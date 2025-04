Nueva prórroga a TikTok en Estados Unidos: la app China tiene 75 días más para llegar a un acuerdo

Donald Trump enfatizó su intención de "salvar" TikTok. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Donald Trump anunció que firmó una orden ejecutiva para mantener TikTok “a salvo” en Estados Unidos, dando una prórroga de 75 días, es decir, hasta el próximo 19 de junio. En una publicación en su red social, Truth Social, el Presidente de Estados Unidos explicó que su administración ha estado trabajando arduamente en un acuerdo y que ya han logrado un avance significativo.

Sin embargo, destacó que dicho acuerdo aún requiere más trabajo para asegurar que se firmen todas las aprobaciones necesarias. Trump también expresó su deseo de continuar trabajando de “buena fe” con China, aunque reconoció que el país no está satisfecho con los aranceles recíprocos impuestos, los cuales considera esenciales para un comercio justo y equilibrado entre China y Estados Unidos.

Enfatizó que esto demuestra que los aranceles son una herramienta económica poderosa y clave para la seguridad nacional. Finalmente, aseguró que no desean que TikTok “se apague” y reiteró su esperanza de continuar colaborando con la aplicación y con China para cerrar el acuerdo.

Trump dijo: “El acuerdo requiere más trabajo para garantizar que se firmen todas las aprobaciones necesarias, por lo que estoy firmando una orden ejecutiva para mantener TikTok en funcionamiento durante 75 días adicionales”.

Trump dio la noticia en su red social. (Truth Social)

TikTok enfrenta un futuro incierto en Estados Unidos: posibles compradores y estrategias

TikTok, la popular aplicación de videos cortos, se encuentra en una encrucijada en Estados Unidos. La plataforma tiene hasta el próximo 19 de junio de 2025, para desvincularse de su empresa matriz china, ByteDance o enfrentarse a una posible prohibición en el país.

Este ultimátum ha generado un interés significativo por parte de varias empresas y figuras influyentes que buscan adquirir la red social.

Amazon, el gigante del comercio electrónico, ha sido uno de los nombres más destacados en este contexto.

De acuerdo con The New York Times, la compañía habría presentado una oferta para adquirir TikTok, aunque aún no ha habido confirmación oficial por parte de las empresas involucradas. La relación entre Amazon y TikTok ya es notable, ya que la plataforma se ha convertido en un centro de compras donde los influencers recomiendan productos de Amazon a sus seguidores, generando comisiones por las ventas.

Amazon no ha confirmado sus intenciones de compra de TikTok. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por otro lado, Tim Stokely, fundador de OnlyFans, también ha mostrado interés en TikTok. Según Forbes, Stokely, a través de su startup Zoop, se ha asociado con una fundación de criptomonedas para presentar una oferta por la plataforma. Esta iniciativa se suma a los rumores sobre el interés de varias firmas de inversión y capital de riesgo en Estados Unidos.

En este contexto, la firma de capital privado Blackstone podría unirse a los accionistas no chinos de ByteDance, como Susquehanna International Group y General Atlantic, para aportar nuevo capital y competir por el negocio de TikTok en Estados Unidos.

Además, Andreessen Horowitz, una firma de capital riesgo estadounidense, estaría en conversaciones para obtener financiación externa con el objetivo de adquirir la participación de los inversores chinos en TikTok, según reportó Financial Times.

El interés por TikTok no se limita a las grandes corporaciones. El influencer MrBeast también ha expresado su deseo de adquirir la plataforma.

Algunos usuarios enviaron donaciones a MrBeast cuando expresó su deseo de comprar TikTok. (TikTok: MrBeast)

En un video, reveló que se reunió con un grupo de millonarios y su abogado para evaluar la posibilidad de comprar TikTok, afirmando: “Estados Unidos merece TikTok”. Esta declaración se sumó a un mensaje anterior publicado en X (antes Twitter), donde MrBeast escribió: “Está bien, compraré TikTok para que no lo baneen”.

La situación de TikTok en Estados Unidos es compleja y está en constante evolución. Con el plazo impuesto por el gobierno estadounidense acercándose, el futuro de la plataforma en el país sigue siendo incierto, y las negociaciones y propuestas continúan desarrollándose en un entorno de alta competencia e interés global.