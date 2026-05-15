Tecno

Esta es la verdadera función de los agujeros en los enchufes eléctricos

Este diseño fue ideado en 1904 por el inventor Harvey Hubbell II para mejorar la seguridad eléctrica

Guardar
Google icon
Agujeros en enchufes
Los orificios en los enchufes permiten que la clavija quede sujeta dentro del tomacorriente. (Composición)

Los enchufes eléctricos cuentan con dos pequeños orificios en sus clavijas metálicas que cumplen una función esencial: mejorar la sujeción y la seguridad de la conexión eléctrica en hogares y oficinas.

Aunque muchas personas los pasan por alto, estos agujeros han formado parte del diseño de enchufes durante más de un siglo y su utilidad va mucho más allá de lo estético.

PUBLICIDAD

El diseño de los enchufes modernos se remonta a Harvey Hubbell II, un inventor estadounidense que en 1904 introdujo uno de los primeros enchufes desmontables. Su objetivo era facilitar la conexión y desconexión de aparatos eléctricos, eliminando la necesidad de manipular cables y exponerse a riesgos. Los orificios en las clavijas respondían a la necesidad de fijar la conexión de manera segura dentro del tomacorriente, un avance que sentó las bases para numerosos estándares de seguridad.

Este desarrollo permitió una mayor compatibilidad y eficiencia en la producción de dispositivos eléctricos, además de contribuir a la reducción de accidentes domésticos relacionados con la electricidad. Los detalles de diseño pueden tener un impacto directo en la seguridad diaria.

PUBLICIDAD

Primer plano de un enchufe eléctrico blanco con dos clavijas de metal dorado que tienen agujeros. El cable del enchufe se extiende hacia la derecha. Fondo borroso con herramientas.
Los tomacorrientes modernos sujetan estos agujeros para fijar las clavijas y prevenir cortocircuitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los enchufes llevan agujeros

Cada vez que un usuario conecta un aparato, esos dos pequeños orificios desempeñan un papel clave. Los orificios en los enchufes permiten que las clavijas queden mejor sujetas dentro del tomacorriente, evitando desconexiones accidentales que podrían interrumpir el funcionamiento de los dispositivos o provocar fallas eléctricas. Los resortes o lengüetas internas del tomacorriente se enganchan en estos orificios, asegurando una conexión firme y estable.

Algunos tomacorrientes modernos incluyen mecanismos de bloqueo que solo permiten la entrada de clavijas con orificios, lo que añade un nivel extra de protección. Este sistema no solo evita la desconexión accidental, sino que también ayuda a prevenir cortocircuitos y posibles accidentes domésticos.

Qué hay dentro de un tomacorriente

Los tomacorrientes, también conocidos como enchufes de pared, están compuestos por contactos metálicos que reciben las clavijas del enchufe y permiten el paso seguro de la corriente eléctrica. Estos contactos se alojan en una carcasa aislante, normalmente fabricada en plástico, que protege contra descargas eléctricas y evita el contacto con partes energizadas. La disposición interna está pensada para que, al insertar un enchufe, las clavijas hagan contacto firme con los resortes del interior.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Algunos tomacorrientes incluyen mecanismos de bloqueo que solo aceptan clavijas con orificios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La existencia de orificios en las clavijas facilita que estos resortes internos se enganchen, aumentando la estabilidad y seguridad de la conexión. Algunos modelos de tomacorrientes están diseñados para aceptar únicamente enchufes con orificios, lo que impide el uso de adaptadores o dispositivos no homologados, reforzando la protección en el hogar.

Consejos para el cuidado de los tomacorrientes

El uso cotidiano de los enchufes y tomacorrientes exige ciertas precauciones para evitar accidentes eléctricos. Se recomienda no sobrecargar los tomacorrientes conectando varios dispositivos de alto consumo al mismo tiempo, ya que esto puede causar recalentamiento y aumentar el riesgo de incendios.

Es fundamental revisar periódicamente el estado de los tomacorrientes. Si alguno está flojo, emite chispas, se calienta en exceso o presenta marcas de quemaduras, debe ser reemplazado por un profesional. Mantener los tomacorrientes fuera del alcance de niños y utilizar protectores de seguridad ayuda a prevenir accidentes. Además, se aconseja no manipular estos dispositivos con las manos mojadas y asegurarse de que los enchufes encajen correctamente.

