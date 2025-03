Tres comandos que debes tener en cuenta para que el computador funcione bien y por más tiempo

CMD, herramienta de Windows para diagnosticar y reparar errores de manera eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener una computadora funcionando como el primer día no es cuestión de magia ni de programas costosos. En muchos casos, el propio sistema operativo Windows ofrece herramientas muy eficaces, aunque poco conocidas, que permiten diagnosticar y reparar errores sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Todo esto es posible gracias al uso de comandos que se ejecutan desde una herramienta incorporada al sistema.

Esto se hace gracias al sistema CMD, un programa de fácil ejecución y que con los comandos adecuados es una solución ideal para problemas específicos, sin necesidad de tener conocimientos técnicos y avanzados. Todo lo explicamos al detalle.

Qué es CMD y por qué es útil

El símbolo del sistema, también conocido como CMD (por Command Prompt), es una ventana en la que se pueden escribir instrucciones para que Windows realice tareas específicas. Aunque no tiene una apariencia amigable —no hay botones ni menús—, CMD permite acceder a funciones que no están disponibles desde la interfaz gráfica del sistema.

SFC /scannow, comando para analizar y reparar archivos del sistema Windows dañados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta herramienta es especialmente útil para resolver problemas, hacer tareas de mantenimiento, automatizar procesos y revisar el estado general de la computadora. Se trata de una forma directa de comunicarse con Windows, sin intermediarios.

Para acceder al símbolo del sistema es sencillo y hay varias formas de hacerlo:

Presionar la tecla Windows, escribir “cmd” en el buscador y hacer clic en “Símbolo del sistema”.

Usar la combinación de teclas Windows + R, escribir “cmd” y pulsar Enter.

Desde el menú que aparece al presionar Windows + X, elegir “Símbolo del sistema” o “Windows PowerShell”, dependiendo de la versión.

También se puede abrir desde el Administrador de tareas, presionando Ctrl + Shift + Esc, luego en “Archivo” seleccionar “Ejecutar nueva tarea” y escribir “cmd”.

En todos los casos, es recomendable hacer clic con el botón derecho y elegir la opción “Ejecutar como administrador”. Así, los comandos tendrán acceso total al sistema y podrán realizar todas las reparaciones necesarias.

Comandos CMD que ayudan a mantener el computador en buen estado

SFC /scannow

Uno de los comandos más útiles y fáciles de usar es SFC, que significa System File Checker. Sirve para analizar todos los archivos del sistema de Windows y verificar si alguno está dañado o falta. En caso de encontrar un problema, este comando lo repara automáticamente.

CMD permite resolver problemas comunes sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para usarlo, basta con abrir CMD como administrador y escribir:

sfc /scannow

El proceso puede tardar algunos minutos, dependiendo del estado del equipo. Mientras tanto, el sistema revisa todo su contenido y corrige los errores sin intervención del usuario.

DISM

Cuando el comando SFC no logra solucionar todos los problemas, el siguiente paso es utilizar DISM, que significa Deployment Image Servicing and Management. Esta herramienta repara los archivos dañados utilizando una imagen de recuperación o descargando versiones limpias desde los servidores de Windows.

Los tres pasos de DISM deben ejecutarse en este orden:

DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Cada uno cumple una función específica. El primero verifica si hay errores conocidos, el segundo hace un análisis más profundo, y el tercero repara los errores detectados. Es importante esperar a que termine cada paso antes de iniciar el siguiente.

Cómo corregir errores de conexión de Internet usando el comando ipconfig /flushdns. (Imagen Ilustrativa Infobae)

IPCONFIG /flushdns

No todos los problemas están relacionados con archivos o discos. A veces, el problema está en Internet. Si una página no carga bien, no se actualiza o da errores de conexión, puede ser por la memoria caché de DNS.

La solución es muy simple. Solo hay que escribir:

ipconfig /flushdns

Esto borra la caché de direcciones web y obliga al sistema a buscar la información actualizada. Es una forma rápida de resolver errores de navegación sin tener que reiniciar el módem o cambiar configuraciones de red.