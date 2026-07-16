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Así esquiva Starlink la basura espacial: más de 355 mil maniobras para evitar colisiones en el último año

Cada satélite de SpaceX corrigió su curso más de 40 veces en un año para evitar impactos

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Starlink esquivó más de 350.000 riesgos de colisión entre junio de 2025 y mayo de 2026. (Europa Press)
Starlink esquivó más de 350.000 riesgos de colisión entre junio de 2025 y mayo de 2026. (Europa Press)

La constelación de Starlink, operada por SpaceX, ha ejecutado más de 355.000 maniobras para evitar colisiones con basura espacial y otros satélites entre junio de 2025 y mayo de 2026, según los informes semestrales presentados por la compañía a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC).

Durante el periodo más reciente analizado, comprendido entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, Starlink realizó 207.152 maniobras evasivas. En los seis meses anteriores, la cifra ascendió a 148.696, lo que implica que cada satélite de la red de banda ancha corrigió su trayectoria más de 40 veces en promedio durante el año, casi una vez por semana. Este ritmo responde al crecimiento exponencial de la presencia de SpaceX en la órbita terrestre baja.

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Crecimiento de la constelación y riesgos asociados

La expansión de Starlink ha sido uno de los factores que más ha incrementado la actividad orbital. Según los datos recogidos, la red de satélites de SpaceX superó los 10.000 dispositivos en junio de 2026, tras haber contado con unos 6.000 el año anterior. En ese mismo periodo, el número total de satélites operativos alrededor de la Tierra pasó de cerca de 10.000 a aproximadamente 16.000.

La constelación de SpaceX superó los 10.000 satélites en órbita en 2026. (Reuters)
La constelación de SpaceX superó los 10.000 satélites en órbita en 2026. (Reuters)

Los ingenieros de SpaceX han dotado a sus satélites de un sistema autónomo de prevención de colisiones. Este mecanismo modifica la trayectoria de los dispositivos cuando la probabilidad de impacto supera tres entre diez millones.

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Asimismo, la empresa ha implementado una política que permite a los satélites apartarse automáticamente ante una alerta de aproximación, sin esperar la coordinación con el operador del objeto implicado.

Opinión de expertos y advertencias

La comunidad científica reconoce los esfuerzos de SpaceX pero advierte sobre los riesgos derivados del crecimiento de las constelaciones.

Expertos advierten que la multiplicación de maniobras no elimina el riesgo acumulado de accidente. (Europa Press9
Expertos advierten que la multiplicación de maniobras no elimina el riesgo acumulado de accidente. (Europa Press9

Según declaró a Space.com Hugh Lewis, profesor de astronáutica de la Universidad de Birmingham, “creo que nos dirigimos hacia una situación en la que se producirá una colisión que implicará a un satélite operativo de la constelación. Y no será por falta de intentos de evitarla. Sucederá a pesar de todas esas maniobras”.

Lewis considera que SpaceX realiza “un trabajo excelente” en la gestión del tráfico orbital. Sin embargo, señala que incluso un riesgo muy bajo, repetido cientos de miles de veces, adquiere una magnitud significativa.

“Las maniobras evasivas reducen la probabilidad de colisión hasta aproximadamente una entre un millón, una cifra tan pequeña que resulta insignificante. El problema es que, si haces un millón de maniobras y mantienes una probabilidad residual de una entre un millón, terminas con un riesgo agregado en toda la constelación que no puedes eliminar”.

SpaceX ha solicitado permiso para ampliar su red Starlink a 100.000 satélites en los próximos años. (Europa Press)
SpaceX ha solicitado permiso para ampliar su red Starlink a 100.000 satélites en los próximos años. (Europa Press)

Retos regulatorios

Las previsiones de la propia SpaceX apuntan a que Starlink podría alcanzar el millón de maniobras acumuladas en junio de 2027, y superar esa cifra cada año a partir de 2030. La compañía ha solicitado a la FCC autorización para ampliar la red hasta los 100.000 satélites, lo que multiplicaría el volumen de maniobras y la complejidad de la vigilancia orbital.

Tommaso Sgobba, director de la Asociación Internacional para el Avance de la Seguridad Espacial, explicó que “cuantos más satélites introduces en una franja orbital, más parejas de satélites existen cuyas trayectorias podrían cruzarse. Añadir satélites no incrementa el riesgo de uno en uno, sino que multiplica el número de posibles emparejamientos. Si duplicas los satélites en una franja orbital, aproximadamente cuadruplicas el número de parejas que deben vigilarse”.

Sgobba subraya que las predicciones sobre trayectorias presentan un margen de error considerable, afectado por factores como el rozamiento atmosférico y la actividad solar. Esta incertidumbre obliga a los satélites a esquivar frecuentemente objetos que en realidad no representan una amenaza inminente, lo que “consume combustible y acorta la vida operativa durante el proceso”.

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