Cargador portátil, energía doméstica, conexión eléctrica, cable enchufado, dispositivo de carga, batería activa, adaptador universal, uso cotidiano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El mantenimiento regular y el buen uso de enchufes y tomacorrientes previenen riesgos y fallas eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante cualquier señal de mal funcionamiento, como ruidos anómalos o cortes de energía, especialistas sugieren apagar la corriente desde el tablero general y consultar a un electricista. La prevención y el mantenimiento regular son las mejores formas de evitar incidentes eléctricos en el hogar.

Temas Relacionados

EnchufesElectrodomésticosHogarTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo configurar el audio de una Smart TV para ver los partidos de la Copa Mundial 2026

Entre las primeras sugerencias aparece la activación del Modo Deportes o Modo Fútbol, función presente en muchos televisores modernos

Cómo configurar el audio de una Smart TV para ver los partidos de la Copa Mundial 2026

Así puedes desactivar la función Instants de Instagram para evitar enviar fotos por accidente

El envío instantáneo de imágenes ha generado quejas entre usuarios preocupados por su privacidad

Así puedes desactivar la función Instants de Instagram para evitar enviar fotos por accidente

Drones inflables para entregas: por qué son presentados como una alternativa más eficiente y segura

Los drones ligeros pueden despegar y aterrizar en espacios reducidos, facilitando su uso urbano

Drones inflables para entregas: por qué son presentados como una alternativa más eficiente y segura

Epic Games Store regala dos juegos y uno te invita a ser el héroe que Gotham necesita

The Telltale Batman Shadows Edition ofrece una visión diferente del universo de DC a través del característico enfoque narrativo de Telltale

Epic Games Store regala dos juegos y uno te invita a ser el héroe que Gotham necesita

Ciberataque deja contra las cuerdas al fabricante del iPhone: 8 TB de archivos con referencias a Apple, comprometidos

La amenaza de publicar los archivos sustraídos ha puesto en alerta tanto a Foxconn como a otras grandes compañías tecnológicas

Ciberataque deja contra las cuerdas al fabricante del iPhone: 8 TB de archivos con referencias a Apple, comprometidos

DEPORTES

Alivio en River Plate y la selección argentina: el diagnóstico de Montiel y Acuña tras las lesiones que sufrieron ante Gimnasia

Alivio en River Plate y la selección argentina: el diagnóstico de Montiel y Acuña tras las lesiones que sufrieron ante Gimnasia

Camilo Ugo Carabelli venció a un ex Top 10 y avanzó a cuartos de final en Valencia: Sebastián Báez quedó eliminado

El Challenger de Córdoba entra en zona de definición: habrá un finalista argentino

Espeluznante accidente en las 24 Horas de Nürburgring: casi lo atropellan y escapó de las llamas

“Quedó todo el rugby manchado”: un histórico de Los Pumas cuestionó la falta de homenaje a Maradona tras su muerte

TELESHOW

Adabel Guerrero, a corazón abierto sobre su separación de Martín Lamela: “Me sentía sola y triste”

Adabel Guerrero, a corazón abierto sobre su separación de Martín Lamela: “Me sentía sola y triste”

La acusación de un participante de Es mi sueño contra Natalie Pérez y la tajante respuesta de la cantante

Santiago del Moro anunció un contundente castigo contra uno de los participantes de Gran Hermano: “Hay sanción”

La reacción de Duki tras el polémico reclamo de su tatuador por sus reconocidas alitas: “No se hagan los graciosos”

Karol G rompe récords con su gira mundial: vendió dos millones de tickets en cuatro días

INFOBAE AMÉRICA

El Ministerio de Finanzas de Guatemala descarta hackeo en registro de adquisiciones

El Ministerio de Finanzas de Guatemala descarta hackeo en registro de adquisiciones

Presidente Mulino afirma que no negociará con jefes de pandillas ante escalada de violencia en Panamá

Agua potable en zonas rurales de El Salvador, un sueño cumplido gracias al apoyo del Papa León

Protestas en Bolivia: mineros artesanales se enfrentaron con la Policía y exigieron la renuncia de Rodrigo Paz

Crimen en Costa Rica golpea a la Fuerza Pública: el asesinato del oficial Gerson Rosales desata indignación y un mensaje de mano dura del Gobierno