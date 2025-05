Glosario de tecnología: cómo sacar provecho a buscadores de imágenes

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Buscador de imágenes

Un buscador de imágenes es una herramienta que permite al usuario encontrar imágenes relacionadas con un término específico. Estos buscadores indexan grandes bases de datos de imágenes disponibles en la web y presentan los resultados en forma de listas, permitiendo al usuario navegar por las diferentes categorías para encontrar la imagen deseada.

Principales buscadores de imágenes

Existen muchos buscadores de imágenes en la web y cada uno ofrece diferentes características. Aquí hay una lista de los principales buscadores de imágenes:

Google Images . Si quieres encontrar la imagen perfecta para tu proyecto, Google Images es el lugar a visitar. Te permite filtrar tus resultados por fecha, tipo de archivo y tamaño, además de que te da sugerencias relacionadas con la búsqueda que realizaste.

. Si quieres encontrar la imagen perfecta para tu proyecto, Google Images es el lugar a visitar. Te permite filtrar tus resultados por fecha, tipo de archivo y tamaño, además de que te da sugerencias relacionadas con la búsqueda que realizaste. TinEye . TinEye es un excelente buscador para encontrar imágenes en línea e incluso puede detectar las imágenes que han sido modificadas o recortadas. También, puede ayudarte a rastrear el origen de una imagen y cuando fue publicada por primera vez en la web.

. TinEye es un excelente buscador para encontrar imágenes en línea e incluso puede detectar las imágenes que han sido modificadas o recortadas. También, puede ayudarte a rastrear el origen de una imagen y cuando fue publicada por primera vez en la web. Bing Images . Si estás buscando algo más que solo palabras clave para tu búsqueda, entonces Bing Images es una gran opción para ti. Esta herramienta ofrece filtros avanzados como fecha, color y ubicación geográfica para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas rápidamente.

. Si estás buscando algo más que solo palabras clave para tu búsqueda, entonces Bing Images es una gran opción para ti. Esta herramienta ofrece filtros avanzados como fecha, color y ubicación geográfica para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas rápidamente. Shutterstock . Esta herramienta no solo te permite encontrar imágenes libres de derechos autorales sino también comprarlas directamente desde su sitio web si así lo deseas. Adicionalmente, ofrecen planes anuales o mensuales con descuentos significativos si planeas usar sus contenidos regularmente para tu proyecto profesional o empresarial.

. Esta herramienta no solo te permite encontrar imágenes libres de derechos autorales sino también comprarlas directamente desde su sitio web si así lo deseas. Adicionalmente, ofrecen planes anuales o mensuales con descuentos significativos si planeas usar sus contenidos regularmente para tu proyecto profesional o empresarial. Pixabay . Pixabay es otra gran plataforma gratuita donde podrás encontrar miles de imágenes libres de derechos autorales sin ningún costo adicional ni limitaciones por uso comercial. Siempre recomendamos leer detalladamente los términos del servicio antes de descargar cualquier imagen para evitar problemas legales en el futuro con los propietarios originales del contenido multimedia originalmente publicado allí.

Cómo buscar imágenes efectivamente

Buscar imágenes efectivamente puede ser una tarea desalentadora si no se sabe cómo hacerlo. Pero con algunos consejos útiles, encontrar lo que necesitas puede ser más fácil de lo que te imaginas. En las próximas líneas, te presentamos algunas recomendaciones para encontrar imágenes efectivamente:

Utiliza palabras clave relevantes . Al igual que con la búsqueda de texto, es importante utilizar palabras clave relevantes cuando busques imágenes. Esto te ayudará a filtrar mejor los resultados y ahorrarte tiempo.

. Al igual que con la búsqueda de texto, es importante utilizar palabras clave relevantes cuando busques imágenes. Esto te ayudará a filtrar mejor los resultados y ahorrarte tiempo. Revisa los filtros . La mayoría de las herramientas de búsqueda dan una variedad de filtros para ayudarte a encontrar exactamente lo que estás buscando. Estos incluyen la ubicación geográfica, el tipo de archivo (por ejemplo, jpeg o png), el tamaño del archivo y la calidad (alta, media o baja).

. La mayoría de las herramientas de búsqueda dan una variedad de filtros para ayudarte a encontrar exactamente lo que estás buscando. Estos incluyen la ubicación geográfica, el tipo de archivo (por ejemplo, jpeg o png), el tamaño del archivo y la calidad (alta, media o baja). Utiliza fuentes confiables . Si quieres evitar los problemas legales relacionados con el uso indebido de material protegido por derechos de autor, debes usar solo fuentes confiables como sitios web respetables o galerías en línea certificadas con licencia Creative Commons.

