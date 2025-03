Ni Nike Jordan ni Adidas, conoce las zapatilla que Steve Jobs usó durante su liderazgo en Apple

El empresario llevó varios años esta vestimenta durante entrevistas. (Fotocomposición Infobae)

El estilo de Steve Jobs trascendió la moda para convertirse en una declaración de principios. Su look inconfundible, compuesto por un jersey negro de cuello alto, unos vaqueros Levi’s 501 y unas zapatillas New Balance era una extensión de su filosofía: la simplicidad y la funcionalidad por encima de todo.

En un momento de la historia donde los CEO de grandes empresas tecnológicas optaban por trajes elegantes y zapatos de cuero, Jobs se destacó por su apego a la comodidad y la autenticidad.

La elección de sus zapatillas no fue casualidad. Las New Balance que utilizaba se convirtieron en un símbolo de su personalidad y liderazgo. Hoy más de una década después de su fallecimiento, estos modelos vuelven al mercado, despertando nostalgia entre sus seguidores y reafirmando el legado de Jobs más allá del mundo de la informática.

Qué modelo de zapatillas era característica de Steve Jobs

Las zapatillas eran sencillas y prácticas. (Foto: eBay)

Aunque Jobs se caracterizaba por su estilo repetitivo y poco ostentoso, la elección de sus zapatillas tuvo un significado especial. Durante años, el fundador de Apple utilizó principalmente dos modelos de New Balance: las 991 y las 992. Estas zapatillas, diseñadas para ofrecer comodidad y resistencia, destacaban por su estética retro y sus materiales de calidad.

Las New Balance 991, lanzadas en 2001, fueron las primeras en acompañarlo en su recorrido como líder de Apple durante la década de los 2000. Posteriormente, en 2006, pasó a usar las New Balance 992, que mantuvieron el diseño clásico pero con mejoras en la amortiguación y el soporte.

Ambos modelos compartían un aspecto discreto, con predominio del color gris y detalles en azul oscuro y blanco, acorde al estilo sobrio de Jobs.

Por qué Steve Jobs eligió New Balance y no otras zapatillas

Jobs se caracterizaba por atuendos sencillos. (Foto: REUTERS)

Nike y Adidas dominaban el mercado del calzado deportivo, pero Steve Jobs se decantó por New Balance, que era reconocida por su enfoque en la comodidad y el rendimiento. Más que una simple elección de moda, la decisión de Jobs respondía a su filosofía de vida: funcionalidad y diseño por encima del marketing o las tendencias pasajeras.

New Balance, a diferencia de otras grandes marcas, mantenía su producción en fábricas de Estados Unidos y el Reino Unido, lo que garantizaba estándares de calidad más altos.

Asimismo, sus modelos ofrecen un ajuste ergonómico y una durabilidad superior, características esenciales para alguien que pasaba largas horas caminando por el campus de Apple en Cupertino.

En qué momentos históricos usó las zapatillas Jobs

En la presentación del iPhone estuvo con estos zapatos. (Foto: REUTERS)

Las zapatillas de Steve Jobs no solo formaban parte de su vestimenta cotidiana, sino que estuvieron presentes en algunos de los momentos más icónicos de Apple.

Un caso emblemático fue la presentación del primer iPhone en 2007, cuando Jobs subió al escenario con su atuendo habitual y sus inseparables New Balance 992. Aquella conferencia, que marcó un antes y un después en la industria tecnológica, quedó inmortalizada en imágenes que siguen circulando en diferentes portales web.

Desde 2001 hasta su caída en 2011, Jobs fue fotografiado innumerables veces usando sus New Balance. Ya fuera en lanzamientos de productos, entrevistas o reuniones informales, sus zapatillas eran una constante. Su estilo relajado contrastaba con el impacto de sus innovaciones, reafirmando la idea de que la genialidad no necesitaba artificios.

Dónde se pueden conseguir las zapatillas de Steve Jobs

Puede ser de interés para aquellos seguidores del legado de Jobs. (Foto: REUTERS)

En marzo de 2025, la marca relanzará este modelo en su color original gris metálico, el favorito de Jobs, junto con nuevas versiones en tonos tierra bajo la denominación “Mushroom/Moonrock”.

La decisión responde a la demanda de coleccionistas y seguidores de la cultura shoe, quienes ven en estas zapatillas un ícono del diseño atemporal. Además, el resurgimiento de este modelo refleja el impacto duradero de Steve Jobs en la cultura popular.

Para los entusiastas que no quieren esperar hasta el 27 de marzo de 2025 para conseguir las 992, existe otra opción: las New Balance 991 , el modelo que Jobs usó antes de cambiar a las 992. Estas zapatillas, que también forman parte de la línea “Made in UK”, ya están disponibles en tiendas selectas y en línea, aunque a un precio elevado superior a 250 dólares.