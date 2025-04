Glosario de tecnología: qué significa Ley de Moore

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Ley de Moore

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

La ley de Moore señala que cada dos años que pasen, se duplica el número de transistores que utiliza un microprocesador.

En líneas generales, dicha ley tiene su importancia especialmente en el mundo de las computadoras.

Historia y origen de la ley de Moore

En primer lugar, se debe mencionar que la persona que creó dicha ley fue el ingeniero Gordon Moore. Además de lo anterior, fue el director de los laboratorios Fairchild Semiconductor y el cofundador de la empresa Intel.

Gordon fue la primera persona en observar ciertas tendencias durante su estudio de la microelectrónica. En un primer momento, estableció en su ley que cada año se duplica el número de transistores de un microprocesador.

No obstante, en el año 1975 modificó el resultado de su investigación para aclarar que se requerían de dos años para la duplicación del número de transistores.

La ley de Moore en la actualidad

Al tratarse de un concepto que se introdujo en los años 90, actualmente se pueden ver los beneficios que ha traído el establecimiento de la Ley de Moore.

Los mejores ejemplos son los teléfonos inteligentes, computadoras o incluso laptops. Estos son el mejor ejemplo pues sus procesadores son pequeños y prácticos, por lo que a nivel físico son más compactos.

Actualmente, todos los procesadores (o la gran mayoría) están hechos de silicio. Esto último gracias a que funciona bien para el cometido que se requiere, además de que es el segundo material más abundante en la corteza terrestre del planeta.

A pesar de esto último, el silicio no es un material que tenga una conductividad perfecta. Esto implica que la construcción de transistores con este material puede llegar a afectar en el futuro.

El futuro de la ley de Moore

Como es de esperarse, existen transistores que son tan pequeños que pueden resultar imperceptibles. Esto se puede notar en microchips como los ya mencionados smartphones.

No obstante, hay factores como la alta temperatura que puede dificultar la tarea de los transistores.

Esto implica que en algún momento habrá un límite en cuanto a la construcción de circuitos pequeños. Dicho límite se le conoce como el límite de la ley de Moore y es comprensible que pase en algún momento.

Otro punto importante a mencionar, es que a nivel de software se han creado una gran variedad de herramientas que ayudan muchísimo. Estas podrían ser un gran soporte a la hora de extender los niveles físicos que pueda alcanzar la ley, aunque dicho concepto se acabará en algún momento.

Final de la ley de Moore

En cuanto al fin de la ley de Moore, existen muchas opiniones encontradas. Desde científicos que consideran que esta finalizó en el año 2018, pasando por algunos que dijeron que terminaría en 2021 y con otros que afirman que finalizará en el año 2025.

Sea cual sea la respuesta definitiva, se sabe que existe un límite físico en el cual la construcción de transistores cada vez más pequeños no se podrá seguir haciendo. No obstante, con los avances se han buscado nuevas opciones para detener el curso de la tecnología.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aprender términos de tecnología

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que rápidamente avanza.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, extraños, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.