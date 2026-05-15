Esta es la verdadera función de los agujeros en los enchufes eléctricos

Los orificios en los enchufes permiten que la clavija quede sujeta dentro del tomacorriente. (Composición)

Los enchufes eléctricos cuentan con dos pequeños orificios en sus clavijas metálicas que cumplen una función esencial: mejorar la sujeción y la seguridad de la conexión eléctrica en hogares y oficinas.

Aunque muchas personas los pasan por alto, estos agujeros han formado parte del diseño de enchufes durante más de un siglo y su utilidad va mucho más allá de lo estético.

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El diseño de los enchufes modernos se remonta a Harvey Hubbell II, un inventor estadounidense que en 1904 introdujo uno de los primeros enchufes desmontables. Su objetivo era facilitar la conexión y desconexión de aparatos eléctricos, eliminando la necesidad de manipular cables y exponerse a riesgos. Los orificios en las clavijas respondían a la necesidad de fijar la conexión de manera segura dentro del tomacorriente, un avance que sentó las bases para numerosos estándares de seguridad.

Este desarrollo permitió una mayor compatibilidad y eficiencia en la producción de dispositivos eléctricos, además de contribuir a la reducción de accidentes domésticos relacionados con la electricidad. Los detalles de diseño pueden tener un impacto directo en la seguridad diaria.

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Los tomacorrientes modernos sujetan estos agujeros para fijar las clavijas y prevenir cortocircuitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los enchufes llevan agujeros

Cada vez que un usuario conecta un aparato, esos dos pequeños orificios desempeñan un papel clave. Los orificios en los enchufes permiten que las clavijas queden mejor sujetas dentro del tomacorriente, evitando desconexiones accidentales que podrían interrumpir el funcionamiento de los dispositivos o provocar fallas eléctricas. Los resortes o lengüetas internas del tomacorriente se enganchan en estos orificios, asegurando una conexión firme y estable.

Algunos tomacorrientes modernos incluyen mecanismos de bloqueo que solo permiten la entrada de clavijas con orificios, lo que añade un nivel extra de protección. Este sistema no solo evita la desconexión accidental, sino que también ayuda a prevenir cortocircuitos y posibles accidentes domésticos.

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Qué hay dentro de un tomacorriente

Los tomacorrientes, también conocidos como enchufes de pared, están compuestos por contactos metálicos que reciben las clavijas del enchufe y permiten el paso seguro de la corriente eléctrica. Estos contactos se alojan en una carcasa aislante, normalmente fabricada en plástico, que protege contra descargas eléctricas y evita el contacto con partes energizadas. La disposición interna está pensada para que, al insertar un enchufe, las clavijas hagan contacto firme con los resortes del interior.

Algunos tomacorrientes incluyen mecanismos de bloqueo que solo aceptan clavijas con orificios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La existencia de orificios en las clavijas facilita que estos resortes internos se enganchen, aumentando la estabilidad y seguridad de la conexión. Algunos modelos de tomacorrientes están diseñados para aceptar únicamente enchufes con orificios, lo que impide el uso de adaptadores o dispositivos no homologados, reforzando la protección en el hogar.

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Consejos para el cuidado de los tomacorrientes

El uso cotidiano de los enchufes y tomacorrientes exige ciertas precauciones para evitar accidentes eléctricos. Se recomienda no sobrecargar los tomacorrientes conectando varios dispositivos de alto consumo al mismo tiempo, ya que esto puede causar recalentamiento y aumentar el riesgo de incendios.

Es fundamental revisar periódicamente el estado de los tomacorrientes. Si alguno está flojo, emite chispas, se calienta en exceso o presenta marcas de quemaduras, debe ser reemplazado por un profesional. Mantener los tomacorrientes fuera del alcance de niños y utilizar protectores de seguridad ayuda a prevenir accidentes. Además, se aconseja no manipular estos dispositivos con las manos mojadas y asegurarse de que los enchufes encajen correctamente.

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El mantenimiento regular y el buen uso de enchufes y tomacorrientes previenen riesgos y fallas eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante cualquier señal de mal funcionamiento, como ruidos anómalos o cortes de energía, especialistas sugieren apagar la corriente desde el tablero general y consultar a un electricista. La prevención y el mantenimiento regular son las mejores formas de evitar incidentes eléctricos en el hogar.