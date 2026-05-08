Chery puso a prueba la TIGGO 9 CSH en una exigente colisión múltiple ante expertos internacionales

Una exigente prueba de colisión múltiple con el Chery TIGGO 9 se realizó durante la Cumbre Internacional de Negocios 2026 para poner a prueba el desempeño estructural y los sistemas de protección del SUV en escenarios de alto riesgo, consolidando su enfoque en la seguridad automotriz y la movilidad familiar.
La reciente evaluación sometió al Chery TIGGO 9 a impactos frontales y traseros simultáneos, bajo condiciones más estrictas que los protocolos habituales. El propósito central fue validar la integridad del habitáculo y la eficacia de los sistemas de protección, aportando confianza tanto a usuarios como a reguladores sobre la seguridad del modelo en casos de colisiones complejas.
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Durante el ensayo, el SUV recibió un impacto frontal a 50 km/h por parte de un TIGGO 7 y, de manera simultánea, un choque trasero a 40 km/h por otro vehículo. Esta configuración permitió evaluar la respuesta de la estructura y de los sistemas de retención ante cargas bidireccionales, planteando un desafío que supera los estándares tradicionales.
El análisis estuvo orientado a evidenciar la capacidad del modelo para enfrentar situaciones de alta exigencia, reflejando la intención de la marca de adaptar sus estándares a las demandas de movilidad familiar más seguras.
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Resultados y desempeño en la prueba de colisión
El ensayo demostró que la cabina del TIGGO 9conservó su integridad estructural, sin deformaciones visibles en los pilares A, B, C y D. Esta resistencia garantizó el espacio seguro para los ocupantes tras la colisión.
Los sistemas de seguridad funcionaron tal como se esperaba: los airbags frontales, laterales y de cortina se desplegaron correctamente. Los cinturones con pretensores protegieron a los pasajeros. Todas las puertas se desbloquearon automáticamente y las luces de emergencia se activaron conforme a protocolos internacionales, sin presentarse fugas de combustible.
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Arquitectura de seguridad y materiales de alta resistencia
El desempeño estructural del modelo se basa en una carrocería de gran rigidez, fabricada en un 85% de acero de alta resistencia, que incluye un 21% de acero estampado en caliente en las zonas más críticas.
Cuenta con una arquitectura optimizada para la absorción de impactos que permite disipar la energía y reducir deformaciones en la cabina. Entre los sistemas integrados se incluyen diez airbags, cinturones con limitación de carga, desbloqueo automático de puertas y señalización de emergencia, reforzando la seguridad activa y pasiva del SUV.
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Validación internacional y estrategia de transparencia
La prueba fue también un ejercicio de transparencia. Asistentes a la Cumbre Internacional de Negocios 2026 presenciaron en tiempo real el desarrollo y los resultados del ensayo, accediendo de manera directa a la validación del rendimiento del vehículo.
Este tipo de iniciativas refuerza el compromiso de Chery con la seguridad de los usuarios. El modelo ostenta la calificación de cinco estrellas en Euro NCAP, ANCAP y ASEAN NCAP. Todo el proceso está respaldado por el laboratorio de seguridad en colisiones de la marca, operativo desde 2010, con ocho pistas y más de 200 capacidades certificadas por entidades como CNAS, VCA y TÜV.
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Futuro de la estrategia de seguridad en Chery
La orientación hacia soluciones para la seguridad familiar responde a la filosofía “Para la Familia”, directriz actual de la marca. Ensayos abiertos al público y pruebas exigentes forman parte de una estrategia que busca fortalecer la protección de los ocupantes y mantener altos estándares en los mercados internacionales más competitivos.
Impulsada por su visión “Para la Familia”, Chery continuará desarrollando tecnologías y validando de forma constante sus soluciones, con el objetivo de ofrecer trayectos seguros y confiables a familias de todo el mundo.
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