1.

Tipos de puertos USB

Existen varios tipos de puertos USB que se utilizan para realizar distintas tareas. Los principales tipos de puertos USB son:

Puerto USB 2.0 . Esta versión es la más común y se encuentra en casi todos los dispositivos modernos. Tiene un ancho de banda más alto que el anterior, lo que lo hace ideal para transferir archivos grandes y a altas velocidades.

. Esta versión es la más común y se encuentra en casi todos los dispositivos modernos. Tiene un ancho de banda más alto que el anterior, lo que lo hace ideal para transferir archivos grandes y a altas velocidades. Puerto USB 3.0 . El puerto USB 3.0 es más reciente y es capaz de ofrecer mayores velocidades de transferencia que su predecesor, hasta 10 veces más rápido. Esto significa que puedes transferir archivos mucho más grandes y mucho más rápido, incluso vídeo en alta definición (HD).

. El puerto USB 3.0 es más reciente y es capaz de ofrecer mayores velocidades de transferencia que su predecesor, hasta 10 veces más rápido. Esto significa que puedes transferir archivos mucho más grandes y mucho más rápido, incluso vídeo en alta definición (HD). Puerto USB-C . Este puerto es relativamente nuevo en el mercado, pero está ganando popularidad debido a sus características únicas. El puerto USB-C ofrece velocidades de transferencia extremadamente rápidas, hasta 20 veces más rápido que el anteriormente mencionado USB 2.0; además, este puerto puede ser utilizado para cargar dispositivos electrónicos portátiles como laptops o teléfonos inteligentes.

Además de estas versiones principales hay otros tipos menores incluyendo mini-USB o micro-USB; sin embargo están siendo reemplazados por el conector Type-C debido a su mayor eficiencia y rendimiento generalmente mejorado en comparación con los demás tipos.

