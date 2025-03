Cuatro tips para cuidar la computadora y evitar que se sobrecaliente mientras estudias o trabajas

Este artículo es primordial para la mayoría de actividades cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sobrecalentamiento de las computadoras portátiles es un problema común que afecta tanto a quienes trabajan como a quienes estudian en línea. A medida que las exigencias de procesamiento aumentan, ya sea por el uso de programas pesados, múltiples aplicaciones abiertas o largas horas de actividad, la temperatura interna puede elevarse peligrosamente.

Este aumento de temperatura puede afectar el rendimiento de la máquina y reducir su vida útil; además, en casos extremos, provocar apagones inesperados. Por eso, es fundamental conocer las causas y las soluciones para evitar que tu dispositivo sufra daños innecesarios durante su uso cotidiano.

El sobrecalentamiento puede ser por varios factores, como la acumulación de polvo en los ventiladores, el uso del ordenador en superficies inapropiadas que bloquean la ventilación, o incluso el entorno en el que se encuentra el portátil. Por esta razón, se ofrecen varios consejos prácticos de fabricantes como ASUS para el cuidado del dispositivo.

Dónde se debe ubicar una computadora portátil

Esta acción aumenta la temperatura del PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del dispositivo tiene un impacto directo en su temperatura. Es común colocar el portátil sobre superficies blandas como piernas, camas o sofás, sin pensar que estas zonas pueden ser perjudiciales para su ventilación.

El contacto directo con estas superficies puede obstruir el flujo de aire necesario para mantener el sistema refrigerado. La base del portátil, al quedar pegada a una superficie irregular, no tiene espacio suficiente para disipar el calor correctamente, lo que incrementa el riesgo de sobrecalentamiento.

La solución es simple, hay que asegurarse de colocar el portátil sobre una superficie plana y sólida, como una mesa de escritorio. Esta posición permite que el aire circule correctamente y facilita el trabajo del sistema de ventilación integrado en el dispositivo.

Por qué se debe limpiar el ventilador del portátil

Este mantenimiento es clave cuando hay animales cerca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de polvo y suciedad en los ventiladores del portátil es una de las principales causas del sobrecalentamiento. Con el paso del tiempo, el polvo puede obstruir las rejillas de ventilación y reducir la eficiencia del sistema de refrigeración, provocando un incremento en la temperatura interna del dispositivo.

Aunque algunos modelos de portátiles cuentan con sistemas de autolimpieza, los dispositivos más antiguos o con un uso frecuente pueden necesitar una limpieza manual para evitar este tipo de problemas.

Limpiar regularmente el ventilador del portátil es útil para asegurarte de que el flujo de aire no esté bloqueado. Si no hay comodidad al realizar esta tarea, no se debe dudar en llevar el dispositivo a un técnico especializado. Una limpieza adecuada puede mejorar la refrigeración, y prolongar su vida útil.

Cómo incide el entorno en el sobrecalentamiento de la computadora

Si se expone directamente al sol es probable que se sobrecaliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno de trabajo juega un papel importante en la temperatura de la computadora portátil. Aunque puede ser tentador utilizar el ordenador al aire libre, bajo la luz directa del sol o en un ambiente muy cálido, este tipo de condiciones puede ser perjudicial para el dispositivo.

Si el lugar de trabajo es caluroso y poco ventilado, es probable que la computadora también sufra el aumento de temperatura, porque los componentes internos están diseñados para operar en un rango de temperatura óptimo.

Para evitar que el calor exterior afecte el funcionamiento del dispositivo, hay que tratar de trabajar en un lugar fresco y bien ventilado. Al colocarse en un lugar caluroso, hay que verificar que el aire circule bien alrededor de la computadora y evitar que la luz solar directa llegue al dispositivo.

En qué momento hay que dejar descansar el portátil

Si el PC falla mucho hay que apagarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las prácticas más comunes que afectan negativamente a la temperatura de un dispositivo es dejarlo encendido durante largas horas sin descanso. Muchas personas dejan sus portátiles en suspensión o simplemente los mantienen encendidos todo el día sin apagarlos.

Esto puede ser cómodo, pero a largo plazo puede generar un sobrecalentamiento progresivo, porque el dispositivo no tiene tiempo para reducir su temperatura después de cada sesión de uso intenso.

Es clave apagar el portátil regularmente o, al menos, darle un descanso entre sesiones de uso prolongadas. Permitir que el dispositivo se enfríe y se reinicie evita el sobrecalentamiento y mejora su rendimiento general.