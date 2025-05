Gears of War deja de ser exclusivo de Xbox y llega a PlayStation 5: está será la fecha de lanzamiento

La llegada de Gears of War a PS5 refleja la expansión multiplataforma frente a las ventas dominantes de Sony. (Xbox)

El próximo 26 de agosto marcará un hito en la historia del gaming: Gears of War, saga emblemática del universo Xbox, estará disponible por primera vez en PlayStation después de 20 años.

La llegada de Gears of War: Reloaded, una remasterización completa del título original lanzado en 2006, es parte del cambio que está ejecutando Microsoft al expandir sus juegos propios a otras plataformas para llegar a más usuarios.

Esta versión no es un port básico ni un relanzamiento nostálgico. Se trata de una reconstrucción técnica de Gears of War: Ultimate Edition —la revisión de 2015— ahora potenciada para las plataformas actuales.

Desarrollado por The Coalition, en colaboración con Sumo Interactive y Disbelief, el juego estará disponible en Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming, Steam y por primera vez en PlayStation 5, con soporte completo para juego cruzado y progreso compartido entre todas las opciones desde el primer día.

La remasterización incluye resolución 4K, 60 FPS en campaña, HDR y Dolby Atmos, entre otras mejoras técnicas. (Xbox)

Cómo es Gears of War: Reloaded

Visualmente, la edición Reloaded alcanza estándares actuales con resolución 4K, 60 fotogramas por segundo en la campaña y hasta 120 FPS en el modo multijugador. Además, integra soporte HDR, Dolby Vision, audio espacial Dolby Atmos 7.1.4, texturas y efectos de posprocesamiento remasterizados, reflejos y sombras mejoradas, y eliminación total de pantallas de carga durante la campaña.

El juego también incorpora frecuencia de actualización variable (VRR) y recursos visuales optimizados para cada plataforma.

Todo el contenido lanzado previamente en Gears of War: Ultimate Edition —incluyendo la campaña adicional, todos los mapas y modos multijugador, además de personajes y objetos cosméticos clásicos— estará disponible desde el primer día, sin coste adicional.

Una de las mayores novedades es la total interoperabilidad entre plataformas. Gears of War: Reloaded permite a jugadores de Xbox, PlayStation y Steam compartir partidas en línea, sin necesidad de tener una cuenta Microsoft. Quienes sí inicien sesión con una cuenta de Microsoft, sin embargo, podrán acceder al progreso cruzado: es decir, continuar su campaña o mantener su perfil multijugador entre distintas consolas y dispositivos.

Para los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass, el juego estará incluido desde el día de lanzamiento. También se ofrecerá como actualización gratuita para quienes hayan adquirido digitalmente Gears of War: Ultimate Edition antes del 5 de mayo de 2025, siempre que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos por Xbox.

Después de 20 años Gears of War deja de ser exclusivo

Lo que durante años fue una señal de identidad de Xbox, ahora se transforma en símbolo de una nueva fase del negocio de videojuegos. El lanzamiento en PS5 no es un gesto aislado ni una concesión nostálgica: es una jugada quirúrgica de rentabilidad.

Todo el contenido de Gears of War: Ultimate Edition estará disponible sin coste adicional desde el lanzamiento. (Xbox)

Gears, con su peso simbólico y legado técnico, sirve como punta de lanza de un enfoque multiplataforma que Microsoft viene perfilando desde títulos como Sea of Thieves o Hi-Fi Rush.

El contexto es decisivo. En febrero de 2025, PlayStation 5 roza los 74 millones de unidades vendidas, mientras que Xbox Series X|S no alcanza la mitad. Frente a esta diferencia abismal, la lógica de conservar una franquicia emblemática como exclusiva se vuelve económicamente inviable. Reactivar la IP con costos contenidos y ofrecerla a un mercado expandido es una maniobra de supervivencia más que una cesión de identidad.

Un camino que ya han seguido otros juegos con éxito como Forza Horizon 5, Indiana Jones and the Great Circle, Sea of Thieves, Grounded y Hi-Fi Rush, que abandonaron la exclusividad de Xbox para llegar a las consolas de Sony, por lo que esta será una política que se repita con mayor continuidad con los lanzamientos que tenga Xbox Games Studios en el futuro.