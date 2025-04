La pregunta que Steve Jobs se hacía cada día para evitar arrepentimientos antes de morir

Cada innovación tenía su sello y no replicaba diseños de la competencia. (Foto: REUTERS)

En su célebre discurso en la Universidad de Stanford, Steve Jobs, cofundador de Apple, reveló una reflexión personal que guió su vida y sus decisiones: la necesidad de tomar conciencia diaria de la muerte. “Si vives cada día como si fuera el último, algún día acertarás”, recordó Jobs al compartir una cita que había leído a los 17 años.

A partir de ese momento, Jobs se hizo una pregunta esencial cada mañana: “Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?”. La respuesta, casi siempre sincera, le permitió identificar cuándo era necesario cambiar de rumbo para evitar arrepentirse al final de su vida.

Esta reflexión, que sucedió un año después de haber sido diagnosticado con cáncer de páncreas, evidenció la visión de Jobs sobre la muerte y el rol en su vida. Él mismo expresó, “recordar que pronto moriré es la herramienta más importante que encontré para ayudarme a tomar las grandes decisiones de la vida”.

Cómo tomar decisiones importantes sin tener miedo al fracaso

El pánico es uno de los mayores problemas al querer empezar un proyecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más profundos de la filosofía de Jobs era la importancia de vivir sin miedo al fracaso o la vergüenza. “Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder”, aseguró Jobs en su discurso.

Según él, muchas veces las personas se sienten atrapadas por el temor a lo que los demás puedan pensar, lo que puede llevar a tomar decisiones que no se alinean con su verdadero ser. Al liberarse de esos miedos, se encuentra la verdadera libertad para seguir el propio camino.

Para Jobs, este enfoque fue esencial para su éxito. En su carrera, tomó decisiones audaces, como regresar a Apple tras haber sido despedido, y revolucionar industrias como la de la música y la telefonía táctil. Sin el coraje de desafiar las convenciones y arriesgarse a fracasar, nunca habría alcanzado los logros que definieron su legado.

Por qué es clave la pasión y la identidad para alcanzar el éxito

El deseo de cambiar el mundo movió a Jobs y sus compañeros a fundar una de las empresas más grandes del mundo. (Foto: REUTERS)

Jobs motivó a los jóvenes a no dejarse atrapar por las expectativas ajenas y a no vivir según los estándares de los demás. “Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otra persona”, dijo en su intervención.

La influencia de las opiniones ajenas es uno de los obstáculos más grandes para la autenticidad, pero Jobs sostenía que, para alcanzar el éxito verdadero, era necesario ignorarlas. En lugar de buscar la validación externa, creía que lo crucial era escuchar la propia voz interior, seguir las pasiones y hacer caso omiso del ruido del mundo.

De acuerdo con este enfoque, Jobs destacó la importancia de la valentía: “Ten la valentía de seguir tu corazón y tu intuición. De alguna manera, ellos ya saben en qué quieres convertirte realmente”.

Para él, la intuición no era solo un recurso emocional, sino una guía profunda hacia el propósito personal y profesional. Las decisiones que tomó a lo largo de su vida fueron, en su mayoría, impulsadas por una confianza en sí misma que surgió del autoconocimiento y la introspección.

Cómo afrontar los retos que presente el futuro

Cada invento de Jobs pretendía transformar la sociedad. (Foto: REUTERS)

La vida de Jobs estuvo marcada por momentos de crisis, como cuando fue despedido de Apple, la empresa que fundó. Pero lejos de ser un obstáculo, esas experiencias de fracaso fueron aprendizajes para su desarrollo profesional.

Jobs hablaba de cómo la adversidad le enseñó a no rendirse ante los obstáculos, sino a encontrar nuevas formas de avanzar. “Las grandes decisiones de la vida no deben basarse en el miedo al fracaso, sino en la convicción de que algo más grande está en juego”, decía.

Su regreso a Apple fue un caso claro de cómo una persona puede reinventarse y recuperar su rumbo. Después de años de estar alejado de la compañía, Jobs encontró la manera de transformarla y llevarla a niveles superiores.

Por qué se debe priorizar lo que de verdad importanta

El enfoque es clave cualquier disciplina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su discurso, Jobs hizo énfasis en la necesidad de centrarse en lo importante, dejando de lado todo lo que no lo es. La vida es finita y por eso mismo, el tiempo debe invertirse en aquello que nos hace sentir plenos y felices.

“Todo el resto es secundario”, afirmó Jobs. Esta filosofía de vida le permitió tomar decisiones clave, que lo alejaron de los caminos convencionales para seguir su propio destino.

De esta manera, Jobs enfocó sus esfuerzos en innovar, mejorar la tecnología y ofrecer productos que transformarán la vida de las personas. No perdió tiempo en proyectos que no se alineaban con su visión de futuro, ni en compromisos que no reflejaban sus valores.