. Si quieres evitar los problemas legales relacionados con el uso indebido de material protegido por derechos de autor, debes usar solo fuentes confiables como sitios web respetables o galerías en línea certificadas con licencia Creative Commons. Usa herramientas avanzadas para la búsqueda inversa . Si ya tienes una imagen pero no sabes dónde proviene ni quién es su autor, puedes usar herramientas avanzadas como Google Reverse Image Search o TinEye para ayudarte a rastrear sus orígenes.

Optimización de imágenes para SEO

Optimizar imágenes para SEO es una forma clave de mejorar el rendimiento de tu sitio web. Esto incluye optimizar la calidad y el tamaño de las imágenes, así como la forma en que estas se etiquetan. En las próximas líneas, te presentamos algunos consejos útiles para optimizar tus imágenes para SEO:

Utiliza el mismo nombre del archivo en todas tus imágenes. Esto ayuda a los motores de búsqueda a entender el contenido de tu imagen, lo que mejora su clasificación.

Usa formatos de imagen web comunes. Algunos formatos populares incluyen JPEG, PNG y GIF. Esto asegurará que las imágenes carguen rápidamente en los navegadores de los usuarios y no dañen su experiencia al navegar por tu sitio web.

Comprime las imágenes antes de subirlas a tu sitio web para reducir su tamaño sin sacrificar la calidad visual. Existen varias herramientas gratuitas disponibles en línea que puedes utilizar para comprimir las imágenes antes de cargarlas al servidor web.

Agrega etiquetas alt o attributos alt a todas tus imágenes para indicarle a los motores de búsqueda qué hay dentro del archivo multimedia,esto es especialmente útil si un usuario no puede ver la imagen debido a un problema con su explorador o dispositivo móvil.

Incorpora palabras clave relevantes en las etiquetas alt y descripciones breves para ayudar a los motores de búsqueda a entender mejor el contenido visual. Procura evitar explicaciones demasiado largas o irrelevantes ya que podría disminuir el rendimiento general del sitio web.

Tendencias y futuro de la búsqueda de imágenes

En lo que sigue te dejamos algunas tendencias destacadas en cuanto a la búsqueda de imágenes:

Herramientas de búsqueda más inteligentes . Las herramientas de búsqueda actualmente están mejorando para ofrecer resultados más precisos y relevantes. Lo que implica que las personas serán capaces de encontrar exactamente lo que están buscando sin tener que pasar horas investigando.

. Las herramientas de búsqueda actualmente están mejorando para ofrecer resultados más precisos y relevantes. Lo que implica que las personas serán capaces de encontrar exactamente lo que están buscando sin tener que pasar horas investigando. Descripciones verbales . La IA también se utilizará para proporcionar descripciones verbales o etiquetados automatizados para cada imagen, lo que permitirá a las personas encontrar rápidamente contenido relacionado con sus intereses específicos.

. La IA también se utilizará para proporcionar descripciones verbales o etiquetados automatizados para cada imagen, lo que permitirá a las personas encontrar rápidamente contenido relacionado con sus intereses específicos. Búsquedas visuales . Los usuarios podrán realizar búsquedas basadas en una imagen existente, donde el motor de búsqueda analizaría los detalles visibles para encontrar imágenes similares. Esto haría la tarea mucho más fácil para los usuarios ya no tendrían que escribir palabras clave ni calificaciones manualmente.

. Los usuarios podrán realizar búsquedas basadas en una imagen existente, donde el motor de búsqueda analizaría los detalles visibles para encontrar imágenes similares. Esto haría la tarea mucho más fácil para los usuarios ya no tendrían que escribir palabras clave ni calificaciones manualmente. Realidad Aumentada/Realidad Virtual . Con la llegada de la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR), los motores de búsqueda ahora pueden ofrecer contenido interactivo 3D y multidimensional. Lo que hace posible a los usuarios experimentar contenido visual como si estuvieran allí mismo.

. Con la llegada de la realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR), los motores de búsqueda ahora pueden ofrecer contenido interactivo 3D y multidimensional. Lo que hace posible a los usuarios experimentar contenido visual como si estuvieran allí mismo. Compatibilidad con dispositivos móviles . Los motores de búsqueda ahora son compatibles con dispositivos móviles, permitiendo a los usuarios acceder fácilmente al contenido desde cualquier lugar del mundo sin preocuparse por conexiones inestables o velocidades lentas.

. Los motores de búsqueda ahora son compatibles con dispositivos móviles, permitiendo a los usuarios acceder fácilmente al contenido desde cualquier lugar del mundo sin preocuparse por conexiones inestables o velocidades lentas. Reconocimiento facial/objetos . Los motores de búsqueda ahora pueden reconocer características faciales humanas y objetos específicos en las imágenes, lo que permite obtener resultados extremadamente precisos sin tener que escribir ninguna palabra clave o calificación manualmente.

La tecnología y la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.