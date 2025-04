TikTok tiene menos de 24 horas para no ser vetada en Estados Unidos: quiénes están dispuestos a comprarla

El fundador de OnlyFans habría mostrado interés en adquirir TikTok. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

TikTok tiene hasta el sábado 5 de abril de 2025 para definir su futuro en Estados Unidos, ya que debe desprenderse de su propiedad china (ByteDance) o enfrentarse a una posible prohibición en el país. Ante esta situación, se ha reportado que varias empresas estarían interesadas en adquirir la red social, entre ellas Amazon y Tim Stokely, fundador de OnlyFans.

Según indicó The New York Times, Amazon habría presentado una oferta de último minuto para adquirir TikTok, la cual fue enviada mediante una carta dirigida al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Comercio Howard Lutnick. Sin embargo, las empresas involucradas aún no se han pronunciado oficialmente sobre el rumor de esta propuesta.

Amazon ya mantiene vínculos con TikTok. La aplicación, que cuenta con 170 millones de usuarios en Estados Unidos, se ha convertido en un importante centro de compras minoristas, donde los influencers recomiendan productos a sus seguidores.

Amazon no ha confirmado si realmente propuso una oferta para adquirir TikTok en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Aunque TikTok tiene su propia tienda en línea, TikTok Shop, muchos influencers continúan alentando a sus audiencias a comprar productos a través de Amazon, lo que les permite obtener comisiones por las transacciones. Además, Amazon ha proporcionado infraestructura técnica para la plataforma.

Por otro lado, Tim Stokely, fundador de OnlyFans, a través de su startup Zoop, se ha asociado con una fundación de criptomonedas para presentar un plan de última etapa para pujar por TikTok, recoge Forbes.

Recientemente, han circulado rumores sobre el interés de varias firmas de inversión y capital de riesgo en Estados Unidos por adquirir TikTok.

En este contexto, la firma de capital privado Blackstone podría unirse a los accionistas no chinos de ByteDance, encabezados por Susquehanna International Group y General Atlantic, con el fin de aportar nuevo capital y competir por el negocio de TikTok en Estados Unidos.

Donald Trump amplió el plazo de prohibición de TikTok en enero de 2025. REUTERS/Kent Nishimura

Por otro lado, Andreessen Horowitz, una firma de capital riesgo estadounidense, estaría en conversaciones para obtener financiación externa con el objetivo de adquirir la participación de los inversores chinos en TikTok.

Esta iniciativa formaría parte de una oferta liderada por Oracle y otros inversores estadounidenses para desvincular la plataforma de ByteDance, según lo reportado por Financial Times.

MrBeast mostró interés en TikTok

Cuando TikTok enfrentaba una situación similar en enero de 2025, antes de que Trump extendiera el plazo hasta abril, MrBeast expresó su interés en adquirir la red social.

En un video, el influencer reveló que se reunió con “un grupo de millonarios” y con su abogado para evaluar la posibilidad de comprar la plataforma. “Tenemos lista una oferta. Estados Unidos merece TikTok”, afirmó, y agregó un mensaje dirigido a la red social: “Déjame salvar esta plataforma, TikTok”.

Esta declaración se sumó a un mensaje anterior publicado en X (antes Twitter), donde MrBeast escribió: “Está bien, compraré TikTok para que no lo baneen”. Su propuesta recibió un respaldo considerable de sus seguidores, quienes incluso realizaron donaciones para apoyar la causa.

Los seguidores de MrBeast realizaban donaciones a través de TikTok para que el creador comprara la plataforma. (TikTok: MrBeast)

En el mismo contexto de enero de 2025, circuló un rumor, inicialmente reportado por Bloomberg, que indicaba que Elon Musk también estaría interesado en adquirir TikTok. Sin embargo, la red social rápidamente desmintió esta información.

Días después, Musk aclaró que no tenía intención de adquirir TikTok. “No tengo ningún plan sobre lo que haría si tuviera TikTok”, afirmó Musk durante la conversación.

“Supongo que miraría el algoritmo e intentaría decidir: ¿Qué tan útil es este algoritmo? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo para que sea más productivo y, en última instancia, beneficioso para la humanidad?”. Estas declaraciones fueron hechas durante una entrevista en la Cumbre Económica organizada por el medio alemán Welt, el 28 de enero de 2025, y publicadas días después en YouTube.

Musk también aclaró que no utiliza TikTok y que no está familiarizado con la plataforma. “No uso TikTok personalmente”, comentó. Además, describió su adquisición de Twitter, ahora conocida como X, como algo fuera de lo común en su carrera empresarial: “Normalmente, creo empresas desde cero”, destacó.