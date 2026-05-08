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Chery puso a prueba la TIGGO 9 CSH en una exigente colisión múltiple ante expertos internacionales

Materiales resistentes, pruebas simultáneas y certificaciones internacionales posicionan la arquitectura del SUV en el centro de la innovación para trayectos familiares seguros

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Chery pone a prueba la seguridad de la TIGGO 9 CSH. (Foto: Chery)
Chery pone a prueba la seguridad de la TIGGO 9 CSH. (Foto: Chery)

Una exigente prueba de colisión múltiple con el Chery TIGGO 9 se realizó durante la Cumbre Internacional de Negocios 2026 para poner a prueba el desempeño estructural y los sistemas de protección del SUV en escenarios de alto riesgo, consolidando su enfoque en la seguridad automotriz y la movilidad familiar.

La reciente evaluación sometió al Chery TIGGO 9 a impactos frontales y traseros simultáneos, bajo condiciones más estrictas que los protocolos habituales. El propósito central fue validar la integridad del habitáculo y la eficacia de los sistemas de protección, aportando confianza tanto a usuarios como a reguladores sobre la seguridad del modelo en casos de colisiones complejas.

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Durante el ensayo, el SUV recibió un impacto frontal a 50 km/h por parte de un TIGGO 7 y, de manera simultánea, un choque trasero a 40 km/h por otro vehículo. Esta configuración permitió evaluar la respuesta de la estructura y de los sistemas de retención ante cargas bidireccionales, planteando un desafío que supera los estándares tradicionales.

Chery puso aprueba la seguridad de la TIGGO 9 CSH en situaciones de alto riesgo.
Chery puso a prueba la seguridad de la TIGGO 9 CSH en situaciones de alto riesgo. (Foto: Chery)

El análisis estuvo orientado a evidenciar la capacidad del modelo para enfrentar situaciones de alta exigencia, reflejando la intención de la marca de adaptar sus estándares a las demandas de movilidad familiar más seguras.

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Resultados y desempeño en la prueba de colisión

El ensayo demostró que la cabina del TIGGO 9conservó su integridad estructural, sin deformaciones visibles en los pilares A, B, C y D. Esta resistencia garantizó el espacio seguro para los ocupantes tras la colisión.

Los sistemas de seguridad funcionaron tal como se esperaba: los airbags frontales, laterales y de cortina se desplegaron correctamente. Los cinturones con pretensores protegieron a los pasajeros. Todas las puertas se desbloquearon automáticamente y las luces de emergencia se activaron conforme a protocolos internacionales, sin presentarse fugas de combustible.

Chery pone aprueba la seguridad de la TIGGO 9 CSH.
El TIGGO 9 CSH recibió varios impactos y conservó integridad estructural. (Foto: Chery)

Arquitectura de seguridad y materiales de alta resistencia

El desempeño estructural del modelo se basa en una carrocería de gran rigidez, fabricada en un 85% de acero de alta resistencia, que incluye un 21% de acero estampado en caliente en las zonas más críticas.

Cuenta con una arquitectura optimizada para la absorción de impactos que permite disipar la energía y reducir deformaciones en la cabina. Entre los sistemas integrados se incluyen diez airbags, cinturones con limitación de carga, desbloqueo automático de puertas y señalización de emergencia, reforzando la seguridad activa y pasiva del SUV.

Validación internacional y estrategia de transparencia

La prueba fue también un ejercicio de transparencia. Asistentes a la Cumbre Internacional de Negocios 2026 presenciaron en tiempo real el desarrollo y los resultados del ensayo, accediendo de manera directa a la validación del rendimiento del vehículo.

Un Chery Tiggo 9 y un Chery Tiggo 7 permanecen en pie tras una prueba de choque en el centro de pruebas de choque del fabricante de automóviles chino en Wuhu. REUTERS/Nick Carey
Un Chery Tiggo 9 y un Chery Tiggo 7 permanecen en pie tras una prueba de choque en el centro de pruebas de choque del fabricante de automóviles chino en Wuhu. REUTERS/Nick Carey

Este tipo de iniciativas refuerza el compromiso de Chery con la seguridad de los usuarios. El modelo ostenta la calificación de cinco estrellas en Euro NCAP, ANCAP y ASEAN NCAP. Todo el proceso está respaldado por el laboratorio de seguridad en colisiones de la marca, operativo desde 2010, con ocho pistas y más de 200 capacidades certificadas por entidades como CNAS, VCA y TÜV.

Futuro de la estrategia de seguridad en Chery

La orientación hacia soluciones para la seguridad familiar responde a la filosofía “Para la Familia”, directriz actual de la marca. Ensayos abiertos al público y pruebas exigentes forman parte de una estrategia que busca fortalecer la protección de los ocupantes y mantener altos estándares en los mercados internacionales más competitivos.

Impulsada por su visión “Para la Familia”, Chery continuará desarrollando tecnologías y validando de forma constante sus soluciones, con el objetivo de ofrecer trayectos seguros y confiables a familias de todo el mundo.

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