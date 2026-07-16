Usuarios de Roblox podrán diseñar juegos desde sus dispositivos usando la aplicación móvil

Roblox introduce una herramienta móvil para crear juegos sin conocimientos de programación. (Europa Press)

Roblox presentó una nueva función que permite a los usuarios crear juegos directamente desde sus dispositivos móviles mediante inteligencia artificial. Con el nombre de "Build“, esta herramienta introduce una modalidad de desarrollo sin necesidad de conocimientos de programación y marca un punto de inflexión en la accesibilidad para los creadores de contenidos dentro de la plataforma.

La función está diseñada para ampliar las posibilidades de creación y colaboración entre los miembros de la comunidad global de Roblox.

La función Build de Roblox se integra en la aplicación móvil y ofrece la posibilidad de convertir indicaciones simples en videojuegos básicos. Según la compañía, cualquier usuario puede escribir una instrucción como “Vamos a crear un juego de aventuras acogedor ambientado en un bosque frondoso” y obtener de inmediato una versión inicial editable y compartible.

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La empresa explicó en su blog que “gracias a un amplio conjunto de modelos de IA, que incluyen modelos de Roblox tanto de código abierto como propietarios, Build gestiona la mecánica del juego, el entorno, los personajes, el estilo visual, el sonido y mucho más”.

El sistema evaluará la calidad de los juegos creados con IA según la retención de jugadores. (Roblox)

Competencia y preocupaciones en torno a la inteligencia artificial

El avance de herramientas similares por parte de empresas como Google, Microsoft y Tencent ha generado debates dentro de la industria. La utilización de inteligencia artificial para el desarrollo de juegos ha suscitado inquietudes entre desarrolladores y jugadores.

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Los críticos consideran que la reducción de barreras técnicas podría derivar en una proliferación de juegos repetitivos y de baja calidad, además de agravar la competencia entre creadores humanos y contenido generado por IA que puede producirse con mayor rapidez.

Un dato relevante remite a la encuesta sobre el estado de la industria de los videojuegos realizada este año durante la Game Developers Conference: el 52% de los profesionales del sector considera que la IA generativa está teniendo un impacto negativo en la industria. Esta percepción se suma al desafío de mantener la calidad y originalidad en el catálogo de juegos disponibles.

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El 52% de los profesionales del sector ve un impacto negativo de la IA generativa en la industria. (Europa Press)

Medidas de control y clasificación del contenido

Para mitigar la saturación de contenido de baja calidad, Roblox implementará un sistema de clasificación basado en la retención de jugadores. Los juegos generados por IA serán evaluados de modo similar a otros títulos en la plataforma: solo aquellos que logren mantener el interés de los usuarios aparecerán en lugares destacados.

“Nuestros sistemas de descubrimiento están diseñados para destacar juegos con una retención a largo plazo, lo que excluye los juegos con inteligencia artificial deficiente. La calidad de los juegos en la página principal no cambia: si nadie lo juega, nadie lo encontrará”, comunicó la empresa.

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El objetivo es acelerar la creación sin sacrificar la visibilidad de los proyectos más atractivos, independientemente de si han sido creados por humanos o IA.

La fase de pruebas de la nueva función comenzará en Nueva Zelanda, antes de su expansión global. (Reuters)

Características de la nueva función

La fase de pruebas alfa públicas de la función Build comenzará el 28 de julio. Roblox detalló que estará disponible inicialmente para usuarios de Nueva Zelanda mayores de nueve años que hayan verificado su edad. Además, los mayores de 16 años podrán publicar sus creaciones para una audiencia global. Existirá una versión básica gratuita y varias opciones de pago para quienes deseen acceder a funciones adicionales.

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Junto con la creación de juegos, la empresa está desarrollando agentes de IA que asistirán a los creadores en pruebas de juego y análisis de datos. Se espera que estas herramientas adicionales estén disponibles en los próximos meses y refuercen el ecosistema creativo de Roblox.

La compañía ya cuenta con un modelo base de IA para la generación de recursos en 3D y un chatbot que asiste a los desarrolladores durante el proceso creativo. Entre las novedades que se encuentran en desarrollo figura un modelo capaz de generar escenas 3D completas, editables y jugables a partir de una sola instrucción textual.

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El anuncio de la función Build coincide con la decisión de Roblox de discontinuar Roblox Connect, su herramienta de videollamadas basada en avatares que se introdujo en 2023.