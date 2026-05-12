Puedes ser sancionado por 8.000 años si juegas Forza Horizon 6 antes de su lanzamiento

La filtración de Forza Horizon 6 motivó una sanción inédita de casi ocho milenios de baneo para un jugador detectado. (Xbox)

La reciente filtración que generó acceso anticipado a Forza Horizon 6 ha desencadenado una medida inédita por parte de Playground Games, el estudio de Xbox encargado del juego. Un jugador fue sancionado con un baneo que se extiende hasta el año 9.999, lo que equivale a casi ocho milenios de exclusión de la franquicia.

Cómo fue la filtración anticipada de Forza Horizon 6

Dos semanas antes del lanzamiento del juego, una versión preliminar de Forza Horizon 6 comenzó a circular en internet, disponible para descarga gratuita. La noticia se propagó rápidamente en redes sociales y foros especializados, permitiendo que usuarios accedieran al título casi diez días antes de su estreno oficial, programado para el 19 de mayo.

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Se especuló que la filtración se debió a un error en la gestión de los archivos de la predescarga de Steam. Según esa teoría, una vez habilitada la predescarga, los archivos no estaban encriptados como suele ser habitual, lo que permitía jugar antes del lanzamiento.

Sin embargo, Playground Games negó rotundamente que el acceso anticipado fuera consecuencia de un fallo en la precarga. En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, la desarrolladora aseguró: “Estamos al tanto de las informaciones de que una versión de Forza Horizon 6 se ha filtrado antes del lanzamiento oficial y podemos confirmar que el suceso no es resultado de un problema relacionado con la descarga anticipada”.

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Playground Games negó que el acceso ilegal a Forza Horizon 6 estuviera relacionado con un error en la predescarga de Steam y atribuyó la filtración a otros factores.

Cuál fue la sanción por jugar Forza Horizon 6 antes de tiempo

La reacción de la compañía ante esta filtración ha sido calificada de estricta y ejemplar. Playground Games anunció la implementación de sanciones severas para quienes accedieron indebidamente al juego antes de tiempo. Entre las medidas, se incluyen baneos que afectan tanto a la cuenta personal como al hardware utilizado, imposibilitando el acceso a cualquier entrega de la franquicia.

Uno de los casos más notorios corresponde a un creador de contenido que publicó un vídeo de la versión pirata en su canal de YouTube. Además, utilizó programas de modificación como Cheat Engine para alterar el juego. La sanción impuesta fue una prohibición hasta el 31 de diciembre de 9999, es decir, 7.974 años a partir de la fecha actual.

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Aunque no se esclarece si el castigo responde al hecho de haber jugado antes de tiempo, por modificar el software o por compartir el vídeo, el resultado es el mismo: un baneo de por vida.

La Premium Edition de Forza Horizon 6 perdió valor para usuarios que pagaron por el acceso anticipado de cuatro días, tras la filtración gratuita.

En términos prácticos, la decisión de Playground Games implica que cualquier persona que acceda de forma no autorizada a una build de Forza Horizon 6 antes de su lanzamiento será excluida permanentemente de todos los títulos vinculados a la saga, así como del hardware utilizado para dicha acción.

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La filtración de Forza Horizon 6 no solo afecta la experiencia de quienes accedieron antes de tiempo. Uno de los atractivos de la Premium Edition era el acceso anticipado de cuatro días, un beneficio que pierde valor cuando otros usuarios logran jugar casi diez días antes sin pagar el precio completo.

Esta situación ha generado malestar entre quienes invirtieron en la edición especial buscando exclusividad.

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Estos son los modos de resolución y rendimiento de Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 ya puede precargarse en Xbox Series X|S y PC, con un lanzamiento previsto para el 19 de mayo y acceso anticipado para quienes adquieran la Premium Edition. El espacio requerido varía: 135 GB en Xbox Series X, 130 GB en Series S y 160 GB en PC, siendo obligatorio un SSD en esta última.

Forza Horizon 6 se lanza el 19 de mayo en Xbox Series X|S y PC, con diferentes requisitos de almacenamiento y modos de rendimiento optimizados.

En Xbox Series X, el modo Calidad ofrece 4K nativo a 30 FPS, y el modo Rendimiento, 4K dinámico a 60 FPS. En Series S, Calidad es 1440p a 30 FPS y Rendimiento, 1080p a 60 FPS.

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El juego integra nueve emisoras de radio con música variada, desde drum & bass hasta rock e indie. Los jugadores de entregas anteriores recibirán vehículos exclusivos según su historial. Además, Forza Horizon 6 tendrá soporte para ROG Xbox Ally y se lanzará en PlayStation 5 a finales de año.